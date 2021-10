PwC a încheiat anul financiar 2021 cu venituri de 45 miliarde dolari la nivel global

PwC a înregistrat venituri de 45 miliarde dolari la nivel global, în anul financiar încheiat la 30 iunie 2021, în creștere 4,9%. După o evoluție liniară în cea mai mare parte a anului, creșterea a ajuns la 18,1% în perioada aprilie-iunie, comparativ cu intervalul similar din 2020, reflectând cererea mare pentru servicii de restructurări sau tranzacții, pe măsură ce economiile au început să se deschidă.

”Prioritatea noastră principală a fost protejarea sănătății, siguranței și bunăstării colegilor noștri. Cu rezistența și angajamentul lor am reușit să lucrăm împreună astfel încât să livrăm proiecte de calitate și să venim cu soluții inovatoare pentru toți clienții noștri din întreaga lume. De asemenea, am lansat noua strategie globală “The New Equation”, care răspunde celor două nevoi critice ale fiecărei organizații: cea de a construi încredere pentru clienți și obținerea unor rezultate de durată. Și vom susține această strategie cu investiții de peste 12 miliarde dolari în următorii 5 ani și peste 100.000 de noi locuri de muncă”, a declarat Bob Moritz, Președintele PwC la nivel global.

Rezultate solide pentru toate liniile de servicii

Pe linii de servicii, veniturile din audit au crescut cu 1,2%, până la 17,1 miliarde dolari, cele din consultanță au înregistrat un avans de 3,1%, la 7 miliarde dolari, iar cele din taxe/ legal au urcat cu 1,7%, până la 11 miliarde dolari.

În pofida provocărilor economice din ultimul an, PwC a investit, în perioada 01 iulie 2020 – 30 iunie 2021, peste 2,6 miliarde dolari în angajați, tehnologii, în calitatea muncii și noi produse și servicii.

În anul financiar 2021, compania a angajat peste 90.000 de persoane, ajungând la un total de 295.000 de angajați în 156 de țări la nivel mondial.

Rezultatele pe regiuni

Veniturile din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) s-au majorat cu 2%. În Marea Britanie veniturile au crescut cu 2%, în Orientul Mijlociu cu 4,8%, iar în Turcia au avut un avans puternic de 30%. În schimb, veniturile din Africa au fost afectate de pandemie și au înregistrat o scădere cu 3,6% față de anul precedent.

În Asia, PwC a raportat o creștere cu 6,2%, cel mai mare aport la această creștere avându-l Coreea de Sud, care a înregistrat o majorare de 12,3%. Și PwC Australia a revenit la creștere în anul fiscal 2021, cu 2,4%, după o scădere de 1,2% în anul anterior.

Operațiunile din America au stagnat, reflectând scăderea semnificativă a plăților și a cheltuielilor realizate de clienți, care au avut un impact deosebit asupra PwC SUA, unde veniturile au rămas la același nivel de la an la an. Excepția a fost PwC Canada, ale cărei venituri au crescut cu 5,1%.

