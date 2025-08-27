Waze și Google Maps pun interdicții. Pe ce telefoane NU VOR FUNCȚIONA

Google Maps și Waze sunt două dintre cele mai populare aplicații de navigație din lume, indispensabile pentru milioane de șoferi care se bazează zilnic pe ele pentru a ajunge rapid și în siguranță la destinație. Totuși, din 2025, o parte dintre utilizatorii de telefoane mai vechi vor fi excluși, deoarece aplicațiile nu vor mai putea fi rulate pe dispozitivele care nu respectă noile cerințe de sistem.

Google Maps rămâne compatibil, dar nu pe toate dispozitivele

Google a decis să păstreze aplicația Maps accesibilă pe o plajă largă de telefoane, însă există limite clare. Pe Android, aplicația continuă să funcționeze și pe versiuni mai vechi, până la Android 6.0 (Marshmallow), lansat în 2015. Pentru instalare este nevoie de minimum 61 MB spațiu liber, însă hărțile descărcate offline pot ocupa câțiva gigabytes, în funcție de zonele selectate.

Pe iPhone, situația este diferită: Google Maps are nevoie de iOS 15 sau o versiune ulterioară pentru a rula. Astfel, modelele mai vechi decât iPhone 6s și iPhone SE (prima generație) rămân pe dinafară, întrucât acestea nu mai primesc actualizări oficiale. Dimensiunea inițială a aplicației este de aproximativ 348 MB, la care se adaugă fișiere suplimentare pentru navigație.

Waze impune cerințe mai ridicate din 2025

Dacă Google Maps oferă mai multă flexibilitate, Waze va ridica semnificativ ștacheta tehnică începând cu anul 2025. Aplicația nu va mai funcționa pe Android 8 sau 9, fiind nevoie de cel puțin Android 10. În practică, telefoanele lansate înainte de 2019 devin incompatibile.

Pentru utilizatorii Apple, cerințele sunt și mai stricte: Waze va solicita iOS 16 sau versiuni mai recente. Prin urmare, dispozitive precum iPhone 7 sau iPhone 8, care nu mai beneficiază de update-uri oficiale, nu vor mai putea rula aplicația. Dimensiunea inițială a Waze este de circa 185 MB, însă aceasta crește odată cu datele acumulate în memoria cache.

Ce alternative există pentru posesorii de telefoane vechi

Cei care folosesc smartphone-uri cu Android sub versiunea 10 sau iOS mai mic de 15 (pentru Google Maps) ori sub 16 (pentru Waze) nu vor mai putea instala sau actualiza aplicațiile. În unele cazuri, versiunile deja instalate ar putea funcționa pentru o perioadă scurtă, dar fără suport tehnic și cu riscuri ridicate de securitate.

Recomandarea specialiștilor este ca utilizatorii să își actualizeze dispozitivele la modele mai recente, care primesc update-uri de sistem. Astfel, pot beneficia de cele mai noi funcții de siguranță, performanță și navigație, fără riscul ca aplicațiile să înceteze brusc să funcționeze.