Impozitul pe mașină ar putea fi eliminat pentru un singur autoturism deținut de o persoană fizică, potrivit proiectului B583/2026, înregistrat la Senat pe 21 octombrie 2026. Proiectul nu este lege. Noua scutire nu se aplică, iar proprietarii au în continuare de plătit impozitul datorat pentru 2026.

Impozitul actual se plătește la primăria de domiciliu, în două rate, cu termene la 31 martie și 30 septembrie, potrivit Codului fiscal. Ambele termene din 2026 au trecut. Proprietarii care au sume neachitate pot verifica suma datorată la direcția locală de taxe; proiectul nu le șterge datoria.

Cine ar putea scăpa de impozitul pe mașină

Textul depus la Senat propune scutirea unui singur autoturism pentru fiecare persoană fizică. Dacă persoana are doar unul, scutirea s-ar acorda automat. Dacă are două sau mai multe, ar trebui să aleagă pentru care nu plătește impozit. Celelalte autoturisme ar rămâne impozitate, la fel ca vehiculele firmelor.

Pentru o mașină deținută împreună cu altcineva, proiectul limitează scutirea la partea deținută de persoana care beneficiază de ea. Scutirea privește numai impozitul anual pe autoturism; nu elimină celelalte costuri ale folosirii mașinii.

Cum ar fi aleasă mașina scutită

Potrivit proiectului, proprietarul cu mai multe autoturisme ar depune alegerea până la 31 martie a anului pentru care cere scutirea. În primul an de aplicare, ar avea 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Aceste termene nu cer nicio cerere acum: se vor aplica numai dacă propunerea devine lege.

Proiectul prevede că legea ar începe să se aplice la 1 ianuarie al anului fiscal care începe după trecerea a șase luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial. Așadar, nici adoptarea proiectului nu ar opri plata impozitului în aceeași zi.

Cât ar rămâne în buzunarul proprietarului

Economia ar fi impozitul datorat pentru autoturismul scutit, nu aceeași sumă pentru toată lumea. În 2026, calculul depinde de mărimea motorului și de norma de poluare, iar suma de plată poate fi influențată de hotărârea locală. De pildă, grila legală dă 132 de lei pe an pentru un autoturism Euro 6 cu motor de 1.598 cmc, înaintea eventualei cote locale.

Proiectul este semnat de nouă inițiatori, conform evidenței Senatului. El prevede ca statul să acopere pierderile primăriilor din impozitul auto. Senatul l-a trimis pentru avize și pentru punctul de vedere al Guvernului; termenul indicat Consiliului Legislativ pentru aviz este 25 noiembrie 2026.