Cum vor arăta orașele regenerabile ale viitorului

În întreaga lume, se plantează deja semințele orașelor regenerabile. Pe măsură ce acestea se dezvoltă, vor modela metropolele de mâine.

Orașele sunt într-o continuă schimbare, niciodată complet finalizate. Unul dintre cele mai promițătoare trenduri este apariția orașelor regenerabile – centre urbane care au o relație restaurativă cu mediul și protejează ecosistemele locale.

Ce este un oraș regenerabil?

Un oraș regenerabil este proiectat pentru a avea un impact pozitiv asupra mediului, restaurând și îmbunătățind ecosistemele locale, nu doar minimizând impactul negativ. Astfel de orașe pun accent pe utilizarea materialelor locale, metode de construcție sustenabile și refacerea mediului natural.

Exemple de proiecte sustenabile

New York: Oaze urbane sustenabile – The Nursery și Brooklyn Grange

În inima orașului New York, două proiecte remarcabile au transformat spațiile urbane într-o fuziune între natură și viața modernă. The Nursery, o combinație inedită între o seră și un club de dans, a fost inaugurat în 2023 în Brooklyn. Proiectul, parte din spațiul multi-funcțional Public Records, îmbină evenimente artistice cu expoziții axate pe plante și schimbă funcția sa în funcție de anotimp. Pe timpul verii, este un spațiu pentru evenimente culturale, iar iarna devine o seră. Materialele reciclate și accentul pe reconectarea cu natura atrag mulți locuitori din New York care caută o oază de liniște.

Tot în New York, faimosul Brooklyn Grange, deschis pentru prima dată în 2010, și-a extins misiunea ecologică. Ferma de pe acoperiș produce legume care sunt vândute la piețele locale, 60% din recoltă fiind oferită la prețuri reduse sau gratuit prin programul de distribuție echitabilă. Grădina contribuie și la reducerea efectului de insulă de căldură urbană și colectează apa de ploaie pentru a reduce presiunea pe sistemul de canalizare al orașului.

Rotterdam: Incubatorul economiei circulare – BlueCity

În 2015, complexul de piscine interioare Tropicana din Rotterdam a fost transformat în incubatorul BlueCity, unde start-up-urile lucrează la tranziția către o economie circulară. Laboratorul BlueCity face cercetări asupra fungilor și microorganismelor, iar antreprenorii care își desfășoară activitatea aici sunt pionieri în sustenabilitate. Printre aceștia se numără Rotterzwam, care crește ciuperci pe un substrat de zaț de cafea, și Superuse Studios, o firmă de arhitectură care se concentrează pe design circular. Peste 50 de companii își au sediul în această locație, contribuind la dezvoltarea durabilă a orașului.

Cambodgia: Restaurarea responsabilă – Pizza 4P’s

Lansat în Vietnam în 2011, lanțul de restaurante Pizza 4P’s a câștigat atenție internațională pentru abordarea sa inovatoare asupra sustenabilității. În 2023, compania a deschis primul său restaurant în Tokyo, continuând să se extindă și în Cambodgia. Pizza 4P’s folosește materiale reciclate în construcția restaurantelor sale și pune accent pe reciclarea deșeurilor alimentare. În plus, lanțul își comunică transparent obiectivele de sustenabilitate către clienți, angajați și parteneri, oferind un model de succes pentru restaurantele viitorului.

Tokyo: Comunitatea regenerabilă din Marunouchi

Regenerative Community Tokyo, inaugurat în 2024 în cartierul Marunouchi din Tokyo, este o organizație care reunește companii japoneze ce lucrează la soluții de sustenabilitate și programe regenerative. Scopul acestei comunități este să găsească soluții inovatoare pentru problemele complexe legate de urbanizare, cum ar fi poluarea și utilizarea eficientă a resurselor. Spațiul de lucru a fost proiectat de firma de arhitectură Open A, condusă de Masataka Baba, și servește ca un exemplu pentru colaborarea corporativă în dezvoltarea urbană durabilă.

Tokyo: Spațiile verzi urbane – Comoris

Un alt exemplu important din Tokyo este proiectul Comoris, un serviciu de împădurire urbană care cultivă mici păduri în orașe. Modelul său conceptual din zona Yoyogi-Uehara oferă membrilor o experiență de implicare în conservarea mediului prin activități precum plantarea de arbori și îmbunătățirea solului. Prin aceste inițiative, Comoris încurajează implicarea locuitorilor orașului în eforturile de regenerare urbană, creând spații verzi care contribuie la calitatea vieții și la sănătatea mediului urban.

Singapore: Orașul verde vertical – Pan Pacific Orchard

Într-o eră a megaorașelor, Singapore a devenit un model de integrare a naturii în mediul urban dens. Firma de arhitectură WOHA a finalizat în 2023 hotelul de lux Pan Pacific Orchard, situat în centrul orașului. Hotelul dispune de patru terase amenajate, care acoperă o suprafață echivalentă cu 200% din dimensiunea lotului pe care este construit. Folosind strategii active și pasive pentru a reduce consumul de energie și apă, hotelul a primit cea mai înaltă certificare de mediu din Singapore – Green Mark Platinum.

WOHA a dezvoltat și propriul sistem de evaluare a sustenabilității clădirilor, luând în considerare impactul asupra mediului și societății, cu indicatori precum raportul de suprafață verde, contribuția ecosistemică și auto-suficiența energetică. Acest tip de abordare va modela, fără îndoială, viitoarele orașe.

