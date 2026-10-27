Întreprinderile sociale nu pot cere încă noile credite. FNGCIMM selectează băncile, instituțiile financiare nebancare și cooperativele de credit care le vor acorda. Creditorii își pot depune candidaturile până la 16 noiembrie 2026, ora 10:00. Pentru firme nu a fost anunțată o dată de la care pot solicita banii.

O firmă eligibilă va putea cere un credit de până la 500.000 de euro, calculați în lei, după ce își alege creditorii și semnează acordurile cu ei. FNGCIMM poate garanta până la 80% din credit, fără comision pentru garanție. Firma trebuie să ramburseze împrumutul, iar creditorul decide dacă îi aprobă cererea.

Cât costă creditul și ce ajutor poate primi firma

Creditul poate plăti o investiție sau cheltuielile curente ale firmei. Cel pentru investiții poate dura până la 10 ani, iar cel pentru cheltuieli curente, până la 3 ani. Creditele mai vechi nu pot fi înlocuite prin acest program.

Pe lângă garanție, programul poate acoperi o parte din dobândă și poate reduce suma rămasă de rambursat cu până la 25%. Reducerea depinde de păstrarea locurilor de muncă și de îndeplinirea unor ținte sociale. Este prevăzut și ajutor pentru servicii de specialitate. Dobânda pe care o va plăti firma și eventualele garanții suplimentare vor depinde de creditorul ales.

Pe pagina programului este trecută suma de 494,86 milioane de lei, iar 398,23 milioane de lei din această sumă vin din fonduri europene. Documentația selecției din 14 octombrie 2026 indică pentru instrumentul din apel 478,67 milioane de lei, cu 16,19 milioane de lei mai puțin decât suma de pe pagina programului. Acestea sunt sume alocate, nu credite deja aprobate firmelor.

Cine poate cere banii după alegerea creditorilor

Programul este pentru întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție, nu pentru persoane care caută un credit personal. La depunerea cererii, firma trebuie să aibă cel puțin un an de la înființare. Când semnează creditul, trebuie să dețină atestatul de întreprindere socială sau certificatul de întreprindere socială de inserție. Atestatul se obține de la agenția pentru ocuparea forței de muncă.

Firma trebuie să fie înregistrată fiscal și să lucreze în România. Nu poate avea datorii publice și nu poate fi în insolvență sau în dificultate. Îndeplinirea acestor condiții nu aduce automat un credit: instituția financiară va analiza fiecare cerere.

Unde se depune cererea

FNGCIMM va actualiza lista creditorilor după ce îi selectează și semnează acordurile cu ei. Adresa [email protected] este pentru candidaturile creditorilor, nu pentru cererile întreprinderilor sociale.

Firma verifică vechimea, actul care îi dovedește statutul social și situația datoriilor.

După publicarea listei, cere unui creditor selectat lista de acte și depune acolo solicitarea.

Creditorul analizează împrumutul. Dacă îl aprobă, cere FNGCIMM garanția și sprijinul aferent, apoi firma semnează contractul de credit.

După termenul din 16 noiembrie 2026, FNGCIMM va verifica instituțiile candidate și va negocia acordurile cu cele selectate. Documentația apelului prevede semnarea contractelor de finanțare până la 31 decembrie 2028 și plata granturilor până la 31 decembrie 2029.