Hidroelectrica scumpește energia la 51 de bani/kW din octombrie. Factura crește cu aproximativ 7%

Hidroelectrica majorează din octombrie prețul energiei electrice de la 45 de bani la 51 de bani pe kW, schimbare care va avea un impact estimat la aproximativ 7% asupra facturii, potrivit Observator News. Scumpirea anunțată pentru luna următoare va ridica astfel costurile suportate de clienții companiei.

Creșterea trebuie separată de avansul observat deja în facturile primite în septembrie. Acestea au fost cu aproape 30% mai mari pe fondul consumului ridicat de electricitate din perioada caniculei, când aparatele de aer condiționat au rămas mai mult timp în funcțiune.

Facturile din septembrie au reflectat consumul mai mare din timpul caniculei

Majorarea din septembrie a avut drept cauză cantitatea mai mare de energie electrică utilizată în luna anterioară. Începând din octombrie, presiunea asupra bugetelor gospodăriilor și companiilor vine și din schimbarea prețului aplicat de Hidroelectrica.

Succesiunea celor două episoade contează pentru interpretarea facturilor: primul a fost legat de consumul suplimentar produs de temperaturile ridicate, iar următorul pornește de la tariful mai mare anunțat de furnizor.

Tarifele finale s-ar putea apropia de 2 lei pe kW

Scumpirile ar putea continua și la alți furnizori de energie electrică în perioada următoare. Estimarea prezentată indică posibilitatea ca tarifele finale să se apropie de 2 lei pe kW, scenariu care ar adăuga presiune asupra cheltuielilor cu energia.

Acest reper privește posibilele ajustări viitoare din piață, în timp ce creșterea anunțată de Hidroelectrica intră în vigoare din octombrie și are deja un efect estimat asupra facturii clienților săi.

Gazele se scumpesc în Europa, dar depozitele României depășesc media

Presiunea nu se limitează la electricitate. Cotațiile europene ale gazelor au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani. România intră însă în iarnă cu depozitele de gaze mai pline decât media europeană, un reper important în contextul creșterii prețurilor de pe piața europeană.

Furnizorul poate fi schimbat gratuit în cel mult 24 de ore

Consumatorii pot compara tarifele furnizorilor pe site-ul ANRE și pot solicita schimbarea companiei de la care cumpără energie electrică. Procedura este gratuită și se realizează în cel mult 24 de ore, ceea ce permite alegerea unei oferte mai avantajoase dintre tarifele afișate.