Suma asigurării de viață ar trebui să acopere banii care i-ar lipsi familiei dacă ai muri, pentru perioada în care ar avea nevoie de sprijin. Calculezi lipsa lunară, adaugi datoriile și cheltuielile mari previzibile, apoi scazi banii și polițele pe care familia le-ar putea folosi.

Nu există o sumă potrivită tuturor. Rezultatul este o estimare făcută din bugetul familiei, nu o sumă pe care ești obligat să o asiguri.

Cine are nevoie de asigurare

O poliță are sens dacă moartea unui adult ar lăsa familia fără bani pentru trai, cu datorii sau cu noi cheltuieli de îngrijire. Nu lua în calcul doar salariul: dacă unul dintre părinți stă acasă cu copiii, estimează cât ar costa înlocuirea muncii sale.

Alege durata după timpul în care copiii depind de voi, perioada rămasă din credit și veniturile pe care le-ar putea avea celălalt adult. Refă socoteala după schimbări precum nașterea unui copil, un credit nou sau achitarea unei datorii.

Cum calculezi suma de asigurat

Adună cheltuielile lunare necesare familiei. Scade veniturile care ar continua și prestațiile publice pe care le poți estima pentru cei care ar avea dreptul la ele. Dacă nu rămâne nicio lipsă lunară, treci zero. Înmulțește lipsa lunară cu 12, apoi cu numărul de ani în care familia ar avea nevoie de sprijin. Adaugă soldul datoriilor și cheltuielile mari previzibile, de pildă cele pentru educația copiilor. Scade economiile disponibile, investițiile care pot fi transformate în bani, sumele din alte polițe care acoperă decesul și celelalte resurse pe care familia le-ar primi. Rezultatul este suma orientativă de asigurat.

Nu număra creditul de două ori. Dacă adaugi întregul sold rămas de plată, scoate ratele viitoare din cheltuielile lunare folosite la calcul; dacă păstrezi ratele în buget, nu mai adăuga și același sold. Pentru o poliță legată de credit, verifică în contract cine primește plata și cât din datorie ar acoperi.

Scade numai resursele pe care familia le-ar putea folosi atunci când are nevoie. O investiție blocată sau o poliță care nu plătește pentru cauza decesului luată în calcul nu reduce suma necesară.

Un calcul pentru o familie cu doi copii

La cheltuieli necesare de 6.000 de lei pe lună, de exemplu, presupune că familia ar păstra venituri de 3.000 de lei lunar. Lipsa este de 3.000 de lei pe lună, adică 36.000 de lei pentru un an. Sumele care urmează sunt tot ipoteze ale exemplului, nu valori potrivite oricărei familii.

Dacă sprijinul ar fi necesar timp de șase ani, lipsa de venit ar însuma 216.000 de lei. Adaugă un sold al creditului de 72.000 de lei, fără a include ratele lui în cei 6.000 de lei cheltuieli lunare, și 18.000 de lei pentru cheltuieli viitoare ale copiilor. Din totalul de 306.000 de lei scade 12.000 de lei economii disponibile și 24.000 de lei dintr-o poliță existentă care ar plăti pentru decesul analizat. Suma orientativă ajunge la 270.000 de lei.

În exemplu nu am scăzut o pensie de urmaș, fiindcă suma ei nu a fost estimată. Dacă familia ar avea dreptul la una și i-ar cunoaște valoarea lunară, ar scădea-o din lipsa lunară, înainte de înmulțirea cu anii de sprijin. O perioadă mai scurtă sau venituri mai mari care continuă ar schimba rezultatul.

Ce acoperă polița și când nu plătește

Verifică separat suma plătită la deces din boală și cea plătită la deces din accident. La 29 noiembrie 2026, un pachet ING Vita Protect afișa un preț de 18 lei pe lună, cu 240.000 de lei pentru deces din accident, dar 24.000 de lei pentru deces din îmbolnăvire. Este un exemplu de produs, nu un preț valabil pentru toate polițele.

Protecția pentru invaliditate, boli grave, spitalizare sau intervenții poate lipsi ori poate fi adăugată separat. Codul civil, la articolul 2.201, cere ca polița să arate beneficiarul, riscurile, perioada, primele și sumele asigurate. Beneficiarul este persoana care primește banii.

Răspunde corect la întrebările despre sănătate și celelalte riscuri. Potrivit articolelor 2.203 și 2.204 din Codul civil, ascunderea ori declararea greșită a unor informații esențiale poate duce, după împrejurări, la anularea contractului sau la reducerea plății. Articolul 2.233 exclude plata pentru sinuciderea în primii doi ani de la încheierea contractului și pentru producerea intenționată a riscului.

