Advertoriale SEO si beneficiile lor

Dezvoltarea marketingului pe internet, dezvoltarea unui numar mare de site-uri, promovarea acestora in reteaua globala si nationala necesita vanzarea de continut. Cum se creeaza un advertorial pentru a atrage atentia vizitatorilor? Pe internet, se gasesc multe exemple de mesaje care nu sunt interesante pentru utilizatori. Proprietarii de site-uri au nevoie de apeluri eficiente, astfel incat, sa atraga publicul tinta pe site. In sensul clasic, acest termen implica scrierea de advertoriale care vizeaza efectuarea unei actiuni specifice de catre o persoana aici si acum – urmand linkul, facand clic pe un buton etc.

Stilul materialului poate fi complet diferit: sec si oficial, stralucitor, amical. Doar un astfel de advertorial va fi interesant pentru publicul tinta. Pentru a crea advertoriale care sa iti aduca beneficii, ai nevoie de un specialist seo, care analizeaza activitatile companiei tale si pe cele ale concurentilor, precum si caracteristicile potentialilor tai client si numai dupa aceea va concepe un advertorial care sa iti aduca beneficii.

Ce sunt aceste advertoriale seo

Advertorialele sunt texte scrise care sunt destinate vizitatorilor reali. Scopul si avantajul principal este de a stimula cititorul la o actiune specifica, adica de a cumpara produse sau de a solicita un serviciu. De multe ori, advertorialul include sloganuri si denumirea marcii. Advertorialul scris profesional este un balans de cuvinte cheie si un text de vanzare bun, care ar trebui sa atraga oamenii, sa le ofere raspunsuri potentialilor clienti si sa respecte cerintele motoarelor de cautare.

Advertorialul de calitate care poate fi de interes pentru publicul tau, poate duce la vanzarea de produse sau la solicitarea de servicii. Acest lucru este foarte important, deoarece, niciun magazin online nu isi poate vinde produsele si nici serviciile daca nu sunt solicitate, in cazul in care oferi servicii.

Mai mult, odata cu publicarea unui advertorial seo pe un site consacrat, datorita backlink-ului, site-ul pentru care a fost redactat advertorialul va creste in autoritate, notorietate si va ceste si in pozitiile din motoarele de cautare. Aceasta se mai numeste si optimizare seo off page (link building)

Scrierea advertorialului – o sarcina fezabila

Dupa cum se stie, publicitatea este motorul comertului. Prin urmare, este necesar sa te concentrezi asupra modului de vanzare si plasare a anunturilor in vanzarea de bunuri si servicii. Majoritatea utilizatorilor de internet acorda atentie advertorialelor care atrag cu imagini colorate si titlu captivant. Crearea unui astfel de text publicitar bun, nu este usor de realizat, deoarece trebuie utilizate anumite tehnici. Titlul ar trebui sa reflecte esenta advertorialului, dar cu o oarecare subestimare, care obliga clientul sa citeasca mai departe.

In zilele noastre, noile tehnologii informationale necesita din ce in ce mai mult scrierea de informatii textuale de inalta calitate. Nu este un secret faptul ca, in contextul globalizarii pe internet, multi oameni se gandesc sa inceapa o afacere online. Cand vine vorba de actiune, este nevoie sa iti pui ideile in scris.

Chiar si pentru a plasa pur si simplu un anunt pe platforma de publicitate, trebuie sa scrii ceva, de preferinta profesional. Acest principiu functioneaza foarte bine in vanzari. In primul rand, persoana primeste informatii gratuite despre produs, ii trezeste interesul si apoi cumpara. Advertorialele sunt destinate promovarii bunurilor si serviciilor, iar avantajul lor principal este de a obtine cat mai mult profit posibil.

Merita efortul?

Da, merita. Advertorialele sunt cea mai sigura si eficienta forma de publicitate online. Char si dupa toate update-urile de la Google si Moz care au facut „ravagii”, site-urile care au folosit acest tip de promovare nu au avut decat de castigat.

Mai multe pe Advertorial.ro