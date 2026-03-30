Impozitarea PFA-urilor în Europa variază dramatic în 2026, de la sisteme simple bazate pe cifra de afaceri la modele complexe unde contribuțiile sociale depășesc cu mult impozitul pe venit. În timp ce România se bazează pe un sistem de plafoane raportate la salariul minim, alte state precum Germania sau Austria aplică o fiscalitate progresivă mult mai dură, direct pe profit.

Cum stau lucrurile în România?

La noi, sistemul fiscal pentru persoanele fizice autorizate rămâne structurat pe trei piloni: impozitul pe venit de 10%, contribuția la sănătate (CASS) și cea la pensie (CAS). Toate calculele se raportează la salariul minim brut, stabilit la 4.050 de lei. impozitul de 10% se aplică venitului net, adică diferența dintre încasări și cheltuielile deductibile.

Contribuțiile sociale, în schimb, sunt dependente de praguri. Pentru CASS, PFA-urile care încasează sub 6 salarii minime (24.300 lei) nu datorează nimic, cu excepția cazului în care nu au alte venituri. Între 6 și 60 de salarii, se plătește 10% din venitul net, iar peste plafonul de 60 de salarii (243.000 lei) contribuția este plafonată la 24.300 de lei pe an. La pensie (CAS), obligația apare de la 12 salarii minime anuale (48.600 lei), cu o contribuție fixă de 12.150 lei, care urcă la 24.300 de lei pentru venituri de peste 24 de salarii.

Modelul germanic: taxe progresive și contribuții sociale usturătoare

Dacă în România lucrurile par clare, în Germania și Austria situația este mult mai complexă. În Germania, un PFA (Einzelunternehmer sau Freiberufler) are un prag neimpozabil de 12.348 de euro pe an. Ce depășește se impozitează progresiv, pornind de la 14% și putând ajunge până la 42% sau chiar 45% pentru venituri foarte mari.

Dar adevărata povară fiscală nu este impozitul pe venit. Contribuțiile sociale sunt cele care costă enorm. Asigurarea de sănătate obligatorie este de circa 14,6%, la care se adaugă un supliment de aproximativ 2,9%. Mai mult, se plătește și o asigurare de îngrijire (Pflegeversicherung) de 3,6% (dacă ai copii) sau 4,2% (dacă nu ai). Chiar și fără venit, contribuția minimă la sănătate este de circa 280-290 de euro pe lună.

Austria urmează un model similar. Aici, pragul neimpozabil este de 13.308 euro, iar cotele de impozit pe venit urcă progresiv de la 20% până la 55%. Contribuțiile sociale (SVS) sunt un pachet de aproximativ 26,5% din profit, incluzând pensia (18,5%) și sănătatea (6,8%).

Franța, campioana simplității: taxare pe încasări, nu pe profit

Lucrurile stau complet diferit.

În Franța, regimul de micro-entrepreneur este, probabil, cel mai simplu din Europa. De ce? Pentru că taxele și contribuțiile se calculează ca un procent direct din cifra de afaceri (încasările brute), nu din profitul net. Nu mai stai să aduni facturi și bonuri pentru cheltuieli deductibile.

Iar contribuțiile sociale variază în funcție de activitate: 12,3% din încasări pentru vânzarea de mărfuri, 21,2% pentru servicii comerciale și între 23,2% și 26,1% pentru profesii liberale. Impozitul pe venit poate fi plătit fie opțional, printr-o cotă fixă de 1% – 2,2% din încasări (o opțiune numită versement libératoire), fie prin sistemul clasic, după aplicarea unui abatament forfetar generos (de exemplu, 71% din încasări sunt scutite la vânzarea de mărfuri, impozitându-se doar restul de 29%). Totul, fireste, în limita unor plafoane anuale de 188.700 de euro pentru comerț și 77.700 de euro pentru servicii.

Spania și Ungaria: sisteme adaptate la veniturile reale

Spania a trecut la un sistem bazat pe „venituri reale” pentru un Autónomo. Cum vine asta? Plătești o cotizație lunară la securitatea socială care variază în funcție de profitul net estimat. Aceasta pornește de la circa 200 de euro pe lună pentru un profit sub 670 de euro și poate ajunge la aproximativ 590 de euro pentru profituri de peste 6.000 de euro lunar. Peste această cotizație se adaugă impozitul pe venit (IRPF), care este progresiv, de la 19% la 47%.

În Ungaria, după eliminarea controversatului regim KATA, majoritatea PFA-urilor (Egyéni Vállalkozó) folosesc sistemul forfetar (Átalányadó). Acesta presupune un impozit pe venit de 15%, dar se aplică după o deducere forfetară a cheltuielilor (de 40%, 80% sau chiar 90% din venit, în funcție de domeniu). Numai că și aici contribuțiile sociale sunt semnificative: 18,5% pentru sănătate și pensie (TBJ) plus încă 13% contribuție socială (SZOCHO), ambele calculate la venitul net.

avem două lumi fiscale în Europa. Una este cea a impozitării pe profit net, specifică Germaniei, Austriei sau României, unde povara reală stă adesea în contribuțiile sociale. Cealaltă este lumea taxării pe venitul brut, unde Franța este exemplul perfect de simplitate, dar care poate dezavantaja afacerile cu marje mici de profit. Cert e că Austria, cu un pachet de contribuții sociale de peste 26% din profit, rămâne una dintre cele mai scumpe țări pentru un PFA.