Citește și excluderile pentru boli anterioare nedeclarate, ocupații sau sporturi riscante, precum și timpul de așteptare pentru protecțiile suplimentare. Condițiile unui produs Groupama din ianuarie 2024 prevăd trei luni de așteptare pentru unele protecții și șase luni pentru cancer; acestea nu sunt termene pentru toate polițele. Termenul de anunțare a decesului este cel din contract. Articolul 2.207 din Codul civil permite refuzul pentru o întârziere dacă asigurătorul nu mai poate stabili cauza evenimentului sau întinderea plății.

Cum compari ofertele înainte de semnare

Cere oferte scrise pentru aceeași persoană, aceeași durată, aceeași sumă și același tip de deces acoperit. Compară prețul periodic și totalul plăților pe durata aleasă. Vârsta, sănătatea declarată, meseria, durata, sporturile practicate și suma asigurată pot schimba prețul.

Riscul acoperit: deces din boală și accident sau numai din accident.

Suma promisă: rămâne aceeași ori scade pe parcursul contractului.

Costul: cât plătești periodic, în ce monedă și dacă suma de plată se poate schimba.

Limitele: excluderi, perioade de așteptare și protecții suplimentare.

Banii la încetarea poliței: dacă produsul prevede recuperarea unei sume și cât ar fi aceasta.

Înainte să alegi, verifică asigurătorul și intermediarul în registrul ASF. Cere analiza nevoilor tale, numită DNT, și citește documentele de informare. Norma ASF nr. 22/2021 cere ca DNT să fie întocmit înainte de prezentarea produselor. Pentru anumite polițe de viață trebuie să primești și o proiecție a primelor, costurilor, sumei asigurate și valorii pe care ai putea să o recuperezi dacă închizi contractul.

Înainte de semnare, verifică persoana care ar primi banii și efectul neplății primelor. După un deces, anunță asigurătorul în termenul din poliță și depune actele cerute acolo; păstrează dovada trimiterii.

Întrebări frecvente

Cine primește banii dacă nu trec un beneficiar?

Indemnizația intră în masa succesorală, adică în bunurile și drepturile care se împart prin moștenire, potrivit articolului 2.230 din Codul civil. Dacă desemnezi mai mulți beneficiari și nu stabilești alte cote, suma se împarte egal între ei.

Pot renunța după ce am semnat?

Potrivit articolului 2.229 din Codul civil, poți renunța la o asigurare individuală de viață în 20 de zile, cel târziu, după ce asigurătorul semnează contractul. Excepția este contractul cu durata de cel mult șase luni; verifică în poliță cum trimiți notificarea.

Ce se întâmplă dacă nu mai plătesc?

Polița poate fi închisă înainte de termen pentru neplată, dacă părțile nu au convenit altfel. Articolul 2.206 din Codul civil cere ca asigurătorul să explice urmările neplății; nu presupune că protecția continuă sau că primești înapoi primele plătite.

Pot scădea pensia de urmaș din calcul?

Da, dacă membrii familiei ar avea dreptul la ea și poți estima suma. Casa Națională de Pensii Publice spune că un copil poate lua pensie de urmaș până împlinește 16 ani sau, dacă își continuă studiile, până împlinește 26 de ani. Pensia de urmaș se calculează din dreptul susținătorului decedat, nu din cheltuielile familiei: 50% pentru un urmaș, 75% pentru doi urmași și 100% dacă sunt cel puțin trei.

Cererea depusă în 30 de zile poate păstra plata de la data decesului dacă susținătorul nu era pensionar sau din luna următoare dacă era pensionar. După acest termen, plata începe de la înregistrarea cererii. Banii din poliță se plătesc separat de pensia publică, potrivit articolului 2.236 din Codul civil.

Ce fac dacă asigurătorul refuză plata?

Trimite o reclamație scrisă asigurătorului sau intermediarului, cu polița, actele cerute și solicitarea ta, apoi păstrează dovada. Dacă problema nu se rezolvă, poți depune o petiție la ASF. Autoritatea indică un termen de cel mult 30 de zile pentru răspunsul la petiție.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Codul civil, Legea nr. 287/2009; Norma ASF nr. 22/2021; registrul și ghidul pentru petiții ale ASF; Casa Națională de Pensii Publice; explicațiile Allianz-Țiriac despre calculul sumei asigurate; condițiile de asigurare Groupama din ianuarie 2024; oferta ING Vita Protect.