Peste 11.000 de pasageri pot rămâne fără rezervările pentru care au plătit deja, potrivit Dan Air. Pe 5 noiembrie 2026, compania a anunțat că a anulat rezervările plătite cu cardul prin Netopia pentru care nu primise banii. Pasagerii vizați trebuie să afle dacă biletul lor mai este valabil înainte de a pleca spre aeroport.

Anularea privește rezervările pentru care Netopia nu a virat plata către Dan Air, nu toate biletele companiei. Din 3 noiembrie, Dan Air anunțase că biletele noi pot fi plătite temporar doar prin transfer bancar. Decizia din 5 noiembrie îi privește și pe cei care cumpăraseră deja bilete cu cardul.

Cum află pasagerul dacă rezervarea mai este valabilă

Dan Air este compania care poate confirma situația unui bilet. Pasagerul îi poate cere în scris statutul rezervării, folosind codul primit la cumpărare, și poate păstra răspunsul. Data zborului, singură, nu arată dacă plata pentru acel bilet a ajuns la companie.

Dan Air afirmă că Netopia a început să rețină plățile cu cardul din 23 octombrie. Potrivit companiei aeriene, sumele nevirate depășesc 930.000 de euro. Ea mai indică aproximativ 440.000 de euro în garanții, adică peste 1,3 milioane de euro în total. Garanțiile nu trebuie confundate cu prețul biletelor pe care pasagerii îl cer înapoi.

Pe cine îndrumă companiile pentru recuperarea banilor

Dan Air îi îndrumă pe pasageri către Netopia și susține că aceasta ar fi singura responsabilă de rambursare. Compania aeriană afirmă că Netopia i-a închis contractul de procesare a plăților pe 2 noiembrie, fără preaviz, și că nu are acces la sumele nevirate. Aceasta este poziția Dan Air, nu o hotărâre care stabilește cine trebuie să plătească fiecare pasager.

Netopia spune că măsurile sale decurg din contractul încheiat cu Dan Air în 2023. Compania afirmă că banii păstrați drept garanție se află în conturi bancare speciale și nu sunt folosiți pentru activitatea ei. Pentru un zbor anulat, Netopia indică recuperarea plății prin contestarea tranzacției la banca emitentă a cardului.

Disputa are și un alt episod financiar. Aeroportul Bacău a comunicat că Dan Air a depus pe 22 octombrie o cerere de deschidere a procedurii insolvenței. La 2 noiembrie, compania aeriană avea către aeroport restanțe de 1.343.809,54 lei; peste 83% din sumă avea o vechime de cel mult 33 de zile, potrivit aeroportului. Aceste datorii nu arată care rezervări au fost anulate.

Ce drepturi apar dacă este anulat și zborul

Anularea rezervării nu înseamnă neapărat că zborul însuși a fost anulat. Dacă zborul este anulat, regulile europene prevăd alegerea între rambursare și un alt zbor, precum și asistență. O despăgubire separată depinde de momentul în care pasagerul a fost anunțat și de alternativa oferită.

Despăgubirea nu este datorată dacă anunțul vine cu cel puțin 14 zile înainte de plecare. Pentru un anunț făcut între 14 și 7 zile înainte, ea poate fi exclusă dacă zborul alternativ pleacă cu cel mult două ore mai devreme și ajunge cu mai puțin de patru ore mai târziu. La un anunț făcut cu mai puțin de 7 zile înainte, limitele sunt o oră la plecare și mai puțin de două ore la sosire. Compania poate fi scutită de despăgubire și dacă dovedește împrejurări extraordinare.

Ce poate face pasagerul cu o rezervare anulată

Cere în scris Dan Air confirmarea anulării și păstrează codul rezervării, biletul și mesajele primite.

Contactează banca emitentă la numărul de pe card și cere contestarea plății pentru serviciul care nu mai poate fi folosit. Banca poate solicita detalii despre tranzacție; actele cerute și termenele depind de bancă și de tipul cardului.

Păstrează dovada plății, extrasul cardului, notificarea anulării și corespondența cu Dan Air și Netopia pentru cererea făcută băncii.