Salariul mediu net a ajuns la 5.820 de lei, dar puterea de cumpărare a scăzut cu 2,5%

Câștigul salarial mediu net din România a ajuns la 5.820 de lei în iulie 2026, cu 5,5% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut, însă puterea reală de cumpărare a scăzut cu 2,5%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS) prezentate de tvrinfo.ro. Majorarea încasată de salariați nu a acoperit integral creșterea prețurilor.

Noile date despre puterea de cumpărare completează imaginea unei piețe în care salariile nominale cresc, dar banii încasați cumpără mai puține produse și servicii decât cu un an înainte.

Creșterea salariului nominal nu a compensat integral prețurile

Avansul anual de 5,5% descrie evoluția sumei nete primite de un salariat mediu, înainte de a lua în calcul modificarea prețurilor. Scăderea puterii reale de cumpărare cu 2,5% arată rezultatul după raportarea venitului la prețurile plătite în economie.

Distincția este relevantă pentru bugetele gospodăriilor și pentru negocierile salariale. Valoarea de 5.820 de lei indică nivelul mediu net din iulie 2026, dar indicatorul real arată că acest venit avea o capacitate de cumpărare mai redusă decât în iulie 2025.

Pentru angajatori, cele două valori descriu presiuni diferite. Salariul net mediu a urcat față de anul anterior, în timp ce scăderea puterii de cumpărare menține presiunea candidaților și a angajaților pentru venituri nominale mai mari.

România păstrează un avantaj de cost față de media europeană

Un salariat costă angajatorul român, în medie, 13,6 euro pe oră, față de 34,9 euro pe oră la nivelul Uniunii Europene. Indicatorul nu reprezintă numai suma netă primită de angajat. În cost sunt incluse salariile și contribuțiile suportate de angajator.

Comparația plasează România printre piețele cu cele mai mici cheltuieli orare cu forța de muncă din Uniunea Europeană. Pentru companiile care compară amplasarea operațiunilor în mai multe state, diferența față de media comunitară rămâne un reper direct al costurilor salariale și al contribuțiilor aferente.

Doar Bulgaria are un cost mediu al muncii mai redus decât România, de 12 euro pe oră. Poziția României rezultă astfel din comparația directă cu celelalte state membre, nu din nivelul salariului net analizat separat.

Indicatorul de 13,6 euro pe oră și salariul mediu net de 5.820 de lei măsoară lucruri diferite. Primul surprinde cheltuiala medie a angajatorului, cu salarii și contribuții, iar al doilea arată suma medie rămasă angajatului după reținerile aplicabile.

Pentru bugetele companiilor, costul orar oferă baza de comparație cu Uniunea Europeană. Pentru angajați, venitul net și puterea sa reală de cumpărare descriu efectul asupra banilor care pot fi cheltuiți.

Costul muncii crește în România mai repede decât în UE

Avantajul nivelului redus este însoțit de o creștere mai rapidă. Costul orar al muncii a avansat în 2025 cu 10,6% în România, în timp ce creșterea la nivelul Uniunii Europene a fost de 4,1%.

Cele două ritmuri arată că România pornește de la un cost mediu mult mai mic, dar cheltuiala angajatorilor a crescut mai repede decât reperul comunitar. Pentru planurile de personal, nivelul absolut și ritmul de creștere trebuie privite împreună: costul rămâne redus în comparația europeană, însă bugetele salariale suportă un avans anual superior celui din UE.

Creșterea de 10,6% se referă la întregul cost orar al muncii din 2025. Prin urmare, comparația cu avansul comunitar de 4,1% nu descrie doar salariile nete, ci indicatorul care include și contribuțiile achitate de angajator.

Pentru companiile active exclusiv în România, ritmul intern arată schimbarea cheltuielilor cu personalul. Pentru grupurile care compară mai multe piețe europene, valoarea de 13,6 euro pe oră păstrează avantajul de nivel, în timp ce avansul de 10,6% arată viteza cu care se modifică acest cost.

