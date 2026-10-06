Companiile cu activități eligibile de cercetare și dezvoltare pot opta, din 2026 și în anumite condiții, pentru un credit fiscal cu un beneficiu de 10% din cheltuielile eligibile, față de aproximativ 8% prin mecanismul deducerii suplimentare. Potrivit unei analize publicate de Business Review, alegerea depinde de profitabilitate, de fluxul de numerar al companiei, de tratamentul contabil și fiscal al cheltuielilor, precum și de regulile privind ajutorul de stat și impozitul minim global, cunoscut drept Pilonul 2.

Accesul la facilități presupune documentarea riguroasă a proiectelor și a costurilor, potrivit Business-review. Activitățile trebuie să îndeplinească criteriile pentru cercetare aplicată și/sau dezvoltare experimentală. Separat, firmele care leagă cercetarea de producție pot analiza finanțarea prin TechUp Romania.

Creditul fiscal se scade direct din impozit

Deducerea suplimentară permite scăderea fiscală a încă 50% din cheltuielile de cercetare și dezvoltare. Procentul reprezintă deducerea aplicată cheltuielilor, iar beneficiul efectiv este cel indicat în comparația de mai sus. Creditul fiscal reprezintă alternativa la acest mecanism și se scade direct din impozit.

Partea neutilizată a creditului poate fi compensată cu alte obligații fiscale sau rambursată într-o perioadă de până la patru ani. Suma rambursată este tratată ca venit neimpozabil. Posibilitatea recuperării ulterioare trebuie luată în calcul împreună cu fluxul de numerar, adică încasările și plățile companiei.

Decizia trebuie verificată și prin regulile ajutorului de stat și ale impozitului minim global, cunoscut drept Pilonul 2. Pentru grupurile supuse acestuia, creditul are statut de credit fiscal rambursabil calificat. Acest tratament înseamnă că el nu reduce rata efectivă de impozitare în aceeași măsură ca deducerea suplimentară.

Din 2026, pachetul OECD Side-by-Side permite tratarea ambelor mecanisme drept stimulente fiscale calificate. În anumite limite, acestea pot fi considerate o majorare a impozitelor luate în calcul pentru Pilonul 2, ceea ce poate îmbunătăți rata efectivă de impozitare relevantă pentru acest regim. Aplicarea practică necesită însă o analiză pentru fiecare companie.

Activele noi permit o deducere mai mare în primul an

Pentru activele noi cumpărate sau produse în 2026, legislația românească prevede amortizarea superaccelerată: deducerea fiscală a 65% din valoarea activului în primul an de utilizare. Mecanismul poate conta pentru investiții în echipamente de laborator, linii-pilot, infrastructură tehnologică sau active folosite la dezvoltarea unor produse noi.

Facilitățile pentru cercetare și dezvoltare includ și scutirea de impozit pe veniturile obținute de angajații implicați în asemenea proiecte.

La nivel european, propunerile din pachetul Tax Omnibus urmăresc un cadru comun pentru deductibilitatea anumitor investiții utilizate direct în cercetare și dezvoltare. Acestea sunt propuneri, distincte de mecanismele fiscale aplicabile în România.

TechUp Romania cere cercetare urmată de producție

Aprobat de guvern la sfârșitul lunii august, programul TechUp Romania are un buget de 5,3 miliarde de lei pentru perioada 2026-2032. Alocarea anuală medie este de aproximativ 759 milioane de lei, echivalentul indicat fiind de 150 milioane de euro. Sprijinul acoperă trecerea de la cercetare la producție în cadrul aceluiași proiect.

Bugetul investiției și contribuția beneficiarului trebuie construite în jurul următoarelor praguri:

Valoarea proiectului trebuie să fie cuprinsă între 5 milioane și 50 de milioane de lei.

Componenta de cercetare și dezvoltare trebuie să valoreze cel puțin 2 milioane de lei.

Componenta de producție, care urmează cercetării, trebuie să valoreze cel puțin 3 milioane de lei. Poate include active corporale și necorporale, adică bunuri fizice și active fără formă fizică.

Beneficiarul trebuie să asigure din resurse proprii minimum 25% din costurile eligibile, fără suprapunere cu alte forme de sprijin public.

Pentru cercetarea industrială, ajutorul acoperă 50% din costurile eligibile ale componentei; pentru dezvoltarea experimentală, procentul este de 25%. Se pot adăuga bonusuri regionale.

Programul se adresează următoarelor domenii:

Inteligență artificială și calcul avansat.

Microelectronică.

Infrastructură digitală.

Biotehnologie.

Tehnologii agricole.

Medicină de precizie.

Energie verde și stocare.

Mobilitate și spațiu.

Materiale avansate.

Industry 4.0, respectiv digitalizarea și automatizarea industriei.

Securitate cibernetică.

Avansul vine cu raportare trimestrială

Companiile pot primi un avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat. Beneficiarii au obligații de raportare trimestrială și de monitorizare a progresului proiectului.

Pentru proiectele DeepTech, bazate pe tehnologii avansate, demonstrarea progresului poate include teste plătite, scrisori de intenție de la clienți sau certificări tehnice.

Drepturile asupra produsului ori serviciului și activitatea economică aferentă trebuie păstrate în regiunea unde se realizează investiția, pe durata stabilită prin program. Condiția impune analizarea din timp a structurii juridice, a proprietății intelectuale și a amplasării investiției.

Pregătirea cererii începe cu separarea activităților și a costurilor

Înaintea solicitării finanțării, compania trebuie să definească problema tehnologică pe care o rezolvă proiectul și elementul său inovator. Activitățile de cercetare trebuie delimitate de cele de producție, deoarece programul le tratează ca etape distincte și succesive.

Pregătirea presupune evidențe separate pentru cheltuielile, resursele, echipamentele și personalul implicate în cercetare și dezvoltare. Documentarea etapelor tehnice, a testelor și a rezultatelor ajută la justificarea costurilor eligibile și la îndeplinirea cerințelor de raportare din ghidurile oficiale.

Planul de încasări și plăți trebuie să includă contribuția proprie, proporția cheltuielilor acoperită de ajutor și necesarul de finanțare pentru producție. Asocierea grantului cu facilitățile fiscale necesită o verificare separată, pentru evitarea dublei finanțări și a aplicării incorecte a regulilor privind ajutorul de stat.

Înainte de depunere trebuie evaluată și capacitatea companiei de a continua investiția. Ghidurile programului vor clarifica ulterior condițiile exacte și documentele necesare; până atunci, firmele pot pregăti structura tehnică și financiară a proiectelor. În acest context, utilizarea corectă a facilităților și a granturilor contează cu atât mai mult cu cât numai una din unsprezece companii inovează activ.

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