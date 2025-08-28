România, în pragul colapsului economic. Ilie Bolojan rupe tăcerea despre criza bugetară

România traversează una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimele decenii. Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-o intervenție la Antena 3, motivele pentru care statul a ajuns „la fundul sacului” și de ce guvernul este constrâns să ia măsuri dure, precum creșterea taxelor și impozitelor sau reduceri de cheltuieli. Situația, descrisă de acesta ca fiind „o criză ca la carte”, nu mai poate fi ascunsă în spatele promisiunilor optimiste din anii trecuți.

Premierul Ilie Bolojan: „Suntem forțați să luăm anumite decizii”

„Le-am spus oamenilor în ultimii ani că totul va fi bine, că totul va fi perfect. Și am ajuns în această criză bugetară în care suntem forțați să luăm anumite decizii. Nu le luăm cu inima ușoară. Știu că nu sunt decizii care sună bine, dar uitați-vă unde am ajuns spunând că totul este posibil și că există soluții magice”, a declarat șeful Executivului.

Bolojan a subliniat că statul nu mai poate funcționa pe bază de iluzii și că este nevoie de măsuri concrete pentru a evita un colaps total.

Bugetul statului, comparat cu cel al unei familii

Premierul a făcut o paralelă între gestionarea banilor publici și modul în care o familie trebuie să-și administreze veniturile pentru a nu ajunge la faliment.

„Nu există soluții magice. Există, la fel ca în bugetul unei familii, câștiguri pe care trebuie să le gestionezi, să nu risipești banii și să nu te întinzi mai mult decât plapuma. Fără aceste corecții, nu am făcut nimic”, a precizat Ilie Bolojan.

Mesajul său a fost clar: fără disciplină financiară, statul va continua să se afunde.

Pachetul 2 de măsuri, decisiv pentru viitor

În prezent, prioritatea guvernului este adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Premierul a avertizat că, dacă acest plan nu este dus la bun sfârșit, legitimitatea actualului guvern va fi pusă sub semnul întrebării.

„Fără aceste corecții, nu am făcut nimic. Și atunci, dacă nu ai reușit să treci un prim pachet, înseamnă că nu mai ai legitimitatea să mergi mai departe. Și este mai bine să lași alte guverne, care pot veni cu altă energie și altă autoritate, să facă lucrurile”, a conchis prim-ministrul.

Declarațiile lui Bolojan arată limpede că România se află într-un punct critic, iar următoarele decizii vor cântări greu în viitorul economic al țării.