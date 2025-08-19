iPhone 17 Air promite să uimească. Ce aduce nou și cât va costa

Apple se pregătește să lanseze un nou model care ar putea schimba din nou piața smartphone-urilor: iPhone 17 Air. Conform informațiilor apărute până acum, acesta va fi cel mai subțire telefon produs vreodată de compania americană, cu un design rafinat și dotări care îl plasează între modelul de bază și varianta Pro. Specificațiile filtrate arată un dispozitiv modern, puternic și mai accesibil decât se anticipa.

Un design mai subțire ca oricând și modificări vizibile

Noul iPhone 17 Air se remarcă prin grosimea de doar 5,5 mm, ceea ce îl face considerabil mai suplu decât iPhone 16, care măsoară 6,9 mm. Această subțirime vine însă cu anumite compromisuri: smartphone-ul va fi echipat cu un singur difuzor, iar Dynamic Island va avea dimensiuni mai reduse. Aspectul general ar putea aminti de iPhone X, dar cu un aer mai modern.

Tot la capitolul inovații de design se adaugă și renunțarea la slotul fizic pentru cartela SIM. Apple va trece complet la tehnologia e-SIM, o mișcare despre care analiștii spun că ar putea deveni standard la nivel global.

Tehnologie avansată pentru ecran și performanță

iPhone 17 Air va beneficia de un display OLED M14 de la Samsung, cu o luminozitate cu până la 30% mai mare față de iPhone 16. De asemenea, telefonul va integra tehnologia ProMotion, ceea ce înseamnă o rată de refresh adaptivă pentru o derulare mai fluidă, multitasking îmbunătățit și o experiență vizuală de nivel superior.

Ecranul, cu dimensiuni de 6,5 sau 6,6 inci și rezoluție 1260 x 2736 pixeli, va fi prevăzut și cu strat antireflexiv rezistent la zgârieturi. În plus, va suporta funcția Always On, oferind utilizatorilor acces rapid la informații chiar și atunci când dispozitivul este blocat.

Din punct de vedere al performanței, Apple va echipa noul model cu 12GB RAM, ceea ce reprezintă o creștere considerabilă față de cei 8GB din generația anterioară. Acest upgrade este menit să susțină funcțiile bazate pe inteligență artificială și să asigure o experiență de utilizare mai fluidă, inclusiv pentru creatorii de conținut.

Cameră frontală impresionantă și preț neașteptat

O altă noutate majoră o reprezintă camera frontală de 24MP, dublu față de generația anterioară, care va oferi imagini mai clare și posibilitatea de a decupa fotografii fără pierderi semnificative de calitate. Camera principală ar putea fi una wide de 48MP, deja cunoscută de la iPhone 16, însă Apple ar putea pregăti și o surpriză suplimentară pentru sectorul foto.

Compatibilitatea cu MagSafe va fi păstrată, iar zvonurile indică faptul că modelele din seria iPhone 17 ar putea suporta noul standard Qi 2.2, capabil de încărcare wireless rapidă de până la 50W.

În ceea ce privește prețul, iPhone 17 Air ar urma să fie poziționat la aproximativ 899 de dolari, adică în jur de 4.000 de lei. Pentru un smartphone cu astfel de specificații, costul este mai accesibil decât s-ar fi așteptat mulți, făcând din acest model un candidat serios pentru a deveni cel mai dorit iPhone al generației.