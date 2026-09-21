Acțiunile UPS scad cu 4,4% după ce Bank of America reduce estimările pentru 2026

Acțiunile UPS au scăzut cu 4,4% în sesiunea de tranzacționare din 21 septembrie 2026, după ce un analist Bank of America a redus ținta de preț și estimările financiare ale companiei, potrivit Bloomberg Television (YouTube). Revizuirea vizează veniturile din trimestrul al treilea și câștigul pe acțiune pentru întregul an 2026.

Reacția bursieră a venit pe fondul unei perspective mai slabe pentru activitatea internă a gigantului de curierat. Ken Hoexter, analist Bank of America, a indicat diminuarea accentuată a volumelor interne UPS în a doua jumătate a anului 2026 drept principalul motiv al reducerii estimărilor.

Ținta de preț reprezintă nivelul la care analistul estimează că ar putea ajunge acțiunea, în timp ce estimarea câștigului pe acțiune arată partea din profit corespunzătoare unei acțiuni. Bank of America a coborât ambele repere, alături de prognoza de venituri pentru trimestrul al treilea.

Scăderea volumelor interne apasă asupra estimărilor UPS

Analistul Bank of America a legat revizuirea în primul rând de volumele interne mai mici anticipate pentru ultimele șase luni din 2026. Această componentă a activității UPS a stat la baza reducerii prognozelor, nu doar evoluția transporturilor internaționale.

Diminuarea volumelor Amazon ocupă un loc important în această evaluare. În discuția difuzată de Bloomberg Television, retragerea treptată a acestor livrări a fost pusă în legătură cu extinderea rețelei logistice proprii a Amazon. Discuția a avut loc la închiderea pieței, pe Bloomberg Television, Bloomberg Radio și YouTube, cu Romaine Bostick, Bailey Lipschultz, Carol Massar și Tim Stenovec.

Compania de comerț online preia tot mai mult logistica de tip „last mile”, adică ultima parte a traseului parcurs de un colet până la destinatar. Este segmentul în care livrarea ajunge efectiv la client și în care Amazon își dezvoltă de ani de zile capacitatea proprie, potrivit contextului prezentat în emisiune.

Pentru UPS, reducerea acestor volume se reflectă în estimări mai mici privind veniturile și profitul pe acțiune.

Armistițiul comercial adaugă un risc pentru livrările internaționale

Pe lângă presiunea exercitată de volumele interne, Bloomberg Television a discutat și expirarea armistițiului comercial în aproximativ șase-șapte săptămâni. Acest termen introduce un risc separat pentru transporturile internaționale operate de UPS și FedEx.

Scenariul depinde de discuțiile programate joi între Xi și Donald Trump. Dacă acestea nu conduc la prelungirea armistițiului, transporturile internaționale ale celor două companii ar putea suporta presiuni suplimentare.

Această posibilă consecință a fost formulată în emisiune ca o speculație, nu ca un rezultat confirmat. Reducerea estimărilor Bank of America are însă o cauză explicită: diminuarea accentuată a volumelor interne UPS în a doua jumătate a anului 2026, în contextul scăderii volumelor provenite de la Amazon.

Investitorii au reacționat la revizuirea veniturilor și a profitului

Scăderea bursieră de 4,4% a urmat reducerii țintei de preț, a prognozei de venituri pentru trimestrul al treilea și a estimării câștigului pe acțiune pentru 2026. Cele trei revizuiri acoperă evaluarea acțiunii, cifra de afaceri anticipată pe termen scurt și profitul estimat pentru anul în curs.

În cazul activității interne, presiunea identificată de Ken Hoexter pornește de la numărul mai mic de livrări așteptate. Pentru segmentul internațional, riscul menționat este condiționat de expirarea armistițiului comercial și de rezultatul discuțiilor de joi dintre Xi și Donald Trump.

UPS și FedEx sunt expuse împreună scenariului comercial discutat în emisiune, însă reducerea estimărilor prezentată la 21 septembrie privește UPS. Evoluția următoare depinde de volumele interne din a doua jumătate a anului 2026 și, pentru transporturile internaționale, de eventuala prelungire a armistițiului comercial.