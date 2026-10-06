România trebuie să se pregătească pentru prețuri foarte mari la electricitate în iarna și primăvara 2027, a avertizat marți, 6 octombrie 2026, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Miza discuțiilor este stabilizarea prețurilor pentru marii consumatori industriali și furnizori.

Oficialul a intervenit la conferința de specialitate organizată de publicația InvesTenergy sub patronajul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), potrivit TVR Info. Evenimentul reunește decidenți din energie pentru discuții despre investiții, oportunități și competitivitate.

Despre condițiile care pot influența prețul electricității în lunile următoare, Bușoi a declarat: „Încă avem Reactoarele 1 și 2, de la Cernavodă închise și nu avem o perspectivă clară de redeschidere. Cel puțin pe următoarele zece zile prognoza arată foarte îngrijorător, ceea ce prelungește o situație care, cu fiecare zi care rămâne în felul acesta, înseamnă un risc de a crește prețul la electricitate în lunile următoare și care, evident, se adaugă în situații generale din Europa, ce arată prețul foarte ridicat la gaze. Săptămâna trecută când am fost la Reuniunea Informală a miniștrilor Energiei, am reprezentat România la Dublin, iar chestiunea discutată acolo a fost că trebuie să ne pregătim de o iarnă și de o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate. Nu avem încă direcția definitivă, dar, evident, unele lucruri le putem deja spune foarte clar. În primul rând, sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate se așteptau foarte mulți”

În evaluarea sa, sistemul energetic românesc a rezistat mai bine decât se așteptau mulți. Secretarul de stat a formulat astfel tema discuțiilor: „cum depășim această criză și cum reușim să generăm prețuri mai stabile pentru măcar marii consumatori industriali, energo-intensivi și marii furnizori”. Consumatorii energo-intensivi sunt întreprinderile care folosesc cantități mari de energie în activitate.

Bușoi prezintă finanțările atrase pentru producție și stocare

Potrivit lui Bușoi, sistemul energetic a absorbit prin PNRR peste 800 de milioane de euro. Suma a cofinanțat capacități de producție din surse regenerabile și capacități de stocare în baterii.

Cele două centrale de la Arad și Constanța au un rol dublu, potrivit explicațiilor sale: contribuie la producția de electricitate și asigură termoficarea în cele două municipii. Cele două CET-uri se numără printre proiectele cofinanțate din suma absorbită prin PNRR.

Energia ar trebui să rămână o prioritate a finanțărilor din 2028-2034

Bușoi consideră că investițiile în energie trebuie să rămână în atenția următorului cadru financiar multianual, adică a bugetului stabilit pentru mai mulți ani, și a viitoarei Politici de Coeziune. El a indicat un total de 60 sau poate 65 de miliarde pentru perioada 2028-2034, din care România ar putea investi și în sectorul energetic.

Pentru continuarea investițiilor, secretarul de stat a enumerat trei direcții de acțiune:

Digitalizarea.

Soluțiile de securitate cibernetică.

Continuarea proiectelor bazate pe Contracte pentru Diferență (CfD) pentru energiile regenerabile.

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