Firmele și organizațiile neguvernamentale (ONG) din România pot concura pentru un fond de premiere de 90.000 EUR la Social Awards 2026, cu proiecte care contribuie la dezvoltarea orașelor. Premiile pot recompensa inclusiv inițiative deja realizate, iar câștigătorii nu sunt obligați să cheltuiască banii pentru anumite activități.

Competiția este organizată de Social Innovation Solutions, potrivit StartupCafe. Pentru participare contează atât încadrarea solicitantului în condițiile de eligibilitate, cât și impactul proiectului asupra comunității, economiei sau mediului. Lansarea unui proiect nou nu este o condiție pentru obținerea premiului.

Firmele verifică cifra de afaceri și numărul de angajați

Pentru microîntreprinderi, organizatorii stabilesc o cifră de afaceri între 100.000 și 2 milioane EUR și un efectiv mai mic de 10 angajați. Cele două condiții se aplică împreună: încadrarea financiară trebuie însoțită de respectarea limitei privind personalul.

Pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), organizatorii cer o cifră de afaceri de la 2 la 30 de milioane EUR și un efectiv de la 10 la 300 de angajați. Acestea sunt limitele stabilite pentru participarea la competiție.

În sectorul de afaceri pot concura și întreprinderile sociale și cooperativele, alături de microîntreprinderi și IMM-uri. Pentru sectorul neguvernamental, competiția include ONG-uri, fundații și federații.

Organizațiile neguvernamentale trebuie să dispună de resursele, echipa și experiența necesare realizării proiectelor. Verificarea eligibilității lor privește astfel capacitatea de a pune în practică inițiativa cu care participă.

Premiile se acordă separat pentru cele două sectoare

Fondul competiției este împărțit în mod egal între mediul de afaceri și sectorul neguvernamental. Fiecare are aceeași structură de premiere, în funcție de poziția ocupată:

Locul I primește 20.000 EUR, atât în competiția firmelor, cât și în cea a organizațiilor neguvernamentale.

Locul II primește 15.000 EUR în fiecare dintre cele două sectoare.

Locul III primește 10.000 EUR în fiecare sector.

Premiile merg către șase câștigători: trei din mediul de afaceri și trei din sectorul neguvernamental, indiferent de categoria tematică a proiectului. Nu se acordă un set separat de premii pentru fiecare domeniu.

Pot participa proiecte în trei stadii de dezvoltare

Sunt acceptate inițiative pregătite pentru lansare, proiecte aflate în implementare și proiecte finalizate în ultimele 12 luni. Pentru fiecare dintre aceste stadii, condiția este existența unui impact clar asupra comunității, economiei sau mediului.

Tema principală este regenerarea urbană, adică îmbunătățirea spațiilor și a vieții comunităților din orașe. Solicitantul își încadrează proiectul într-una dintre cele patru categorii, în funcție de activitățile sale:

Sustenabilitate. Sunt incluse economia circulară, adică menținerea resurselor în utilizare, reducerea risipei, protecția mediului, biodiversitatea, educația ecologică și adaptarea orașelor la schimbările climatice.

Orașe și infrastructură. Categoria acceptă reconversia spațiilor industriale și abandonate, adică transformarea lor pentru alte utilizări, amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi, mobilitatea sustenabilă, soluțiile smart city, respectiv tehnologii pentru administrarea orașelor, eficiența energetică și clădirile verzi.

Impact social. Pot participa proiecte care oferă servicii pentru copii, vârstnici și persoane cu dizabilități, sprijină integrarea pe piața muncii, dezvoltă antreprenoriatul social sau elimină barierele de accesibilitate, adică obstacolele care limitează accesul persoanelor.

Dezvoltare economică. Sunt eligibile digitalizarea, inovarea în relațiile dintre firme, susținerea producătorilor locali, revitalizarea zonelor comerciale, reconversia profesională, adică pregătirea pentru o altă meserie, și crearea de locuri de muncă verzi, legate de protejarea mediului.

Candidatura se depune prin formularul competiției

Înscrierile au început pe 5 octombrie 2026. Termenul de depunere este 6 noiembrie 2026, la ora 23:59, iar firmele și ONG-urile interesate completează formularul Social Awards 2026.

Pentru verificarea condițiilor de participare, regulamentul complet și informațiile despre competiție se găsesc pe pagina oficială Social Awards. Formularul este instrumentul prin care se face înscrierea proiectului.

Evaluarea urmărește impactul și viabilitatea proiectului

Potrivit organizatorilor, evaluarea ia în calcul relevanța inițiativei pentru problemele comunităților, caracterul inovator și impactul produs. Aceste criterii privesc problema abordată, noutatea soluției și efectele proiectului.

Contează și posibilitatea de a aplica soluția în alte orașe, viabilitatea pe termen lung, adică posibilitatea proiectului de a continua să funcționeze, precum și colaborarea cu actorii locali.

Social Awards este inclus în Cities Journey, program dezvoltat de Social Innovation Solutions împreună cu UniCredit Bank. Prin evenimentele din Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Iași și București, acesta aduce la aceeași masă antreprenori, investitori, reprezentanți ai autorităților locale și experți.

Cine câștigă premiile se va afla pe 24 noiembrie 2026, la evenimentul Cities Journey București.