România avea cu aproximativ 60.000 de salariați mai puțini la sfârșitul lui august 2026 decât cu un an înainte, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). În același timp, salariul mediu a crescut în lei, dar cumpăra puțin mai puțin decât în august 2025.

Numărul salariaților a coborât de la 5,152 milioane în august 2025 la 5,092 milioane în august 2026, o scădere de aproximativ 1,2%. INS numără aici persoanele salariate la sfârșitul fiecărei luni, nu toți oamenii care muncesc. Diferența dintre cele două luni nu înseamnă că 60.000 de persoane au fost concediate: între timp, unii angajați au plecat, iar alții au fost angajați.

Industria avea cu 44.000 de salariați mai puțini

Cea mai mare scădere dintre domeniile prezentate în datele INS a fost în industrie. Acolo lucrau aproximativ 1,209 milioane de salariați în august 2026, față de 1,253 milioane în august 2025. În alte domenii, numărul angajaților a crescut, dar aceste creșteri au fost mai mici decât pierderile din ramurile care au scăzut.

Industrie: aproximativ 44.000 de salariați mai puțini.

Administrație publică și apărare, inclusiv asigurări sociale publice: 10.200 mai puțini.

Spectacole, cultură, sport și activități recreative: 8.400 mai puțini.

Construcții: 6.900 mai mulți.

Transport și depozitare: 5.100 mai mulți.

Alte activități de servicii: 3.900 mai mulți.

Servicii administrative și de sprijin: 2.500 mai mulți.

Acestea sunt domeniile pentru care au fost prezentate cifre, nu toate ramurile economiei. Pentru comparația dintre ani, INS a estimat și datele din 2025 după aceeași împărțire a activităților economice folosită în 2026.

Salariul mediu a crescut în lei, dar a cumpărat mai puțin

Salariul mediu net, adică suma rămasă după taxele reținute, a fost de 5.688 de lei în august 2026, arată INS. Era cu 5,6% mai mare decât în august 2025. După ce este luată în calcul creșterea prețurilor, puterea de cumpărare a acestui salariu mediu era însă cu 0,5% mai mică.

Aceasta este o comparație între medii, nu o schimbare identică în salariul fiecărui angajat. Față de iulie 2026, salariul mediu net din august a fost mai mic cu 132 de lei, potrivit datelor INS.

Concedierile colective nu explică singure scăderea

De la începutul lui 2026 până la sfârșitul lui august, 10.451 de persoane au fost concediate efectiv prin concedieri colective, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). În aceeași perioadă din 2025 fuseseră concediate 8.251 de persoane, cu 2.200 mai puține.

Până la sfârșitul lui august 2026, 208 angajatori anunțaseră intenția de a face concedieri colective care ar fi putut viza 22.146 de persoane. Acesta este un număr estimat în anunțurile angajatorilor, nu numărul persoanelor concediate. Datele despre concedierile colective nu cuprind toate plecările din locurile de muncă.

În septembrie 2026, rata șomajului calculată de INS a fost de 6,3%, cu 0,3 puncte procentuale peste cea din septembrie 2025. Ea se referă la persoanele între 15 și 74 de ani și este o estimare provizorie, ajustată pentru schimbările obișnuite de la un anotimp la altul. Nu este rata oamenilor înscriși ca șomeri la ANOFM.

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