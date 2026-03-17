Pariul de 120 de milioane de dolari care a adus Netflix două premii Oscar

În 2021, Netflix a plătit 120 de milioane de dolari pentru drepturile unui film animat care părea un pariu extrem de riscant. Astăzi, „KPop Demon Hunters” este unul dintre cele mai mari succese din istoria platformei, cu sute de milioane de vizualizări și două premii Oscar, transformând tranzacția într-una dintre cele mai profitabile din industria divertismentului.

Un proiect pornit din scepticism

Ideea din spatele „KPop Demon Hunters” a apărut în 2020 și era, la prima vedere, destul de neobișnuită: o trupă de fete k-pop care vânează demoni. Proiectul a stârnit inițial scepticism în cadrul Sony, dar a intrat totuși în producție. Numai că, un an mai târziu, în plină pandemie și cu cinematografele închise, compania a decis să vândă către Netflix o mare parte din drepturile de distribuție, muzică și merchandising.

La acel moment, suma de 120 de milioane de dolari părea o afacere excelentă pentru Sony. E drept că industria se afla într-o zonă periculoasă, iar oferta Netflix părea o plasă de siguranță.

Fenomen global cu 500 de milioane de vizualizări

Dar după lansarea din 2025, filmul a devenit rapid un fenomen global. Netflix a raportat cifre amețitoare, cu peste 500 de milioane de vizualizări, ceea ce a transformat producția într-unul dintre cele mai urmărite titluri din istoria platformei.

Succesul nu s-a oprit la streaming. Pelicula a generat venituri considerabile și din cinematografe, depășind 24 de milioane de dolari din bilete, în special în urma unor lansări speciale. Consacrarea a venit însă la gala Oscarurilor, unde „KPop Demon Hunters” a plecat acasă cu două statuete importante: cel mai bun film de animație și cea mai bună piesă originală.

Muzica, motorul succesului

Un rol esențial în popularitatea filmului l-a avut coloana sonoră. V-ați fi gândit că o melodie poate face o asemenea diferență? Piesa „Golden”, premiată cu Oscar, a depășit 1,5 miliarde de ascultări pe Spotify, iar mai multe melodii din film au ajuns rapid în topurile internaționale.

Acest succes a fost susținut de colaborarea cu producători de top din industria k-pop, inclusiv artiști și creatori care au lucrat în trecut cu trupe celebre precum BTS sau Blackpink.

Greșeala Sony și strategia atipică Netflix

Decizia Sony de a ceda drepturile este considerată acum una dintre cele mai neinspirate din industrie. La momentul tranzacției, compania se confrunta cu dificultăți din cauza pandemiei și, spre deosebire de rivali, nu avea o platformă proprie de streaming comparabilă cu Netflix sau Amazon. Astfel, oferta a părut o soluție sigură pentru rentabilizarea proiectului.

Privind în retrospectivă, Sony a pierdut controlul asupra unei proprietăți intelectuale originale extrem de valoroase (capabilă să genereze filme, seriale și produse comerciale pe termen lung).

Iar Netflix a adoptat o strategie diferită față de modelul său clasic. Filmul a fost lansat nu doar pe platformă, ci și în cinematografe, inclusiv în versiuni speciale de tip karaoke, extinzând astfel audiența. totusi, compania nu a reușit să capitalizeze complet succesul inițial. Producția de jucării inspirate din film a fost întârziată, deoarece partenerii industriali nu au anticipat amploarea fenomenului, ratându-se astfel sezonul de vânzări din perioada sărbătorilor din 2025.

„KPop Demon Hunters” a devenit rapid mai mult decât un film: o franciză globală cu potențial uriaș. Un sequel este deja în pregătire, iar deși Sony rămâne implicată în producție, controlul principal asupra distribuției și exploatării comerciale aparține acum Netflix.