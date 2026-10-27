Kaufland angajează în Năsăud, Ploiești, București și Medgidia. Pentru cele trei posturi de opt ore pe zi, salariile anunțate de companie sunt între 5.500 și 7.400 de lei brut pe lună. În Medgidia, postul de trei ore pe zi are un salariu de 1.669 de lei brut.

Acestea sunt sumele înainte de scăderea taxelor, nu banii pe care angajatul îi primește în mână. La 27 octombrie 2026, anunțurile Kaufland pentru cele patru posturi aveau opțiunea de aplicare. Nu indicau o dată-limită pentru trimiterea candidaturii.

Salariul și programul fiecărui post

Postul și orașul Program Salariu brut, lei pe lună Șef de raion, Năsăud 8 ore pe zi 7.400 Lăcătuș mecanic, Ploiești 8 ore pe zi 5.700 Lucrător comercial, București 8 ore pe zi 5.500 Inspector pentru distribuția materialelor publicitare, Medgidia și Cernavodă 3 ore pe zi, 15 ore pe săptămână 1.669

Postul din București este la magazinul de pe strada Barbu Văcărescu, în Sectorul 2. Cel din Ploiești este la centrul logistic al companiei. Pentru ambele, Kaufland cere studii medii; postul de lăcătuș presupune și pregătire tehnică, plus experiență în domeniu.

Șeful de raion trebuie să aibă experiență în comerț și în conducerea unei echipe. Atât acest post, cât și cel de lucrător comercial presupun disponibilitate pentru ture, weekenduri și sărbători legale. În Medgidia, inspectorul verifică pe teren distribuția materialelor publicitare și face raportări săptămânale; activitatea include și deplasări în Cernavodă.

Cele trei salarii pentru program de opt ore depășesc salariul minim brut de 4.325 de lei pe lună, valabil de la 1 iulie 2026. Chiar și cel mai mic dintre ele, cel din București, este cu 1.175 de lei brut peste acest prag. Salariul postului de trei ore pe zi nu se compară direct cu cel pentru o zi întreagă de lucru.

Anunțurile celor patru posturi prevăd contracte pe durată nedeterminată. Pentru Năsăud și București, Kaufland indică și 22 de zile lucrătoare de concediu la angajare. Anunțurile menționează bonuri de masă pentru aceste două posturi, dar suma care revine fiecărui angajat trebuie văzută în oferta primită.

Cum se trimite candidatura

Candidatul caută orașul și postul pe portalul de recrutare Kaufland, apoi deschide anunțul și folosește opțiunea de aplicare.

Cererea poate fi trimisă online cu sau fără cont. Încărcarea unui CV este opțională.

Înainte de a accepta postul, candidatul verifică în contract salariul brut, programul, locul de muncă, concediul și perioada de probă.

După trimiterea cererii pot urma o discuție telefonică sau online și un interviu. Persoana acceptată este contactată pentru întocmirea contractului, care trebuie încheiat în scris cel târziu în ziua dinaintea începerii muncii.