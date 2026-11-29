Rata lunară pe care ți-o poți permite la un credit ipotecar este suma mai mică dintre limita acceptată de bancă și ce îți rămâne după cheltuielile familiei, costurile noii locuințe și o rezervă pentru neprevăzut. La un credit în lei, banca poate lua în calcul, de regulă, rate totale de cel mult 40% din venitul net pe care îl acceptă, dar asta nu înseamnă că bugetul tău poate susține atât.

Calculează întâi limita băncii

Regulamentul BNR nr. 17/2012 limitează, de regulă, totalul ratelor la 40% din venitul net acceptat de bancă. Limita este de 45% numai dacă iei primul credit pentru locuința în care vei sta și nu deții, nici nu ai deținut vreodată o locuință. Dacă ai avut una și ai vândut-o, nu intri în această excepție.

Banca adună obligațiile lunare din creditele și celelalte finanțări pe care trebuie să le rambursezi, inclusiv noua rată, apoi le raportează la venitul net pe care îl acceptă. Din plafonul obținut se scad ratele deja existente. Pentru un card de credit sau o limită de bani disponibilă în cont, banca ia în calcul cel puțin 3% din plafonul aprobat, chiar dacă nu ai folosit toți banii.

La un venit net acceptat de bancă de 10.000 de lei și rate existente de 1.200 de lei, 40% înseamnă 4.000 de lei pentru toate ratele. Pentru noul credit rămân cel mult 2.800 de lei pe lună. Dacă îndeplinești condițiile limitei de 45%, plafonul total este 4.500 de lei, iar pentru noua rată rămân cel mult 3.300 de lei.

Banca hotărăște ce venituri acceptă și poate avea condiții mai stricte. Salariul, pensia, chiria, dividendele sau venitul din activități independente nu intră automat și integral în calcul. Dacă iei creditul împreună cu un codebitor, banca analizează atât veniturile acceptate ale acestuia, cât și obligațiile lui de plată.

Din 3 noiembrie 2026, băncile pot depăși limita de îndatorare pentru unele credite imobiliare numai în limita unei cote calculate trimestrial. Această excepție nu poate fi folosită pentru împrumuturi mai mari decât echivalentul a 250.000 de euro și nu obligă banca să aprobe o rată peste plafon.

Scade apoi cheltuielile familiei

Pornește de la banii care intră efectiv în familie și scade ratele existente, mâncarea, facturile, transportul, sănătatea și cheltuielile cu copiii. Pune în calcul și plățile făcute o dată pe an, împărțite pe luni. Pentru viitoarea locuință adaugă întreținerea, impozitul local, asigurarea, reparațiile și, dacă se schimbă, costul drumului până la serviciu.

Scade separat suma pe care vrei să o pui lunar deoparte pentru urgențe. Nu există un procent legal care să spună cât din venit este o rată confortabilă pentru fiecare familie. Limita folosită de bancă nu înlocuiește acest calcul.

Într-un exemplu de buget, familia are 10.000 de lei venit net, rate vechi de 1.200 de lei, cheltuieli lunare de 6.000 de lei, incluzând costurile noii locuințe, și pune deoparte 1.200 de lei pentru neprevăzut. Pentru noua rată rămân 1.600 de lei: 10.000 minus 1.200, minus 6.000, minus 1.200. Deși plafonul bancar din exemplu este de 2.800 de lei, rata pe care o susține acest buget este de cel mult 1.600 de lei, înainte de a încerca scenariul unei dobânzi mai mari.

În raportul din decembrie 2024, BNR a arătat că gradul median de îndatorare la acordarea creditelor imobiliare era de 36% în septembrie 2024. Pentru creditele ipotecare ajunse neperformante, mediana la acordare era de 44%, față de 39% pentru cele performante. Aceste cifre nu stabilesc rata potrivită unei anumite familii.

Verifică și banii necesari la cumpărare

La un credit imobiliar în lei, banca poate finanța cel mult 85% din valoarea locuinței acceptate drept garanție. Dacă deții deja o locuință când ceri creditul, limita scade la 75%. Avansul teoretic este, așadar, de cel puțin 15%, respectiv 25%; banca poate cere mai mult.

De exemplu, pentru o locuință cu prețul de 200.000 de lei, evaluată de bancă la aceeași sumă, finanțarea maximă de 85% este de 170.000 de lei, iar diferența de plătit din banii tăi este de 30.000 de lei. Dacă banca o evaluează la 170.000 de lei, finanțarea maximă scade la 144.500 de lei. Diferența dintre preț și credit urcă atunci la 55.500 de lei, chiar dacă prețul cerut de vânzător rămâne același.

