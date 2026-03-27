Wikipedia a tranșat problema inteligenței artificiale. Enciclopedia online interzice acum editorilor săi să folosească text generat de AI pentru a scrie sau rescrie articole. Decizia vine în urma unui vot covârșitor în rândul comunității de voluntari, pe fondul pătrunderii tot mai agresive a AI-ului în media și zona editorială.

O nouă politică, reguli clare

S-a terminat cu ambiguitatea. Într-o modificare recentă a politicii interne, site-ul stipulează acum clar că „utilizarea LLM-urilor pentru a genera sau a rescrie conținutul articolelor este interzisă”. Iar această nouă formulare înlocuiește o directivă anterioară, mult mai vagă (și, să recunoaștem, interpretabilă), care spunea doar că modelele lingvistice mari „nu ar trebui folosite pentru a genera de la zero noi articole Wikipedia”. s-a trecut de la o recomandare la o interdicție directă.

Vot zdrobitor în comunitate

Problema folosirii inteligenței artificiale în articolele Wikipedia a devenit un subiect extrem de controversat în rândul comunității vaste de editori voluntari. Noua politică nu a fost impusă de sus, ci a fost supusă la vot.

Rezultatul vorbește de la sine.

Conform informațiilor publicate de 404 Media, propunerea a obținut un sprijin majoritar covârșitor, cu un scor de 40 la 2. O diferență care arată clar direcția în care se îndreaptă comunitatea.

O portiță rămâne deschisă

Numai că lucrurile nu sunt complet albe sau negre, nu-i chiar așa o interdicție totală. Noua politică lasă loc pentru utilizarea AI-ului în anumite procese editoriale, dar cu reguli stricte. Cum vine asta? Ei bine, editorii pot folosi AI-ul pentru sarcini punctuale, cum ar fi corecturile de bază.

Politica specifică: „Editorii au permisiunea de a folosi LLM-uri pentru a sugera corecturi de bază la propriile lor scrieri și pentru a le încorpora pe unele dintre ele după o revizuire umană, cu condiția ca LLM-ul să nu introducă conținut propriu”.

Avertisment pentru editori

Dar de ce atâta precauție? Pentru că riscurile sunt reale, iar Wikipedia mizează totul pe acuratețea informațiilor susținute de surse. Chiar politica recent adoptată include un avertisment serios pentru cei care ar fi tentați să se bazeze prea mult pe tehnologie.

Textul avertizează că „este necesară prudență, deoarece LLM-urile pot depăși ceea ce le ceri și pot schimba sensul textului astfel încât acesta să nu mai fie susținut de sursele citate”. Practic, un AI poate modifica subtil o frază, făcând-o să spună altceva decât sursa originală, un risc pe care enciclopedia nu și-l poate asuma.