IMM-urile pot cere până la 30 decembrie granturi de maximum 267.240 de lei

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a prelungit până la 30 decembrie 2026, ora 20:00, termenul pentru înscrierea în SME Eco-Tech, program care acordă unei firme un grant de maximum 267.240 de lei, completat obligatoriu prin credit bancar.

Informațiile au fost relatate de Ministerul Economiei, Digitalizarii, Ant. Formularele se depun exclusiv online, prin platforma oficială SME Eco-Tech, potrivit Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Programul se adresează microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii care activează în comerț, servicii și producție.

Finanțarea poate fi folosită pentru investiții în modernizare, digitalizare și tehnologii cu impact redus asupra mediului. Prelungirea oferă firmelor eligibile timp suplimentar pentru pregătirea proiectelor și contractarea componentei bancare cerute de program.

Grantul acoperă cel mult 40% din investiție

Componenta nerambursabilă poate reprezenta maximum 40% din valoarea investiției, dar nu poate depăși plafonul de 267.240 de lei pentru fiecare beneficiar. Restul de cel puțin 60% trebuie finanțat printr-un credit contractat de firmă de la una dintre băncile partenere selectate în program.

Structura grant-credit exclude finanțarea integrală a proiectului din fonduri nerambursabile. Beneficiarul trebuie să asigure prin împrumut bancar partea majoritară a investiției, în condițiile stabilite de schemă.

Valoarea minimă a unui proiect eligibil este de 668.100 de lei. Separat de împărțirea surselor de finanțare, programul stabilește și destinația unei părți din bani: cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să reprezinte investiții în echipamente verzi sau digitale.

Firma trebuie astfel să respecte simultan pragul minim al proiectului, plafonul grantului, ponderea creditului bancar și condiția privind echipamentele finanțate. Aceste criterii stabilesc atât dimensiunea investiției, cât și structura financiară a cererii.

Programul are un buget de 288,84 milioane de lei

Bugetul total al SME Eco-Tech ajunge la 288,84 milioane de lei, echivalentul a 54 de milioane de franci elvețieni. Fondurile provin din cea de-a doua contribuție elvețiană nerambursabilă acordată României în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român.

Contribuția Confederației Elvețiene reprezintă 70% din bugetul total al schemei. Programul combină această finanțare nerambursabilă cu împrumuturile acordate de băncile partenere pentru investițiile realizate de întreprinderile românești.

Microîntreprinderile nu mai trebuie să atingă pragul de 2 milioane de lei

În comunicate distincte, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat primele acceptări la finanțare în cadrul SME Eco-Tech și eliminarea pragului minim de 2 milioane de lei cifră de afaceri pentru microîntreprinderi.

Următorul reper pentru firmele care pregătesc cereri rămâne 30 decembrie 2026, ora 20:00, când se închide perioada de înscriere online.