Suedia: Amenajarea sustenabilă a apei – Uppsala

Firma de arhitectură White Arkitekter, fondată în Suedia, a realizat un proiect remarcabil de amenajare a unui lac de acumulare pentru ape pluviale la Exercisfältet, un fost teren militar din Uppsala. Scopul acestui lac este să filtreze apa uzată și să prevină inundațiile. În plus, spațiul oferă un traseu pentru pietoni de-a lungul apei, unde vizitatorii pot savura un peisaj natural în inima orașului. Proiectul este un exemplu de integrare armonioasă între sustenabilitate și infrastructura urbană.

Amsterdam: Inovația circulară la Marineterrein

În Amsterdam, conceptul de Marineterrein exemplifică economia circulară. Această zonă, odată un șantier naval militar, este acum un centru de inovație deschis publicului, implicat în proiecte diverse, de la reciclarea urinei umane la reutilizarea materialelor de construcție vechi. Aici, AMS Institute a organizat evenimente care explorează potențialul inteligenței artificiale pentru dezvoltarea orașelor regenerabile.

UEA: Imaginație și regenerare – Super Limbo

Instalația Super Limbo realizată de studioul de design Limbo Accra din Ghana a fost prezentată la Trienala de Arhitectură din Sharjah, Emiratele Arabe Unite. Proiectul își propune să provoace dezbateri despre cum pot fi revitalizate proiectele de dezvoltare abandonate din sudul global. Super Limbo a acoperit impresionantul mall Sharjah, o construcție nefinalizată, cu un design textil inovator, reimaginând astfel spațiul neutilizat.

Hanoi: Locuri de joacă sustenabile – Think Playgrounds

În Hanoi, Vietnam, Think Playgrounds este o inițiativă care își propune să creeze mai multe locuri de joacă publice într-un oraș dens populat. Prin utilizarea materialelor reciclate și a designului ecologic, organizația contribuie la îmbunătățirea mediului urban, oferind în același timp spații esențiale pentru copii și comunitate.

Uganda: Centru comunitar inovator – Kamwokya

Arhitectul Francis Kéré, cunoscut pentru proiectele sale din Africa și pentru utilizarea materialelor locale, a finalizat în 2022 Centrul Comunitar Kamwokya în Kampala, Uganda. Proiectul este folosit pentru sport, dans, ateliere și evenimente comunitare. Kéré a câștigat Premiul Pritzker pentru Arhitectură în același an, recunoscut pentru inovațiile sale în arhitectura sustenabilă și tehnicile de construcție tradiționale.

Amsterdam: Turnul sustenabil din lemn – HAUT

HAUT, un zgârie-nori de 21 de etaje construit dintr-un hibrid de lemn și alte materiale, a fost finalizat în 2022 în Amsterdam. Proiectat de colectivul de inginerie Arup și firma olandeză de arhitectură Team V, HAUT dispune de 55 de apartamente și un parc urban. Această clădire inovatoare a fost primul proiect rezidențial din Țările de Jos care a obținut certificarea BREEAM, recunoscută pentru sustenabilitatea ridicată. Turnul folosește tehnologia hibridă din lemn pentru a minimiza amprenta ecologică, servind ca model pentru construcțiile cu emisii reduse de carbon.

Tokyo: Proiectul eSG Tokyo Bay

Proiectul Tokyo Bay eSG, lansat în 2021, reprezintă o viziune pentru viitorul urbanismului în zona Tokyo Waterfront City și Central Breakwater. Acest proiect propune dezvoltarea unui oraș sustenabil, care să combine natura cu facilitățile moderne, și atrage proiecte inovatoare de la companii care se concentrează pe energie regenerabilă și reciclarea resurselor. Proiectul promite să transforme zona într-un incubator de soluții sustenabile pentru viitorul regenerabil al orașelor.

Orașele regenerabile ale viitorului

Un raport publicat în 2024 de Fundația Ellen MacArthur, care promovează economia circulară, a subliniat șase strategii esențiale pentru crearea orașelor circulare: reabilitarea terenurilor industriale contaminate, conversia clădirilor comerciale vacante, utilizarea unui design eficient din punct de vedere material, extinderea spațiilor verzi și albastre, și creșterea zonelor împădurite. Aceste strategii sunt deja implementate în locuri precum Haut, o clădire ecologică hibridă din Amsterdam, și proiecte de restaurare urbană în Europa.

Totodată, proiecte de reîmpădurire urbană, cum ar fi „Proiectul Miliardul de Stridii” din New York, demonstrează cum orașele pot folosi ecosistemele existente pentru a reduce impactul schimbărilor climatice și a proteja zonele de coastă împotriva eroziunii.

Adaptarea conceptului de oraș regenerabil la nivel global

În timp ce Europa și America de Nord au înregistrat progrese în crearea orașelor regenerabile, implementarea cu succes a acestor concepte în alte regiuni necesită o abordare specifică fiecărui context local. În China, arhitectul și peisagistul Kongjian Yu a propus conceptul de „orașe burete”, în care spațiile verzi sunt folosite pentru a colecta apa de ploaie și a preveni inundațiile, oferind o soluție urbană adaptabilă la schimbările climatice.

La nivel global, orașele regenerabile vor necesita o înțelegere profundă a caracteristicilor locale, atât din punct de vedere ecologic, cât și cultural. Aceasta presupune folosirea materialelor locale, a metodelor tradiționale de construcție și implicarea comunității în proiectele de regenerare urbană, așa cum demonstrează arhitectul Francis Kéré în proiectele sale din Africa.

Orașele regenerabile nu reprezintă doar o soluție pentru protecția mediului, ci și un model pentru cum putem crea centre urbane care îmbină inovația cu sustenabilitatea. Cu o colaborare eficientă între public și privat, investiții în soluții verzi și o abordare adaptată fiecărei regiuni, aceste orașe vor deveni realitatea metropolelor de mâine, oferind un viitor mai verde și mai echilibrat.