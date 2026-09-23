Agricultură

Firmele din sectorul suin pot cere ajutor de stat după intrarea în vigoare a legii, termenul este de 10 zile lucrătoare

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Firmele din sectorul suin pot cere ajutor de stat după intrarea în vigoare a legii, termenul este de 10 zile lucrătoare
Ajutor de stat sector suin - Foto: Aurelijus U. / Pexels

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, 23 septembrie 2026, proiectul care permite și persoanelor juridice constituite potrivit Legii societăților nr. 31/1990 să solicite ajutorul de stat pentru sectorul suin. Acestea vor avea la dispoziție 10 zile lucrătoare de la intrarea legii în vigoare pentru depunerea cererilor.

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Extinderea vizează schema instituită prin Legea nr. 175/2026 pentru susținerea activității crescătorilor de porci în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres. Accesul societăților comerciale la sprijin se face la cerere.

Camera Deputaților a dat votul decizional asupra proiectului

Inițiativa legislativă fusese adoptată anterior de Senat. Camera Deputaților este forul decizional, astfel că votul acordat miercuri încheie etapa parlamentară menționată pentru această extindere a schemei.

Termenul procedural pentru noii beneficiari nu se calculează de la data votului din plen, ci de la intrarea legii în vigoare. În intervalul stabilit, societățile eligibile trebuie să depună cererea prin care solicită ajutorul de stat.

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