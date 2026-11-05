Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile pot primi ajutorul pentru încălzire începând din noiembrie 2026 dacă depun cererea până pe 20 noiembrie, inclusiv. Pentru o cerere depusă după această zi, dreptul începe din decembrie, potrivit Legii nr. 226/2021.

Ajutorul acoperă sezonul rece, din noiembrie până în martie, pentru gospodăriile care se încadrează după venituri și bunurile deținute. Data obișnuită de depunere a cererilor era 15 octombrie, dar legea permite înscrierea și după începerea sezonului.

Ce se întâmplă dacă cererea ajunge după 20 noiembrie

O cerere depusă pe 20 noiembrie poate da dreptul la ajutor pentru cinci luni, din noiembrie 2026 până în martie 2027. Dacă este depusă pe 23 noiembrie, dreptul începe din decembrie și poate acoperi patru luni. În ambele cazuri, solicitantul trebuie să îndeplinească toate condițiile; data depunerii stabilește luna de început, nu aprobă singură ajutorul.

Regula se aplică și în lunile următoare ale sezonului: documentele depuse până pe 20 ale lunii pot produce drepturi din acea lună, iar cele depuse după 20, din luna următoare. Așadar, 20 noiembrie este termenul pentru ajutorul aferent lunii noiembrie, nu ultima zi în care se mai poate cere sprijinul.

Cine se încadrează după venituri și bunuri

Venitul mediu net lunar nu trebuie să depășească 1.386 de lei pentru fiecare membru al unei familii sau 2.053 de lei pentru o persoană singură, arată Direcția de Asistență Socială Piatra-Neamț pentru sezonul 2026-2027. Pentru o familie de trei persoane, primul plafon înseamnă un venit net cumulat de cel mult 4.158 lei pe lună. Acestea sunt limite de venit, nu sumele plătite ca ajutor.

Venitul sub plafon nu este suficient dacă solicitantul deține un bun care îl exclude. Lista din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1154/2022 include și alte locuințe, terenuri din localitate care trec de 1.200 mp în orașe ori de 2.500 mp la sate, un autoturism cu vechime sub zece ani sau cel puțin două vehicule mai vechi de zece ani care pot circula. Pe listă intră și unele ambarcațiuni, dar și conturi ori depozite care, adunate, trec de triplul câștigului salarial mediu brut fixat prin lege.

Există și excepții pe listă: solicitantul nu este exclus dacă are mașini mai noi cu care sunt duse persoane cu dizabilități sau care au fost modificate în acest scop; locuitorii din Delta Dunării au și o excepție pentru ambarcațiunile de care au nevoie. La calculul limitei amintite nu se iau în seamă terenul de sub locuință și curtea acesteia.

Cât poate fi ajutorul și ce supliment se poate cere

Sprijinul este dat pentru casa unde persoana are domiciliul ori reședința și pentru doar un sistem principal de încălzire. Procentul folosit la calcul scade, în funcție de venit, de la 100% la 10%. Valorile de referință pentru calcul sunt de cel puțin 250 de lei lunar la gaze, 500 de lei la electricitate și 320 de lei la combustibili solizi sau petrolieri, potrivit DGASPC Sectorul 1. Aceste valori nu sunt sume garantate fiecărei gospodării. Pentru căldura din sistemul centralizat, calculul ține seama de consumul mediu și de prețul local.

Încălzirea electrică are o condiție în plus: solicitantul nu trebuie să aibă altă formă de încălzire sau trebuie să fi fost debranșat de la gaze ori de la sistemul centralizat. Ajutorul poate fi cerut împreună cu suplimentul pentru energie sau separat de acesta. Suplimentul se acordă lunar, pe tot parcursul anului, iar sumele publicate de DGASPC Sectorul 1 sunt:

Energie electrică: 30 de lei pe lună.

Gaze naturale: 10 lei pe lună.

Energie termică: 10 lei pe lună.

Combustibili solizi sau petrolieri: 20 de lei pe lună.

Electricitate ca singură sursă de energie: 70 de lei pe lună.

Suplimentul se poate cumula în funcție de sursele de energie folosite, în condițiile programului.

Unde se depune cererea și cum se află răspunsul

Cererea și declarația pe propria răspundere se duc la primăria din localitatea unde este casa sau, în București, la primăria sectorului. Legea permite depunerea individuală ori prin asociația de proprietari sau de locatari. Formularul cere date despre membrii familiei, venituri, bunuri și felul în care este încălzită locuința.

Solicitantul completează cererea și declarația pe propria răspundere.

Adaugă actele cerute de serviciul local. Lista publicată de Direcția de Asistență Socială Piatra-Neamț include acte de identitate, dovezi ale veniturilor și ale folosirii locuinței, facturi, documente despre bunuri și, după caz, extras de cont.

Depune dosarul la primărie sau la serviciul local de asistență socială, potrivit procedurii din localitate.

Primarul aprobă sau respinge cererea printr-o dispoziție. Dacă cererea este depusă în sezonul rece, titularul trebuie să primească răspunsul în maximum cinci zile după emiterea dispoziției, nu după depunerea dosarului. Pentru suplimentul de energie, fișa Ministerului Muncii prevede cel mult 30 de zile pentru emiterea dispoziției și încă cinci zile lucrătoare pentru comunicarea ei.

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