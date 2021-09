Cele mai bune 5 TV LG Smart din 2021

Alegerea unui televizor a devenit un lucru extrem de dificil având în vedere progresele tehnologice din ultimii ani. Diferențele au început să fie aproape insesizabile, dar fac diferența în multe aspecte. Unul dintre cele mai cunoscute branduri producătoare de televizoare de pe piață este LG. Dacă ești în căutarea unui TV LG pentru casa ta, iată care sunt 5 dintre cele mai bune modele în 2021.

LG UP 2021 (82UP8000) – Un televizor foarte mare pentru a vă bucura de experiențe cinematice

Începem cu unul dintre televizoarele cele mai râvnite din ziua de azi. Acest model oferă o imagine amplă și realistă, precum și o bună calitate a sunetului (Virtual Surround). Printre principalele sale caracteristici evidențiem inteligența artificială și conectivitatea ThinQ. În plus față de cele de mai sus, este un model compatibil cu Alexa și Google Home. Pe de altă parte, acesta integrează un procesor Quad Core care oferă rezoluție UHD 4K și diverse conexiuni, de exemplu intrare HDMI 2.1, USB 2.0, Bluetooth 5.0 sau RJ45 LAN. De asemenea, rețineți că este unul dintre cele mai mari TV LG pe care le puteți găsi. În cele din urmă, dacă sunteți în căutarea unei dimensiuni ceva mai mici, cu siguranță veți găsi un model TV LG potrivit.

LG 75UP7500-ALEXA – Virtual Surround pentru o experiență mai captivantă

Acest TV LG este o alegere excelentă din punct de vedere calitate-preț. Deoarece are un procesor de imagine 4k Quad Core, diverse tehnologii care vizează îmbunătățirea calității imaginii și este compatibil cu toate formatele HDR10 Pro, vă veți bucura de o imagine unică și veți percepe chiar orice mișcare mică din unghiuri diferite. În plus față de cele de mai sus, acesta integrează un sistem de sunet Virtual Surround, astfel încât sunetul să fie cel mai captivant. Are review-uri foarte bune și este o alegere excelentă dacă sunteți în căutarea unui model inovator precum acest TV LG de 75 de inci.

LG NanoCell 50NANO85-ALEXA – Model mediu compatibil cu Alexa și Google Home

Un TV LG perfect pentru cei care caută cele mai noi tehnologii și care nu este mare și nici nu are un preț ridicat. La fel ca modelele anterioare, acest televizor integrează inteligența artificială și este, de asemenea, compatibil cu Alexa și Google Home pentru a facilita un control mai mare al dispozitivelor. Deși ecranul este mai mic decât modelele văzute anterior, acesta acceptă multe formate HDR și HLG pentru o experiență de vizionare excelentă și încorporează, de asemenea, tehnologia LED UHD 4K LG NANOCELL.

LG OLED55B1-ALEXA – Imagine de calitate

Dacă sunteți în căutarea unui model cu un panou OLED și o calitate excelentă a imaginii, acest TV LG este o opțiune excelentă. Pe lângă cele de mai sus, s-ar putea să vă placă „lumea jocurilor” și, prin urmare, acest televizor poate fi unul dintre cele mai bune pentru acest domeniu. Pe de altă parte, difuzoarele pe care le încorporează emit un sunet foarte bun datorită tehnologiei Dolby Atmos. În ceea ce privește ecranul, acesta integrează rezoluția 4K UHD, o dimensiune de 55 inci și are un unghi larg de vizualizare. În cele din urmă, rețineți că procesorul său inteligent α7 Gen4 este cel mai bun dintre toate cele pe care le-am văzut.

LG 32LM6380PLC 2021 – În topurile vânzărilor

Este o opțiune foarte economică și cu păreri foarte bune de la cumpărători. Este un TV LG de 32 inch cu sistem Dynamic Color , ceea ce îl face să ofere o experiență de imagine cu o claritate deosebită, înaltă definiție și culori foarte vii. În plus, are un procesor Quad Core și format HDR cu scopul de a transforma imaginile cu cea mai mică rezoluție într-o rezoluție apropiată de 4K. La fel, se adaugă un sunet Virtual Surround, care încearcă să redea sunetul la cea mai înaltă calitate. În cele din urmă, are conectivitate Wi-Fi și Bluetooth pentru un control mai mare asupra conținutului și funcțiilor.