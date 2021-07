Talentul devine prioritarea liderilor în tehnologie care anticipează centre de inovație în afara Silicon Valley

Talentul continuă să fie un element cheie, iar în noua realitate a muncii, capacitatea de a crea condiții colaborative pentru talente crește în importanță. Centrele de inovație importante continuă să se dezvolte și în afara ecosistemului Silicon Valley. Abilitatea de a crea conditii pentru dezvoltarea acestora face diferența între economii cu valoare adaugată mare și economii cu valoare adaugată scazută.

Pe măsură ce multe birouri și orașe au intrat în carantină în 2020, angajații au trecut în telemuncă, iar unii dintre ei au părăsit orașele principale în căutarea unor spații mai mari la costuri mai reduse, printre alți factori. Liderii în tehnologie cred că, in viitor, succesul se va construi pe un echilibru între spațiul fizic al birourilor și o mai mare flexibilitate.

39% dintre liderii industriei consideră că orașele “centru”, precum Londra, Singapore sau Tel Aviv, vor continua să dețină un rol vital, facilitând colaborarea în comunități cu o infrastructură digitală solidă, arată studiul KPMG Technology Industry, la care au participat peste 800 de lideri din industrie. Aceste centre și-au pierdut importanța pentru doar 22% dintre respondenți. Aceste informatii reflectă datele din ediția 2021 a KPMG CEO Outlook, conform căruia 78% dintre liderii din domeniul tehnologiei nu intenționează să își reducă spațiul de birouri, iar un sfert (26%) anticipau că vor recruta angajați predominant în telemuncă.

Alex Holt, Global Head, Technology, Media and Telecommunication, KPMG, afirmă: “Succesul sectorului de tehnologie a depășit majoritatea industriilror în timpul pandemiei de Covid-19, multe companii înregistrând creșteri semnificative de la începutul crizei. Aceste rezultate consolidează percepția conform căreia creativitatea și inovația se pot întâmpla oriunde, în contexul colaborării globale virtuale. Totuși, o companie trebuie să poată inova, iar raportul KPMG Technology Innovation Hubs relevă că spațiile de lucru fizice și centrele de inovare rămân componente esențiale în strategiile companiilor de tehnologie, deși acestea ar putea fi relocate din Silicon Valley. Talentul în inginerie și proprietatea intelectuală sunt fundația industriei de tehnologie, iar retenția talentelor de vârf este un imperativ strategic. Angajatorii știu și dezvoltă modele de lucru flexibile, inclusiv permanent hibride. Pe măsură ce forța de muncă se dispersează geografic, vor apărea noi zone cu angajați specializați în tehnologie.”

Liderii industriei au clasat orașe din toată lumea, cu excepția Silicon Valley, într-un top al locațiilor ce vor deveni centre de inovație în tehnologie în următorii patru ani. Orașele din acest Top 10 aveau deja ecosisteme puternice și înainte de pandemie, ajutându-le să iasă mai puternice din pandemie și, posibil, să reprezinte o provocare pentru Silicon Valley, pe măsură ce lumea se pregătește pentru redresarea post-pandemie.

Adela Ciucioi, Partener, Head of Technology, Media & Telecom, KPMG în România, spune: “Una dintre lecțiile esențiale ale acestui studiu este că, deși Silicon Valley își va păstra importanța, ar putea apărea noi centre de tehnologie. România oferă multe oportunități industriei de tehnologie și are potențialul de a se transforma într-un centru în următorii ani. Țara îndeplinește multe dintre criteriile stabilite de studiu pentru centrele de tehnologie. În țară activează multe companii de succes in domeniu, România are o infrastructură IT foarte bună – printre cele mai rapide din lume – și profesioniști IT care pot fi atrași din universitățile de top ale țării. De asemenea sectorul IT este recunoscut ca un sector prioritar si a beneficat de-a lungul timpului de masuri de sustinere. Un focus mai mare pe masurile care vizeaza cercetarea-dezvoltarea este important pentru a crea conditii favorabile pentru valoare adaugata mare in economie”.

Comparativ cu studiul din anul precedent, ediția din acest an aduce câteva schimbări notabile. Seul, aflat pe locul 8 în 2020, a scăzut până pe poziția 14 în acest an, în timp ce Austin și Seattle, clasate pe 11, respectiv 24 în 2020, împart locul 10 în ediția curentă. Deși Silicon Valley este regiunea dominantă în industria globală a tehnologiei, doar unul dintre trei lideri consideră că își va păstra pe termen lung poziția în domeniul inovației, iar un număr egal de lideri consideră că o va pierde.

“KPMG i-a întrebat pe respondenții care considerau anterior că sunt foarte importante centrele fizice în ce măsură centrul global de inovație se va muta în următorii patru ani din Silicon Valley. O treime (32%) consideră că Silicon Valley își va menține poziția, dar un număr similar de lideri consideră o va pierde. Companiile de dimensiuni diferite au opinii ușor diferite. 38% dintre companiile mari consideră că Silicon Valley își va păstra supremația, dar doar 27% dintre companiile mici / start-up-uri au aceeași viziune. Companiile mijlocii se încadrează pe medie, la 32 de procente. Din studiul nostru reiese că liderii în tehnologie sunt atenți la opiniile angajaților și dezvoltă politicile și viziunea asupra strategiilor pentru viitor în funcție de nevoile și aspirațiile oamenilor lor, precum și în funcție de beneficiile și provocările diferitelor modele. Industria are o reputație de trend setter in ceea ce priveste evolutia mediului de lucru și consider că pandemia a accelerat inovația și schimbarea progresivă. Nu există o abordare universală, așa cum indică diferențele din industrie. Cu toate acestea, deși există o incertitudine în ceea ce privește modelele forței de muncă pe termen lung, industria pare să accepte oportunitate unei structuri cu adevărat hibride, combinând ecosistemele vibrante ale centrelor de tehnologie cu agilitate, echilibrul și accesul la talent oferite de telemuncă,” încheie Holt.

Despre KPMG Technology Industry Survey 2021

Ediția 2021 a KPMG Technology Industry Survey, a noua de la lansare, include răspunsuri de la peste 800 de lideri din industria tehnologiei, inclusiv sub-sectoare precum servicii de tehnologie, internet / eCommerce, hardware / electronice, software / SaaS și semiconductoare. Studiul online s-a desfășurat în 12 țări, iar două treimi dintre respondenți (66%) au fost lideri executivi. Datele pentru acest studiu au fost colectate în perioada martie – mai 2021.

Studiul KPMG Pulse Outlook Survey 2021 prezintă perspectivele a 500 de lideri executivi din mari companii globale (cu venituri de peste 500 de milioane de dolari anual), inclusiv 50 din industria tehnologiei. Cercetarea s-a desfășurat între ianuarie – martie 2021 pe tema provocărilor și oportunităților cheie în creșterea afacerilor în următorii trei ani și reacția liderilor la pandemia Covid-19.

*Top 10 orașe ce pot deveni centre de inovație în tehnologie în urrmătorii patru ani (în afara Silicon Valley / San Francisco)

2021 1: Singapore 2 (egalitate): New York City / Tel Aviv 4: Beijing 5: Londra 6: Shanghai 7: Tokio 8: Bengaluru 9: Hong Kong 10 (egalitate): Austin / Seattle

