România începe discuțiile cu S&P pe 24 septembrie. Retrogradarea la „junk” ar putea scumpi finanțarea

România începe joi, 24 septembrie, discuțiile cu agenția S&P, fiind evaluată în prezent la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, potrivit Digi24. O retrogradare cu o singură treaptă ar muta datoria suverană în categoria speculativă, numită și „junk”, și ar putea majora costurile de finanțare pentru stat și companii.

Misiunea S&P va discuta cu Ministerul Finanțelor și cu celelalte autorități care gestionează finanțele publice. Evaluarea va acoperi evoluția indicatorilor bugetari și capacitatea țării de a continua măsurile de reducere a deficitului în anii următori.

România se află pe ultima treaptă recomandată investițiilor

Calificativele începând de la BBB- sunt considerate recomandate investițiilor. România la BBB- se află astfel chiar deasupra categoriei speculative, iar perspectiva negativă indică riscul unei revizuiri în jos.

Unele fonduri de investiții și fonduri de pensii au reguli care le interzic să cumpere sau să păstreze active nerecomandate investițiilor.

Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, explica în iulie 2026 pentru Digi24.ro limita impusă acestor investitori: „Anumite companii și fonduri de investiții nu mai au voie, prin regulamentele lor, să investească în astfel de active”.

Retragerea investitorilor care nu mai pot deține titluri românești ar obliga statul să atragă finanțatori dispuși să accepte un risc mai ridicat. Efectele posibile indicate sunt:

dobânzi mai mari cerute României;

costuri de finanțare mai ridicate pentru stat și companii;

ieșiri de capital;

presiuni asupra cursului de schimb.

Un verdict negativ al S&P nu ar anula automat calificativele menținute de Fitch și Moody’s. Cele două agenții au păstrat în vara lui 2026 România în categoria recomandată investițiilor, tot la limita inferioară și cu perspectivă negativă. Decizia S&P ar putea însă determina investitorii să solicite randamente mai mari pentru a împrumuta statul.

Cheltuielile cu dobânzile au trecut deja de 40 de miliarde de lei

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat la începutul lunii septembrie că statul a cheltuit peste 40 de miliarde de lei cu dobânzile în primele șapte luni ale anului, după o creștere de peste 26%. O finanțare și mai scumpă ar reduce banii rămași în buget pentru investiții și servicii publice.

Execuția bugetară oferă și argumente favorabile înaintea evaluării. Deficitul a coborât la 2,34% din produsul intern brut în primele șapte luni din 2026, de la 3,99% în aceeași perioadă din 2025. În termeni nominali, reducerea a fost de 28,36 miliarde de lei, în timp ce investițiile au crescut cu aproape 15 miliarde de lei.

Nazare a afirmat că reducerea deficitului susține poziția României, dar nu elimină riscurile urmărite de investitori, în special menținerea direcției fiscale.

Criza politică pune sub semnul întrebării bugetul pentru 2027

Evaluarea are loc după mai multe luni de instabilitate politică. Guvernul Bolojan a fost demis la 5 mai, două propuneri de premier nu au ajuns la învestire, iar Siegfried Mureșan încearcă să formeze un Cabinet în lipsa unei majorități parlamentare clare.

Pentru S&P, situația politică devine relevantă prin efectele asupra reducerii deficitului și asupra pregătirii unui buget credibil pentru 2027. La 22 septembrie 2026, Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, a declarat la Digi24: „Strict pe cifrele la zi și pe execuția bugetară de până acum, nu ar fi niciun motiv de reducere a ratingului. Nu interesează pe nimeni în mod particular politica din România, ci implicațiile situației politice asupra procesului de consolidare fiscală. Ei vor să vadă o clarificare a situației politice și un guvern stabil cât mai repede, care să pregătească bugetul anului 2027 și să ofere mai multă claritate privind ceea ce vom face în anii următori.”

Verdictul S&P privind ratingul suveran al României este așteptat la 2 octombrie 2026.