Candidații cer cu aproape 30% peste ofertele companiilor

Presiunea asupra bugetelor de recrutare apare și în Barometrul Salariilor din România 2026, realizat de International Work Finder. Potrivit Barometrului Salariilor, așteptarea medie a candidaților este de 7.000 de lei net, iar oferta medie a angajatorilor ajunge la aproximativ 5.400 de lei net.

Decalajul dintre cele două niveluri este de aproape 30%.

Această diferență compară o sumă solicitată cu una oferită. Ea nu trebuie confundată cu evoluția câștigului salarial mediu net raportată de INS sau cu diferența dintre costul muncii din România și media europeană. Indicatorii descriu componente distincte ale pieței: negocierea la recrutare, venitul mediu încasat și cheltuiala totală a angajatorului.

Pentru firme, cei 5.400 de lei net reprezintă reperul mediu al ofertelor analizate. Pentru candidați, cei 7.000 de lei net reprezintă așteptarea medie. Distanța dintre ele arată presiunea care apare înaintea semnării unui contract, atunci când bugetul postului este comparat cu suma cerută.

Decalajul ajunge la 42% în ingineria energetică

Diferența dintre așteptări și oferte nu este uniformă între activități. În ingineria energetică, decalajul ajunge la 42%, peste media de aproape 30% calculată pentru totalul candidaților și angajatorilor analizați.

În sectorul bancar și în imobiliare, diferența este de aproximativ 40%. Aceste niveluri arată că firmele din cele trei domenii pornesc în recrutare de la o distanță mai mare între bugetele oferite și veniturile solicitate decât media generală.

Pentru politicile de recrutare, procentul general nu descrie complet presiunea din fiecare sector. O companie din ingineria energetică se confruntă cu un decalaj de 42%, iar una din sectorul bancar sau din imobiliare cu aproximativ 40%, în condițiile în care reperul agregat este de aproape 30%.

Diferențele sectoriale pun în aceeași imagine costul redus al muncii la nivel european și dificultatea internă de a alinia ofertele cu așteptările salariale. România rămâne ieftină în comparația cu media UE, dar negocierile locale pornesc de la sume aflate la distanță una de alta.

IT-ul și retailul pornesc de la niveluri salariale foarte diferite

Barometrul Salariilor indică o mediană salarială netă de 11.750 de lei pe lună în IT, în timp ce retailul are o mediană de 4.700 de lei. Mediana este nivelul care împarte valorile analizate în două jumătăți și nu trebuie confundată cu media aritmetică.

Comparația arată că diferențele pieței nu se limitează la distanța dintre cererile candidaților și ofertele companiilor. Nivelul de remunerare de la care pornește negocierea diferă substanțial între domenii, iar bugetele de personal trebuie raportate la sectorul în care este ocupat postul.

Cea mai bine plătită poziție analizată este cea de director medical, cu un venit mediu de 28.000 de lei net pe lună. Valoarea se referă la poziția inclusă în analiză și reprezintă un venit mediu, în timp ce cifrele pentru IT și retail sunt mediane sectoriale.

Separarea acestor indicatori este importantă pentru interpretare. Nivelul de 28.000 de lei descrie o poziție, iar valorile de 11.750 de lei și 4.700 de lei descriu domenii întregi prin medianele lor salariale.

Regiunea schimbă nivelul salariului mediu net

Bucureștiul conduce comparația regională, cu un salariu mediu net de 7.073 de lei. Clujul urmează cu 6.633 de lei, iar județul Timiș ajunge la 6.192 de lei.

Aceste repere teritoriale completează diferențele dintre domenii. Bugetul salarial asociat unui post depinde atât de activitatea companiei, cât și de piața locală a muncii în care aceasta recrutează.

În Hunedoara, salariul mediu net este de 4.108 lei, cu aproape 3.000 de lei mai puțin decât în București. Diferența închide comparația dintre cea mai mare valoare regională prezentată și nivelul dintr-un județ în care media salarială rămâne sensibil mai redusă.