Premierele lunii noiembrie pe Disney+. Ce filme și seriale apar

Seriale Disney Plus, noiembrie 2024

NU SPUNE NIMIC de la FX

Filme Disney Plus, noiembrie 2024

Alte noutăți în noiembrie 2024 pe Disney Plus

În luna noiembrie, utilizatorii Disney+ se pot bucura de producții impresionante de la FX, dar și de documentare de excepție, serii animate și un omagiu muzical pentru John Williams, celebrul compozitor. Printre lansările mult așteptate se numără „Nu spune nimic” (Say Nothing), care explorează conflictele din Irlanda de Nord, și sezonul 2 din „The Old Man”, unde Jeff Bridges revine într-o poveste captivantă despre un fost agent CIA. Pentru pasionații de muzică de film, documentarul „Muzica lui John Williams” (Music by John Williams) oferă o incursiune în partiturile legendare care au marcat cinematografia. Totodată, „Beatles ’64” este o invitație unică în culisele formației Beatles, cu secvențe rare și interviuri despre începuturile trupei care a revoluționat muzica mondială. Iată ce premiere interesante vor fi lansate luna aceasta pe platforma de streaming Disney+.14 noiembrie Toate episoadele disponibile Serialul FX „Nu spune nimic” este o poveste captivantă despre crime și amintiri din perioada conflictelor etno-naționaliste din Irlanda de Nord. Seria de nouă episoade este bazată pe cartea lui Patrick Radden Keefe. Cu o acțiune care acoperă patru decenii, serialul începe cu șocanta dispariție a lui Jean McConville, o mamă singură a zece copii care a fost răpită din propria casă în anul 1972 și care n-a mai fost văzută în viață de atunci. „Nu spune nimic” spune povestea mai multor membri ai Armatei Republicane Irlandeze (IRA) și explorează extremismul la care apelează uneori unii oameni în numele lucrurilor în care cred, felul în care o societate divizată poate ajunge brusc la conflict armat, efectele pe termen lung ale violențelor radicaliste pentru toți cei afectați și costul emoțional și psihologic al codului tăcerii.6 Noiembrie Toate episoadele disponibile În sezonul 2 din serialul The Old Man de la FX, fostul agent CIA „Dan Chase” (Jeff Bridges) și fostul director adjunct al FBI „Harold Harper” (John Lithgow) pornesc la drum pentru a o recupera pe „Emily Chase” (Alia Shawkat) după ce aceasta a fost răpită. Pe măsură ce miza crește și noi secrete sunt descoperite, Emily se află într-o criză de identitate cu implicații teribile, iar „Zoe McDonald” (Amy Brenneman) face mișcări surprinzătoare în lumea lui Chase.27 noiembrie UN EPISOD NOU SĂPTĂMÂNAL Cu aproape 20 de ani în urmă, Owen Strand a fost singurul supraviețuitor al incendiului care i-a distrus unitatea de pompieri din Manhattan pe 11 septembrie. În urma atacului, Owen a avut responsabilitatea de a reconstrui secția. După ce are loc o tragedie similară cu o secție de pompieri din Austin, Owen, împreună cu fiul său care este și el pompier, TK, merge în Texas cu filozofiile lui progresiste cu privire la viață și la pompieri și îi ajută să o ia de la capăt. La suprafață, Owen pare un orășean, dar are un secret pe care se străduiește să îl ascundă – un secret care ar putea însemna sfârșitul vieții lui.13 noiembrie SERIAL ORIGINAL Justin Hartley revine în URMĂRITORUL în rolul lui Colter Shaw, un expert în supraviețuire singuratic care, mânat de necazurile trecutului său, își folosește instinctele pentru a-i găsi pe cei dați dispăruți și a vâna recompense. Sprijinit de avocata Reenie Green (Fiona Rene), de omul său de afaceri Velma Bruin (Abby McEnany) și de expertul în tehnologie Bobby Exley (Eric Graise), Colter nu va fi influențat de nimic pentru a-și face treaba.29 noiembrie SERIAL ORIGINAL Regizorii Martin Scorsese și David Tedeschi îi dezvăluie pe cei patru Beatles în momentul descoperirii lor muzicale și al celebrității lor de neimaginat. Filmul prezintă secvențe rare din culise filmate de documentariștii de top David și Albert Maysles, restaurate la o calitate 4K. Interviuri de arhivă filmate cu Beatles, împreună cu fanii ale căror vieți au fost transformate de muzica trupei, luminează acest moment cultural unic.FILM ORIGINAL 1 noiembrie Doar pe Disney+ Partiturile sale memorabile sunt o componentă esențială a unora dintre cele mai iubite filme ale timpurilor noastre, de-a lungul unei cariere care se întinde pe zeci de ani. Descoperă și ascultă povestea maestrului John Williams, cu informații de la regizori, muzicieni și alte persoane pe care le-a inspirat, precum și imagini rare din culisele realizării istoriei cinematografice.(ENDURANCE)NATIONAL GEOGRAPHIC 2 noiembrie Un adevărat exemplu de leadership și perseverență, exploratorul antarctic Ernest Shackleton și-a menținut echipajul în viață timp de peste un an, în ciuda pierderii navei în ghețurile reci. Un secol mai târziu, o echipă de exploratori pornește să găsească nava scufundată. Aceste expediții emblematice, unite prin curaj și determinare, reprezintă una dintre cele mai mari saga din istorie despre supraviețuire și puterea spiritului uman.(LEGO MARVEL AVENGERS: MISSION DEMOLITION) Disponibil acum Această nouă animație este a zecea producție din seria specială Marvel Lego. În această producție specială de la Marvel Studios și Lego, un tânăr care își dorește să devină erou și care este un mare fan al supereroilor, îl provoacă fără să vrea pe un răufăcător care intenționează să îi anihileze pe Răzbunători. Omul de Fier și Răzbunătorii sunt întotdeauna pregătiți să salveze situația, dar atunci când te lupți cu răufăcătorii poate deveni complicat. Aici intervine Controlul Daunelor: să remedieze situația! Dar într-o zi total atipică, acest răufăcător puternic pune la cale un plan ca să îi distrugă pe Răzbunători, iar singura speranță din lume este un erou surprinzător: un tânăr muncitor neîndemânatic de la Controlul Daunelor, Dennis, care tinde să distrugă tot ce atinge. Oare va reuși Dennis să devină eroul care își dorește și îi va salva pe Eroii Supremi?– Disponibil din 19 noiembrieSEZONUL 2 – Disponibil din 6 noiembrie– Disponibil din 15 noiembrie– Disponibil din 22 noiembrie– Disponibil din 22 noiembriede la National Geographic – Disponibil din 25 noiembrie