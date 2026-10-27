Avocatul Gheorghe Piperea a avertizat, la 27 octombrie 2026, că impozitul pe locuință ar putea crește de până la 25 de ori de la 1 ianuarie 2027. A vorbit și despre riscul ca familiile care nu pot plăti să își piardă casa. Cifra nu le spune însă proprietarilor cât vor avea de plată: avertismentul nu indică o locuință, o localitate sau o cotă de impozit pentru 2027.

Ca să compare suma din 2027 cu cea din 2026, un proprietar are nevoie de regulile care se vor aplica și de hotărârea consiliului local. Până atunci, creșterea de 25 de ori rămâne un scenariu, nu suma înscrisă pe o decizie de plată.

Cât se plătește acum și ce lipsește pentru 2027

Potrivit Legii nr. 239/2025, impozitul pentru locuințele persoanelor fizice se calculează aplicând o cotă între 0,08% și 0,2% la valoarea impozabilă a clădirii. Aceasta pornește de la suprafața construită, valoarea legală pe metru pătrat și date precum zona în care se află imobilul. Consiliul local stabilește cota concretă, iar direcția locală de taxe calculează suma pentru fiecare proprietate.

Schimbarea verificabilă este cea dintre 2025 și 2026. Direcția de taxe a Sectorului 5 din București arată că, pentru o clădire de tip A cu instalații, valoarea folosită la calcul a urcat de la 1.492 la 2.677 de lei pe metru pătrat, adică cu 79,6%. Acesta este saltul valorii din formulă, nu o creștere identică a sumei plătite de fiecare proprietar. În exemplul publicat de direcție pentru 2026, impozitul este de 414,13 lei pentru o locuință de 50 de metri pătrați utili, construită în 1960, în zona A, la cota de 0,1%.

Acel exemplu nu poate fi transformat într-o factură pentru 2027 prin simpla înmulțire cu 25. Suma depinde de suprafața construită, caracteristicile și vechimea clădirii, zona fiscală și cota stabilită local. În plus, hotărârea locală pentru 2027 trebuie citită alături de regulile fiscale aplicabile atunci.

Ce se întâmplă dacă impozitul nu este plătit

Neplata nu înseamnă pierderea casei la 1 ianuarie. Potrivit Codului de procedură fiscală, executarea silită începe prin comunicarea unei somații, iar contribuabilul are 15 zile de la comunicare înainte ca măsurile să continue. O decizie de impunere considerată greșită poate fi contestată în 45 de zile de la comunicare. Contestația nu oprește automat executarea.

Pentru impozitul anual pe clădiri, Codul fiscal prevede plata în două rate, până la 31 martie și 30 septembrie. Plata integrală până la 31 martie poate aduce o reducere de cel mult 10%, numai dacă aceasta este acordată prin hotărâre locală.

Ce poate face proprietarul

Verifică hotărârea locală privind impozitele pentru 2027 și cota aplicată locuinței sale.

Cere direcției locale de taxe calculul detaliat și verifică suprafața construită, zona, vechimea și celelalte date ale casei.

Dacă primește o decizie greșită, depune contestație în 45 de zile de la comunicare, cu motivele și actele care dovedesc eroarea.

Dacă nu poate achita suma, poate cere direcției locale plata în rate sau amânarea, potrivit procedurii locale.

Următorul reper pentru comparația cu 2026 va fi hotărârea locală privind impozitele din 2027, urmată de calculul făcut pentru fiecare locuință.