Mișcarea ta de market-timing pentru a ieși din acțiuni între lunile mai și octombrie trebuie să înceapă acum

Adepții strategiei de sincronizare a pieței “Vinde în mai și pleacă” ar putea dori să ia în considerare vânzarea acțiunilor înainte de sfârșitul lunii aprilie.

Strategia “Vindeți în mai și plecați”, care se numește și “Indicatorul Halloween”, solicită să fiți pe piața bursieră timp de șase luni între 31 octombrie și 1 mai și să ieșiți de pe piață în cealaltă jumătate a anului. Investitorii care urmează mecanic această strategie sezonieră așteaptă, prin urmare, până la închiderea ultimei zile de tranzacționare din aprilie pentru a vinde și până la închiderea ultimei zile de tranzacționare din octombrie pentru a cumpăra.

Alți adepți cred că vă puteți descurca mai bine dacă uneori vă grăbiți. Un proeminent susținător al “săritului” este Jeffrey Hirsch, editor al Stock Traders Almanac. “Începând cu prima zi a lunii aprilie, ne pregătim să ieșim din aceste poziții sezoniere imediat ce piața se clatină”, scrie Hirsch în cea mai recentă ediție a Almanahului.

Hirsch face opusul în toamnă: “Începând cu prima zi de tranzacționare din octombrie, căutăm să prindem primul indiciu al pieței de tendință ascendentă.” (Pentru a determina dacă este momentul potrivit pentru a sări peste el, Hirsch se bazează pe un indicator de urmărire a tendințelor cunoscut sub numele de MACD, care înseamnă convergența divergenței mediei mobile).

Firma mea de auditare a performanței a urmărit strategia de “jump-the-gun” a lui Hirsch încă din 2002. Performanțele sale sunt reprezentate în graficul de mai sus, împreună cu performanțele versiunii mecanice a strategiei “Sell In May and Go Away”. Veți observa că versiunea lui Hirsch a strategiei a bătut versiunea mecanică, dar numai puțin. Firma mea a calculat că versiunea lui Hirsch a produs un randament anualizat de 7,4% din mai 2002, față de 7,1% pentru versiunea mecanică.

Cumpărați – nu vindeți – și păstrați

Întrebarea cea mai mare ar putea fi dacă să urmezi oricare dintre versiunile strategiei “Vinde în mai și pleacă”. Asta pentru că, după cum puteți vedea și în grafic, strategia “buy-and-hold” a avut o performanță mult mai bună în ultimele două decenii decât oricare dintre aceste două alte versiuni, cu un câștig anualizat de 9,0%.

Acestea fiind spuse, buy and hold a produs randamentul său mai mare cu un risc mai mare. Atât versiunea mecanică, cât și versiunea “vinde în mai și pleacă” sunt investite pe piață doar jumătate din timp și, prin urmare, este o comparație între mere și portocale să ne concentrăm doar pe randamentele brute. În funcție de ratele Sharpe, ambele strategii de sincronizare sunt mai bune decât cele de cumpărare și păstrare a investiției – deși ușor.

Ceea ce înseamnă că, dacă ați fi avut un efect de levier suficient de mare în oricare dintre strategii, astfel încât nivelul de risc al acesteia să fie același cu cel al pieței, ați fi câștigat puțin mai mulți bani decât dacă ați fi cumpărat și păstrat.

Este posibil să doriți să vă gândiți bine înainte de a pune acest lucru în practică. Ați fi avut nevoie de un efect de levier de aproape 2:1 pentru ca nivelul de risc al oricăreia dintre strategiile “Vinde în mai și pleacă” să ajungă la cel al pieței în ansamblu. Ceea ce înseamnă că, între Halloween și May Day, ar fi trebuit să fiți investit 100% în marjă – ceea ce s-ar fi tradus prin multe nopți nedormite și apeluri în marjă.

Bineînțeles, în celelalte șase luni ale anului ați fi cu totul în afara pieței. Dar nu este clar dacă, în medie, pe parcursul tuturor celor 12 luni, nu ați simți mai mult risc decât dacă ați cumpăra și deține.

Între timp, rețineți că Hirsch nu a “sărit încă calul” asupra semnalului de vânzare din această primăvară și, prin urmare, rămâne pe piață – pentru moment. Dar, subliniază el, un semnal de “go away” ar putea veni în orice moment.

Mark Hulbert este un colaborator regulat al MarketWatch. Ratingurile sale Hulbert Ratings urmăresc buletinele de investiții care plătesc o taxă fixă pentru a fi auditate. El poate fi contactat la mark@hulbertratings.com

Sursa – www.marketwatch.com