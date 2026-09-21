Nicolae Giugea respinge analiza bazată pe extrapolări pentru peste 2.100.000 de pensii

Casa de Pensii a transmis într-un răspuns oficial că nu intenționează să analizeze modul de recalculare a celor peste 2.100.000 de pensii despre care raportul Curții de Conturi susține că au fost stabilite în minus, potrivit Newsweek România. Instituția contestă concluziile documentului și afirmă că estimările au fost construite pe probabilități și extrapolări.

Raportul consultat de Newsweek România indică faptul că pensionarii vizați ar fi primit sume mai mici decât ar fi rezultat prin raportare la contribuțiile lor. Separat, documentul menționează 570.000 de pensii recalculate în plus, ai căror beneficiari ar fi primit bani pentru care nu au contribuit.

Curtea de Conturi a consemnat și plăți greșite de 60.000.000 de lei pentru pensii de invaliditate.

Nicolae Giugea contestă estimările bazate pe extrapolări

Nicolae Giugea, șeful Casei de Pensii, a cerut date cuantificate pentru dosarele vizate și a pus sub semnul întrebării amploarea verificărilor invocate de Curtea de Conturi. „mie trebuie să îmi vină pe cifre cuantificate, nu pe probabilități și extrapolări. Când au verificat în șase luni Curtea de Conturi 2,5 milioane de dosare?”, a susținut Nicolae Giugea în răspunsul oficial.

Recalcularea pensiilor a fost efectuată la 1 septembrie 2024, în mandatul lui Daniel Baciu la conducerea Casei de Pensii. Raportul nu viza activitatea actualului șef al instituției.

Nicolae Giugea a preluat conducerea Casei de Pensii în mai 2025. Poziția instituției este că raportul Curții de Conturi ar fi greșit, motiv pentru care nu va porni analiza modului în care au fost recalculate pensiile indicate în document.

Actualul șef al instituției are pregătire în horticultură, drept și științe agricole

În CV-ul lui Nicolae Giugea nu apare o pregătire în domeniul muncii sau al pensiilor. Acesta a absolvit Facultatea de Horticultură și Facultatea de Drept, urmată între 1999 și 2003 la Universitatea privată Titulescu. Publicația citată precizează că universitatea nu era acreditată în acea perioadă. Giugea este doctor în științe agricole și silvice.

Înainte de 1989, actualul șef al instituției a lucrat timp de 4 ani ca inginer horticultor stagiar la Poiana Mare. Între 1990 și 1992 a fost primar al comunei Ghercești, iar în perioada 1992-2004 a ocupat funcții de inginer principal, inginer tehnolog, șef de complex și director la stațiunea Banu Mărăcine.

Parcursul său a continuat cu mandatul de prefect de Dolj, între 2005 și 2007, și cu cel de deputat PNL, între 2016 și 2024. În 2024, Nicolae Giugea a declarat venituri lunare de 26.000 de lei net din activitatea de deputat și profesor la Universitatea din Craiova.