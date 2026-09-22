Porumbul urcă pe Euronext după ce USDA estimează un deficit global de aproape 30 de milioane de tone

Porumbul a devenit marți, 22 septembrie 2026, cea mai dinamică cereală de la Bursa Euronext: contractul cu livrare în noiembrie a câștigat 6 euro și a ajuns la 275 euro/tonă, după ce consumul mondial din sezonul 2026/27 a fost estimat peste producție cu aproape 30 de milioane de tone, potrivit USDA, citat de AgroIntel. Este cel mai mare deficit dintre producție și consum înregistrat din sezonul 1993/94 încoace.

Grâul a avut o evoluție diferită. Contractul cu livrare în decembrie s-a menținut la 243 euro/tonă, într-o piață care așteaptă semnale din regiune și rezultatele licitațiilor internaționale.

Rapița MATIF cu livrare în noiembrie a fost singura marfă în scădere dintre contractele analizate. Cotația a pierdut 5 euro și a coborât la 551 euro/tonă, pe fondul ieftinirii simultane a soiei tranzacționate la Chicago, a uleiului de palmier din Malaezia și a petrolului.

Piața fizică de la Constanța a rămas aproape staționară

La DAP Constanța, adică pentru mărfurile livrate la Constanța, grâul de panificație a fost singurul produs cu un avans clar. Cotația a crescut cu 3 euro, la 237 euro/tonă, echivalentul a 1.250 lei/tonă la cursul folosit pentru aceste conversii, de 1 euro pentru 5,27 lei.

Baza de conversie diferă ușor de cursul de referință al Băncii Naționale a României (BNR) pentru 21 septembrie 2026, de 5,2649 lei pentru 1 euro. Diferența privește numai transformarea cotațiilor în lei, nu prețurile exprimate în euro.

Grâul furajer era cotat la 213 euro/tonă, respectiv 1.120 lei/tonă. Porumbul, orzul furajer și rapița au rămas practic neschimbate, în timp ce grâul furajer și floarea-soarelui au avut variații nesemnificative.

Piața rămâne blocată într-o fază de așteptare: grâul DAP Constanța urcă ușor, la 237 euro/tonă, mai ales din fluctuația cursului valutar, dar restul mărfurilor staționează, în timp ce piața internațională urmărește rezultatele licitațiilor Iordaniei și Tunisiei.

Cele șase cotații de la Constanța erau:

grâu de panificație, 237 euro/tonă, respectiv 1.250 lei/tonă;

grâu furajer, 213 euro/tonă, respectiv 1.120 lei/tonă;

porumb, 231 euro/tonă, respectiv 1.215 lei/tonă;

orz furajer, 219 euro/tonă, respectiv 1.155 lei/tonă;

floarea-soarelui, 502 euro/tonă, respectiv 2.645 lei/tonă;

rapiță, 531 euro/tonă, respectiv 2.800 lei/tonă.

Creșterea grâului de panificație reflectă probabil poziționarea comercianților înaintea rezultatelor licitațiilor internaționale, nu o modificare de fond a raportului dintre cerere și ofertă. Piața fizică a rămas într-un interval îngust și urmărește atât evoluția conflictului din Marea Neagră, cât și cererea efectivă din import.

Iordania și Tunisia au lansat licitații pentru achiziții de grâu de măcinat și orz furajer. Volumele și prețurile la care se vor încheia tranzacțiile sunt repere pentru direcția pieței regionale în zilele următoare.

Producția mare din Statele Unite nu elimină deficitul mondial

Deși Statele Unite sunt pe cale să obțină una dintre cele mai mari producții de porumb din istorie, oferta exportabilă rămâne afectată de recoltele mai mici din mai multe regiuni exportatoare. Consumul în creștere și stocurile reduse lasă pieței mai puțin spațiu pentru a absorbi alte probleme de producție în sezonul 2026/27.

Piața a început deja să includă acest risc în cotații. Porumbul de la Chicago a crescut cu 16% numai în august.

Consiliul Internațional al Cerealelor (IGC) și-a redus estimarea privind producția mondială cu 4 milioane de tone, la 1,301 miliarde de tone, pe fondul recoltelor mai slabe din SUA, Uniunea Europeană și India. USDA are o prognoză mai prudentă, de 1,29 miliarde de tone, și estimează stocuri finale de 272,1 milioane de tone.

Ploile din Uniunea Europeană și Ucraina întârzie recoltarea porumbului tocmai în perioada în care comercianții așteptau intrarea pe piață a unei oferte noi. În aceste condiții, disponibilitatea pentru export depinde tot mai mult de câteva regiuni și de evoluția vremii în lunile următoare.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping poate schimba direcția soiei

Soia de la Chicago a coborât ușor, la 485 dolari/tonă, după creșterea din ședința precedentă. Piața urmărește întâlnirea de joi dintre Donald Trump, președintele SUA, și Xi Jinping, liderul chinez.

Un acord favorabil între SUA și China ar putea susține achiziții mai mari de soia americană de către China. Elementul comercial urmărit este taxa de import de 10% aplicată de Beijing soiei provenite din SUA.

Companiile de stat chineze au realizat recent tranzacții cu soia americană. Eliminarea taxei ar putea încuraja și revenirea cumpărătorilor privați chinezi pe piața din SUA, în timp ce un rezultat vag al întâlnirii ar putea pune presiune asupra prețurilor. Așteptările sunt deja ridicate, iar analiștii CM Navigator avertizează că un rezultat vag al summit-ului ar putea deveni un factor de presiune pentru piață.

Deocamdată, scăderea petrolului și avansul recoltării americane limitează creșterea soiei. Un semnal concret privind reluarea achizițiilor chineze poate modifica rapid direcția cotațiilor.

Recoltarea lentă nu a oprit scăderea florii-soarelui în Ucraina

În Ucraina, prețurile interne ale florii-soarelui au continuat să scadă în ultima săptămână. Ieftinirea uleiului de floarea-soarelui, avansul recoltării și creșterea ofertei de materie primă au determinat fabricile de procesare să reducă prețurile de achiziție la 360-386 dolari/tonă CPT. Unele oferte au pornit de la 340-350 dolari/tonă CPT.

Fermierii din regiunile estice, aflați în apropierea frontului, au acceptat atât nivelurile de 360-386 dolari/tonă CPT, cât și ofertele de 340-350 dolari/tonă CPT. Oferta totală a început însă să scadă.

La 14 septembrie, floarea-soarelui fusese recoltată de pe 275.000 de hectare, echivalentul a 5% din suprafața estimată. În aceeași perioadă a anului trecut, recoltarea ajunsese la 570.000 de hectare.

Vârful livrărilor de semințe către procesatorii din Ucraina este așteptat în perioada următoare, iar intrarea acestor cantități pe piață poate menține presiunea asupra prețurilor florii-soarelui.