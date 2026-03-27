Raiffeisen Bank a semnat vineri seară acordul pentru preluarea Garanti Bank România de la grupul spaniol BBVA. Tranzacția, evaluată la aproximativ 550 de milioane de euro, include nu doar banca, ci și diviziile de leasing și credite de consum, reconfigurând astfel ierarhia de pe piața bancară locală.

O achiziție la pachet

Pachetul achiziționat de austrieci este unul complet. Acesta include Garanti BBVA (banca), Garanti BBVA Leasing și Garanti BBVA Credite de Consum. întreaga operațiune a spaniolilor de la BBVA din România. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, banca austriacă a oferit să plătească aproximativ 1,2 ori valoarea contabilă pentru Garanti.

Hai să vedem ce înseamnă asta în cifre. Pe baza datelor din bilanțul de anul trecut, prețul de achiziție s-ar ridica la circa 550 de milioane de euro, echivalentul a 640 de milioane de dolari.

Un nou gigant pe locul trei

Iar miza este una uriașă. Prin această mișcare, Raiffeisen nu doar că își consolidează prezența, ci face un salt spectaculos în clasament. Achiziția afacerii Garanti ar ajuta Raiffeisen să devină a treia cea mai mare bancă din România după activele totale.

O mutare strategică majoră.

Mișcarea se înscrie într-un trend regional, în care băncile din Europa de Est încearcă să își crească cota de piață prin achiziții, într-o piață încă fragmentată. Obiectivul final? O dimensiune mai mare și, clar, operațiuni mai profitabile. Piața locală este deja dominată de Banca Transilvania, propulsată pe primul loc tot în urma unei serii de tranzacții.

O piață extrem de profitabilă

V-ați întrebat vreodată de ce este România atât de atractivă pentru giganții bancari? Ei bine, cifrele vorbesc de la sine. Piața bancară locală a generat anul trecut profituri de aproximativ 16 miliarde de lei (adică 3,7 miliarde de dolari), fiind susținută de unele dintre cele mai ridicate rate ale dobânzilor din Europa.

Planurile anunțate de la Viena

Si semnalele existau de ceva vreme, e drept. Încă din ianuarie, directorul general în funcție al Raiffeisen, Johann Strobl, lăsa de înțeles că banca are planuri mari. Acesta a declarat că „banca are capital suplimentar pe care îl poate folosi pentru tranzacții și că este interesată de posibile operațiuni în România, fără a menționa ținte specifice”. O declarație (care acum capătă un cu totul alt sens) ce a pregătit practic terenul pentru anunțul de acum.

Pentru grupul austriac, tranzacția vine ca o gură de aer proaspăt. Nu e un secret că banca a fost afectată de eforturile nereușite, întinse pe ani de zile, de a-și vinde unitatea din Rusia. La acestea se adaugă pierderi de aproximativ 2 miliarde de euro legate de provocările juridice din Polonia, privind contractele de împrumut în valută. asa ca, o astfel de tranzacție adaugă un impuls necesar operațiunilor grupului.