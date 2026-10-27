Ministerul Energiei propune ca măsurile pentru o criză de curent să poată fi folosite și până la 30 noiembrie 2026. Pentru familii, prelungirea nu ar însemna nici oprirea automată a curentului, nici scumpirea automată a facturii. Guvernul trebuie mai întâi să aprobe propunerea.

Regulile în vigoare pot fi folosite până la 30 octombrie 2026, numai dacă apare o criză care amenință siguranța alimentării cu electricitate. În proiectul de prelungire, locuințele și instituțiile de interes public au prioritate la alimentare.

Când ar putea fi limitat curentul

Transelectrica, firma care conduce rețeaua națională, poate interveni doar dacă situația de criză apare. Mai întâi sunt folosite rezervele de producție. Urmează pornirea unor grupuri ținute în rezervă și reducerea exporturilor. Limitarea consumului, făcută pe trepte pentru consumatorii incluși în regulile de criză, este ultima măsură.

Regulile actuale cer ca participanții la piața de energie să fie anunțați cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicarea unei măsuri. Acesta nu este un termen de notificare individuală a fiecărei gospodării. Potrivit legii energiei, măsurile de siguranță se adoptă prin hotărâre a Guvernului și se limitează la durata necesară depășirii crizei.

De ce prețul de pe bursă nu este prețul facturii

Pe 26 octombrie, prețul energiei vândute pentru ziua următoare în România a ajuns la 273 de euro pe MWh, potrivit calculului publicat de HotNews. Este un preț între firme, nu prețul pe care îl plătește automat o familie. Datele OPCOM arată o medie lunară de 917,36 lei pe MWh în septembrie 2026, față de 793,19 lei pe MWh în august, tot pe piața pentru ziua următoare.

Factura depinde de contractul gospodăriei. La un preț fix, saltul unei zile pe bursă nu schimbă suma convenită pentru perioada în care prețul rămâne fix. La un preț care variază, contează formula din contract. Dacă furnizorul modifică prețul contractual în condițiile în care îi este permis, regulamentul ANRE îi cere să anunțe clientul casnic cu cel puțin 30 de zile înainte.

Ce poate face un client casnic

Pentru a înțelege o factură nouă, clientul verifică în contract dacă prețul este fix sau variază și compară prețul, consumul și indexul de pe factură.

Dacă factura este greșită, clientul trimite o plângere scrisă furnizorului în cel mult 30 de zile de la emitere. În condițiile regulamentului ANRE, furnizorul poate dispune întreruperea alimentării pentru factura contestată numai după ce comunică rezultatul verificării.

Pentru o ofertă mai bună, clientul poate schimba furnizorul gratuit, fără oprirea alimentării pe durata schimbării, potrivit ANRE.

Următorul pas este decizia Guvernului asupra prelungirii. Până la adoptarea unei noi hotărâri, termenul din actul în vigoare rămâne 30 octombrie 2026.