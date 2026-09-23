Bucureștiul are 5 studenți pe un loc de cămin și aproape 90% din locurile private ale celor patru centre

București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara adună peste 361.000 de studenți, însă au împreună doar aproximativ 80.000 de locuri de cazare. Aceasta înseamnă un loc pentru 4,5 studenți, conform datelor Cushman & Wakefield Echinox publicate de News.ro.

Cifrele prezentate de bursa.ro indică faptul că aceste patru orașe concentrează 62% din studenții României. Din totalul spațiilor de cazare identificate, 94% sunt în cămine de stat, în timp ce restul de 6% fac parte din sectorul privat.

Bucureștiul are cea mai mare concurență pentru un loc

În Capitală există un loc la fiecare 5 studenți. Clasamentul continuă cu Cluj-Napoca, unde raportul este de 4,5 studenți pe loc, Timișoara cu 4,3 și Iași cu 3,4 studenți.

Rata medie de acoperire, calculată prin raportarea locurilor din căminele publice și private la numărul total de studenți, este de circa 22%. Iașiul și Timișoara sunt pe primele locuri, cu rate de 28,9%, respectiv 23,5%. Cluj-Napoca are o acoperire de 21,9%, iar Bucureștiul înregistrează cel mai mic nivel, de 19,7%.

Bucureștiul are aproximativ 32.300 de locuri la stat și cel puțin 4.700 de locuri private pentru cei 187.677 de studenți. Deși este cea mai mare ofertă numerică din cele patru orașe, aceasta deservește și cel mai mare număr de tineri din universități.

Iașiul are circa 16.500 de locuri, majoritatea publice, pentru 57.004 studenți. Cluj-Napoca oferă 14.800 de locuri în rețeaua publică și aproximativ 700 în cea privată pentru 70.617 studenți.

În Timișoara există 10.700 de locuri, în principal în căminele de stat, pentru o populație de 45.749 de studenți.

Căminele private rămân concentrate în Capitală

Vlad Săftoiu, Head of Research Cushman & Wakefield Echinox, precizează că Iașiul, Timișoara și Cluj-Napoca depășesc Bucureștiul la capacitatea totală a căminelor publice. Totuși, Capitala deține aproape 90% din locurile private din cele patru centre universitare analizate.

Analiza arată că potențialul pentru proiecte private noi diferă în fiecare oraș. O prezență mai mare a statului pe piață nu exclude investițiile în cămine private cu alte standarde, însă raportul dintre studenți și locuri este doar unul dintre factorii care influențează decizia de investiție.

Evaluarea oricărei piețe depinde de calitatea clădirilor vechi, nivelul chiriilor, amplasarea față de transportul public, facilitățile oferite și restul alternativelor de pe piața imobiliară.

Locul în cămin în București costă de la 50 de euro lunar

Studenții români plătesc cele mai mici tarife comparativ cu cei din Polonia și Cehia, arată comunicatul Cushman & Wakefield Echinox. În căminele publice din București, prețurile sunt între 50 și 80 de euro pe lună pentru un loc.

În sectorul privat din Capitală, costurile sar de 100 de euro de persoană și pot atinge 300 de euro lunar. Prin comparație, în Polonia, chiria medie este de 190 de euro în căminele de stat și de aproximativ 550 de euro în cele private. Aceste diferențe țin de standardele de locuire, dotări și serviciile incluse.

În Polonia sunt aproape 11 studenți pe loc

În cele opt orașe poloneze analizate, inclusiv Varșovia, există circa 83.000 de locuri de cazare, o capacitate apropiată de cea a celor patru centre din România. Totuși, numărul studenților de acolo este de 900.000, de 2,5 ori mai mare decât în România, ceea ce duce concurența la 10,8 studenți pe un singur loc.

Analiza a vizat și principalele centre universitare din Polonia și Cehia, iar rezultatele arată că România are o acoperire mai ridicată în cămine publice decât Polonia, țară care oferă un reper în Europa Centrală și de Est pentru potențialul orașelor universitare regionale, potrivit Cushman & Wakefield Echinox.

Căminele private reprezintă 23% din oferta totală în Polonia. În România, ponderea este sub 10%, din cauza numărului mic de unități private identificate în marile centre universitare.

Cehia se află într-o situație similară cu România. Praga are 132.000 de studenți și 28.400 de locuri, dintre care 3.800 sunt private. Brno are 68.200 de studenți și 13.600 de locuri, majoritatea publice.

În toate cele trei țări, căminele universitare și proiectele private sunt doar o parte din variantele de cazare, alături de închirierea de apartamente pe piața liberă.