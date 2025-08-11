Apple lucrează la noua versiune Siri. Ce va aduce nou

Apple lucrează intens la o versiune complet modernizată a asistentului vocal Siri, care va integra capabilități avansate de inteligență artificială. Testele sunt deja în desfășurare, cu câteva luni înainte de lansarea oficială, și vizează atât aplicațiile proprii, cât și platforme populare dezvoltate de terți. Noua versiune promite să transforme modul în care interacționăm cu dispozitivele Apple, permițând realizarea unei game largi de acțiuni doar prin voce.

Siri, mai inteligent și mai integrat ca niciodată

Potrivit Bloomberg, Apple testează integrarea Siri cu aplicațiile proprii, dar și cu servicii externe precum Uber, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook și WhatsApp, alături de o serie de jocuri. Utilizatorii vor putea, de exemplu, să găsească o fotografie, să o editeze și să o trimită unui prieten doar prin comandă vocală, fără a atinge ecranul.

Comenzi vocale pentru social media, shopping și gaming

Scenariile testate includ postarea unui comentariu pe Instagram, adăugarea unui produs în coș pe o aplicație de cumpărături, logarea într-o aplicație sau accesarea unui joc – toate executate exclusiv prin voce. Apple urmărește să ofere o experiență complet hands-free, în care Siri devine un asistent digital capabil să preia aproape orice sarcină pe dispozitiv.

Lansarea și provocările din culise

Deși anunțată încă din vara anului trecut, noua versiune Siri a întâmpinat întârzieri, ceea ce a împiedicat lansarea la timp. Sursele citate spun că, după mai multe luni de teste, Apple intenționează să lanseze oficial asistentul îmbunătățit în primăvara anului viitor. Totuși, funcționalitățile nu vor fi disponibile simultan în toate regiunile, fiind posibil ca Europa să primească update-ul după Statele Unite.