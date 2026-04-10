Deputatul USR Alexandru Dimitriu acuză băncile că „au furat” de la români prin intermediul indicelui ROBOR și anunță depunerea unui proiect de lege care să permită recuperarea prejudiciilor. Inițiativa legislativă vine în contextul în care Consiliul Concurenței a finalizat, în 2026, o anchetă ce vizează un posibil cartel format din 10 bănci, suspectate că și-au coordonat cotațiile pentru a menține dobânzile la un nivel artificial de ridicat.

Miza reală dincolo de amenzi

Deși cele 10 bănci investigate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri, deputatul USR consideră că sancționarea acestora nu rezolvă problema de fond a milioanelor de români care au plătit deja rate umflate. Soluția reală, în viziunea sa, este ca oamenii să-și poată recupera banii.

„Consiliul Concurenţei ar putea amenda cu sume mari cele 10 bănci bănuite că şi-au coordonat cotaţiile pentru a menţine dobânzile la un nivel ridicat. Dar pentru milioane de români, problema nu este doar dacă vor exista amenzi. Problema este că ei au plătit deja. De aceea, soluţia nu poate fi doar sancţionarea băncilor. Soluţia este ca oamenii să fie recunoscuţi ca păgubiţi şi să îşi poată recupera prejudiciul”, a transmis Alexandru Dimitriu pe contul său de Facebook.

Cum ar funcționa mecanismul de despăgubire

Proiectul de lege pe care Dimitriu intenționează să-l depună de urgență ar crea un mecanism clar prin care orice persoană afectată de o înțelegere anticoncurențială să poată acționa în instanță. Până la urmă, cum ar arăta acest proces? Iată principalele prevederi:

Orice persoană păgubită va avea dreptul să ceară despăgubiri în instanță.

Existența unui cartel constatat de autorități (în acest caz, de Consiliul Concurenței) va constitui probă solidă în proces.

Prejudiciul va putea fi recuperat integral, incluzând aici și dobânzile aferente.

Cei găsiți vinovați vor răspunde solidar pentru daunele provocate.

Se deschide calea pentru procese colective, prin care mai mulți păgubiți se pot asocia.

Autoritățile locale vor putea, la rândul lor, să își recupereze prejudiciile prin intermediul Ministerului Finanțelor.

Miza este recuperarea banilor.

„În acest caz, miza nu este doar dacă băncile sunt amendate. Miza este dacă oamenii îşi recuperează banii”, a subliniat parlamentarul.

Explozia ratelor din 2022

V-ați gândit vreodată de ce au explodat ratele în urmă cu câțiva ani? Contextul acestei inițiative legislative este legat direct de șocul resimțit de debitorii cu credite legate de ROBOR în 2022. Atunci, în doar câteva luni, ratele s-au majorat dramatic, punând o presiune financiară uriașă pe milioane de familii.

Iar acum, după ani de așteptare, ancheta autorităților pare să confirme suspiciunile. „În 2022, în doar câteva luni, pentru românii care își plăteau ratele în funcție de ROBOR, valoarea acestora aproape s-a dublat. Abia acum, în 2026, Consiliul Concurenței a finalizat ancheta, iar un cartel de 10 bănci riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. De la celebra zicere a lui Mugur Isărescu, „băncile au sărit calul”, și până azi au trecut ani de zile. Ani în care milioane de români au plătit rate mai mari, bani reali, lună de lună, fără să știe dacă acele creșteri reflectau realitatea economică sau altceva”, a mai precizat deputatul USR.