Avansul nu este singura plată inițială. Ghidul ANPC pentru cumpărarea unei locuințe arată că pot apărea costuri notariale și de înscriere a proprietății și a ipotecii. Mai trebuie verificate costul evaluării, asigurarea, eventualele comisioane bancare, mutarea și primele reparații.

Pentru un cumpărător persoană fizică, înscrierea proprietății costă 0,15% din valoarea din act, minimum 60 de lei pe imobil, iar înscrierea ipotecii costă 100 de lei pe imobil plus 0,1% din creanța garantată. La prețul de 200.000 de lei din exemplu, înscrierea proprietății costă 300 de lei. Dacă suma garantată prin ipotecă este egală cu împrumutul de 170.000 de lei, înscrierea ipotecii costă 270 de lei.

La aceeași valoare de 200.000 de lei, onorariul minim calculat pentru vânzare este de 2.805 lei, dacă valoarea minimă din studiul de piață folosit de notar nu este mai mare. Cu TVA de 21%, aplicabilă din 1 august 2025, suma ajunge la 3.394,05 lei. Adunată cu cele două tarife de înscriere din exemplu, dă 3.964,05 lei, peste avans; actul de ipotecă și celelalte costuri pot adăuga alte sume. Impozitul pe transferul proprietății este, în principiu, obligația vânzătorului, nu a cumpărătorului.

Testează rata înainte de semnare

Adună veniturile pe care banca le acceptă și toate obligațiile lunare din credite. Cere să vezi ce sume au intrat în calcul, mai ales dacă ai card de credit sau codebitor. Notează cheltuielile reale ale familiei, adaugă costurile noii locuințe și scade rezerva lunară. Compară ce rămâne cu limita băncii și pornește de la suma mai mică. Cere fișa cu informațiile standard despre credit, numită FEIS, și graficul de plată. Compară oferte pentru aceeași sumă și durată, folosind dobânda anuală efectivă, numită DAE, care arată costul creditului, nu doar dobânda afișată în reclamă. Verifică separat asigurările și comisioanele din ofertă. Cere băncii o simulare cu dobânda mai mare și refă bugetul la un venit mai mic. Verifică și rata de după perioada cu dobândă fixă sau promoțională: în exemplul de buget, și rata recalculată trebuie să încapă în cei 1.600 de lei rămași lunar. Înainte de antecontract, verifică suma evaluată de bancă și cere notarului calculul costurilor. Verifică în antecontract ce se întâmplă cu banii plătiți dacă banca nu aprobă creditul din motive care nu țin de tine.

Poți folosi drept probă o simulare în care dobânda crește cu două puncte procentuale, apoi una în care venitul familiei scade cu 10%. Nu adăuga pur și simplu două procente la rata lunară: noua plată depinde de suma împrumutată, durata rămasă și condițiile creditului. OUG nr. 52/2016 cere creditorului să prezinte înainte de semnare costurile și un scenariu de creștere a dobânzii.

După cumpărare, înregistrează locuința la direcția locală de taxe în cel mult 30 de zile de la dobândire, conform ghidului ANPC din 13 martie 2026.

Întrebări frecvente

Se schimbă limita dacă împrumutul este în euro?

Da. Pentru cine nu are venituri care să acopere riscul valutar, limita de îndatorare este de 20%, respectiv 25% pentru primul credit destinat locuinței în care va sta, dacă îndeplinește condițiile excepției.

Avansul de 15% se aplică și la Noua Casă?

Nu automat. Creditele imobiliare garantate integral sau parțial de stat sunt exceptate de la aceste limite ale finanțării, iar programul are propriile reguli privind avansul.

Pot plăti creditul mai repede?

Poți rambursa anticipat tot creditul sau numai o parte. În perioada cu dobândă variabilă, creditorul nu poate cere compensație pentru rambursarea anticipată.

Ce fac dacă rata devine greu de plătit?

Contactează banca înainte să se adune restanțele și cere în scris analiza unor soluții, precum prelungirea duratei, refinanțarea ori amânarea plăților. Dacă dificultatea persistă mai mult de 60 de zile, creditorul trebuie să îți comunice informații despre restanțe, costuri și urmările neplății.

Unde reclam o problemă cu banca?

Trimite întâi băncii o cerere și păstrează dovada, contractul, graficul de plată și răspunsul primit. Poți depune apoi o reclamație la ANPC sau poți cere o soluționare amiabilă prin CSALB, după încercarea de rezolvare directă cu banca.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Regulamentul BNR nr. 17/2012; Regulamentul BNR nr. 3/2026; raportul BNR asupra stabilității financiare din decembrie 2024; OUG nr. 52/2016; ghidul ANPC pentru cumpărătorul de locuință din martie 2026; tarifele ANCPI; normele privind onorariile notariale; informarea ANAF privind TVA; Codul fiscal; informațiile CSALB.