OECD ridică la 3,7% prognoza de creștere a Coreei de Sud pentru 2026, peste estimările ADB și KDI

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD) a majorat la 3,7% prognoza de creștere a Coreei de Sud pentru 2026, de la 2,6% în raportul din iunie, potrivit Yonhap News Agency. Revizuirea OECD, publicată la 23 septembrie, adaugă 1,1 puncte procentuale estimării anterioare.

Organizația atribuie avansul din acest an exporturilor puternice și creșterii producției. Pentru 2027, anticipează continuarea redresării graduale a consumului și o creștere economică de 2,6%, față de 1,9% în prognoza precedentă, după o majorare de 0,7 puncte procentuale.

Ministerul Finanțelor și Economiei din Coreea de Sud a salutat raportul și a afirmat că acesta reafirmă impulsul puternic de creștere al țării. Potrivit instituției, OECD a aplicat Coreei de Sud cea mai mare majorare a prognozei dintre țările G20.

Estimarea OECD depășește prognozele ADB, KDI și ale guvernului

ADB și-a ridicat în aceeași zi prognoza pentru economia Coreei de Sud la 3,2% în 2026, de la 2,6% în estimarea din iulie. Instituția a invocat exporturile puternice și câștigurile companiilor generate pe fondul boomului inteligenței artificiale.

În iulie, Ministerul Finanțelor și Economiei a majorat propria estimare pentru 2026 de la 2% la 3%, în raportul privind politica economică pentru a doua jumătate a anului. Guvernul sud-coreean a indicat drept motor superciclul semiconductorilor.

Institutul de Dezvoltare din Coreea (KDI) a revizuit în august prognoza pentru 2026 de la 2,5% la 3,2%. Atât estimarea KDI, cât și cea a ADB rămân sub nivelul de 3,7% anticipat acum de OECD.

OECD a revizuit în sus și creșterea prețurilor de consum

Prognoza pentru prețurile de consum din Coreea de Sud a urcat la 3% în 2026 față de anul anterior. Nivelul este cu 0,4 puncte procentuale peste estimarea precedentă.

Pentru 2027, OECD estimează o creștere a prețurilor de consum de 2,7%, după o revizuire în sus cu 0,5 puncte procentuale.