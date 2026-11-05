În România, 55% dintre cei întrebați, adică mai mult de jumătate, spun că dau zilnic mai puțini bani pe mâncare sau sănătate, ca să facă față prețului mai mare al energiei. Procentul apare în sondajul publicat la 5 noiembrie 2026 de Banca Europeană de Investiții, pe baza răspunsurilor culese în august.

În Uniunea Europeană, 38% dintre respondenți au declarat că au tăiat din aceste cheltuieli. Tot în România, 80% au spus că prețurile mai mari la energie le-au redus mult banii disponibili pentru cumpărături în ultimele 12 luni, față de 60% la nivelul UE. Sunt răspunsurile oamenilor, nu sume măsurate în bugetele familiilor: procentele nu arată cu câți lei a scăzut cheltuiala fiecăruia.

În prezentarea rezultatelor, banca pune laolaltă, în răspunsul despre alimente și sănătate, două tipuri de cheltuieli. Procentul de 55% nu arată câți oameni au redus separat banii pentru mâncare și câți au redus banii pentru sănătate.

Mai mulți respondenți spun că au cerut ajutor sau au amânat o factură

Scumpirea energiei a dus și la alte schimbări declarate de cei chestionați. În România, 27% spun că au luat bani cu împrumut, au cerut sprijin în bani sau au plătit mai târziu o factură la energie. La nivelul UE, ponderea este de 16%. Răspunsul grupează cele trei situații și nu arată câte persoane au trecut prin fiecare dintre ele.

Alți 27% dintre respondenții din România spun că au redus temperatura la care își încălzesc locuința. Iar 47% declară că au renunțat la o excursie, la o vacanță sau la o vizită la familie ori prieteni din cauza prețurilor mai mari la energie. Nici aceste procente nu spun cât a economisit fiecare gospodărie.

Au răspuns 1.000 de persoane din România

Sondajul a fost făcut de Banca Europeană de Investiții împreună cu Ipsos bva. În România au răspuns 1.000 de persoane de cel puțin 16 ani, între 3 și 25 august 2026. În toate cele 27 de țări ale UE au participat 23.000 de persoane. Banca spune că rezultatele au fost ajustate pentru a reprezenta populația fiecărei țări. Comunicatul public al BEI nu precizează cum au fost recrutați participanții, ce tip de eșantionare a fost folosit sau cum au fost administrate interviurile.

Indicatorii măsoară lucruri diferite. Pentru cei 80%, prezentarea băncii vorbește despre efectul prețurilor la gaze, combustibil, păcură și electricitate asupra puterii de cumpărare în ultimele 12 luni. Pentru cei 55%, ea vorbește despre reducerea cheltuielilor zilnice pentru alimente sau sănătate, pe fondul scumpirilor. Formulările pentru cei doi indicatori provin din comunicatul BEI, nu sunt transcrieri ale întrebărilor, iar chestionarul nu a putut fi deschis în formatul public disponibil. Banca prezintă acest din urmă procent pentru respondenții din România, nu doar pentru grupul care a spus că i-a scăzut mult puterea de cumpărare.

Prețul energiei a ajuns prima așteptare

Întrebați ce ar trebui să aducă trecerea la surse de energie mai puțin poluante, 79% dintre respondenții din România au ales prețuri mai stabile sau mai mici. Este beneficiul aflat pe primul loc în România în sondajul din 2026. În ediția din 2022, primul loc îl ocupa încetinirea schimbărilor climatice.

Comparația dintre cele două ediții arată schimbarea beneficiului aflat pe primul loc, nu o creștere sau o scădere a procentelor. Întrebarea din 2022 privea renunțarea la combustibilii fosili, iar cea din 2026 privește trecerea la alte surse de energie.