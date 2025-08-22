România, pilon al securității NATO. Bolojan dezvăluie rolul decisiv

România, pilon al securității NATO. România se consolidează ca un actor-cheie în asigurarea stabilității din regiunea Mării Negre și în sprijinirea Ucrainei, prin punerea la dispoziție a infrastructurii sale militare aliaților NATO. Declarațiile premierului Ilie Bolojan și poziția oficială a Ministerului Apărării arată clar că Bucureștiul preferă să contribuie prin cooperare strategică și logistică, fără a se implica direct cu trupe pe teritoriul ucrainean.

Baze militare românești, sprijin esențial pentru NATO

Într-un interviu acordat televiziunii Antena 1, Ilie Bolojan a explicat că România și-a trasat „linii roșii” clare: „România a spus foarte clar două lucruri: nu vom trimite trupe, nu ne vom implica în nicio desfășurare posibilă de trupe pe teritoriul ucrainean. Acesta a fost un punct foarte clar”. În schimb, a subliniat că Bucureștiul contribuie prin oferirea accesului la bazele sale militare.

„Având în vedere apartenența noastră la NATO, bazele noastre militare, deja operate împreună de forțele române și cele NATO, în principal forțele aeriene, pot fi utilizate de trupele NATO, de forțele americane și de alte națiuni aliate. Astăzi, aeroporturile noastre găzduiesc patrule aeriene și misiuni de poliție aeriană care monitorizează Marea Neagră, precum și exerciții militare comune. Aceasta ar putea fi contribuția României la asigurarea unei păci durabile în Ucraina: punerea la dispoziție a bazelor noastre militare pentru NATO”, a afirmat prim-ministrul.

Ministerul Apărării a confirmat acest angajament, descriind România drept „aliat de încredere și activ în apărarea flancului estic al NATO”.

Cooperarea cu SUA și NATO, cheia stabilității la Marea Neagră

Poziția strategică a României o transformă într-un pilon al arhitecturii de securitate din Europa de Est. Exercițiile comune cu SUA și alți parteneri NATO, inclusiv misiuni cu avioane F-16 și F-35, au consolidat capacitatea de apărare regională. Aeroportul Mihail Kogălniceanu a devenit un punct central al colaborării, găzduind recent misiuni de Poliție Aeriană Întărită împreună cu aviația germană.

Inițiative precum Allied Sky, menite să îmbunătățească interoperabilitatea între forțele aeriene aliate, reflectă angajamentul constant al României. În plus, cooperarea militară și diplomatică cu SUA întărește postura de descurajare a NATO în fața amenințărilor emergente din regiune.

România și sprijinul pentru Ucraina

Dincolo de contribuția militară indirectă, România susține Ucraina și pe plan umanitar și politic. Prin primirea refugiaților, acordarea de asistență și integrarea acestora în societate, Bucureștiul arată solidaritate cu vecinul său aflat sub agresiune.

Premierul și oficialii din Apărare au subliniat că toate deciziile privind garanțiile de securitate vor respecta legislația internațională și angajamentele NATO. România va continua să acționeze „cu responsabilitate și în deplină conformitate cu obligațiile sale”, menținându-și statutul de partener de încredere al alianței.