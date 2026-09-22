Microsoft elimină 268 de posturi la Xbox, iar Activision preia următorul Halo, Rare și World’s Edge

Microsoft elimină 268 de posturi din Halo Studios, alte studiouri proprii și structurile de management și funcții centrale ale Xbox Game Studios, potrivit The Verge. În paralel, grupul mută sub responsabilitatea Activision următorul titlu principal Halo și extinde responsabilitatea către Rare și World’s Edge, într-o reorganizare care reduce numărul unităților de business din divizia Xbox.

Este a doua rundă de concedieri la Xbox din acest an și vine la câteva luni după eliminarea a 1.600 de posturi și vânzarea unor studiouri. Cu noua etapă, restructurarea ajunge la aproape 1.900 de roluri afectate.

Microsoft anunțase că reducerile Xbox vor viza 3.200 de roluri în anul său fiscal 2027, care se încheie în iunie 2027. Compania consideră că a parcurs aproximativ trei sferturi din programul anunțat anterior, după măsurile aplicate începând din iulie și transferurile unor studiouri. Peste 1.000 de roluri din ținta stabilită urmează să intre în etapele rămase ale restructurării.

Matt Booty, directorul de conținut al Xbox, prezintă schimbările într-un memorandum intern ca parte a resetării Xbox. Obiectivul declarat este consolidarea francizelor și a jocurilor prin operarea unui număr mai mic de unități de business, apropierea grupurilor care lucrează deja împreună și concentrarea expertizei de publicare și distribuție a jocurilor.

Activision va construi o echipă separată pentru următorul Halo

Următorul titlu principal Halo va fi dezvoltat de Activision. Matt Booty precizează în memorandum că proiectul va primi o echipă nouă, construită special în acest scop și separată de dezvoltarea curentă și de planurile pentru Call of Duty.

Noua structură separă următorul joc principal de activitatea rămasă la Halo Studios. O echipă restrânsă din acest studio va continua să sprijine comunitatea și titlurile aflate deja pe piață, inclusiv Halo Infinite și Halo: Campaign Evolved.

Schimbarea responsabilității intervine la mai puțin de doi ani după ce Microsoft a mutat dezvoltarea Halo pe Unreal Engine 5, motorul software folosit pentru construirea și rularea jocurilor. Halo Studios a funcționat anterior sub numele 343 Industries și a trecut în ultimii ani printr-o reorganizare a conducerii și prin concedieri.

Rob Kostich, președintele Activision, spune că obiectivul companiei este realizarea celui mai bun joc Halo de până acum, care să respecte universul francizei și elementele apreciate de jucători. El afirmă că formarea echipei dedicate a început deja și descrie proiectul drept o ambiție pe măsura francizei.

Activision își extinde responsabilitatea și asupra World’s Edge, studioul care lucrează la franciza Age of Empires. În aceeași structură intră și Rare, iar pe partea Activision din Xbox ajunge și echipa britanică de dezvoltatori care lucrează la Sea of Thieves.

Prin aceste transferuri, Activision va administra trei componente distincte ale portofoliului Xbox: franciza Halo, studioul asociat cu Age of Empires și Rare, inclusiv partea legată de Sea of Thieves. Reorganizarea păstrează separat activitatea curentă din jurul Call of Duty, conform structurii descrise de Matt Booty.

Obsidian trece sub Bethesda pentru noul proiect Fallout

Bethesda își extinde responsabilitatea asupra Obsidian. Studioul își va continua proiectele existente, inclusiv Grounded, și va lucra la un nou proiect Fallout în colaborare cu Bethesda Game Studios.

Integrarea nu înlocuiește proiectele aflate deja în lucru la Obsidian. Microsoft prezintă colaborarea pentru Fallout ca activitate suplimentară desfășurată alături de Bethesda Game Studios, în cadrul aceleiași reorganizări care grupează studiourile în mai puține unități.

Această mutare recunoaște oficial apropierea dintre Obsidian și Bethesda pentru dezvoltarea noului titlu. Responsabilitatea de coordonare trece la Bethesda, în timp ce activitatea curentă a Obsidian, inclusiv Grounded, continuă.

Turn 10 și Playground devin un singur studio

Turn 10 Studios și Playground Games fuzionează într-un singur studio, concentrat pe viitorul francizelor Forza și Fable. În cazul portofoliului auto, reorganizarea vizează inclusiv Forza Horizon.

Microsoft motivează unificarea prin relația existentă între cele două echipe. Turn 10 și Playground au fost partenere tehnologice, creative și de franciză timp de peste un deceniu, iar schimbarea formalizează activitatea lor într-o singură structură.

Fuziunea diferă de transferul Halo către Activision. În locul mutării unei francize către o altă organizație din Xbox, două studiouri care colaborau deja sunt reunite, iar portofoliul lor comun este delimitat în jurul Forza și Fable.

King preia jocurile casual ale Microsoft

King își extinde responsabilitatea asupra Microsoft Casual Games, unitatea care gestionează Solitaire, Mahjong și Minesweeper. Microsoft reunește astfel două organizații care lucrează în zona jocurilor casual și a operațiunilor live, adică administrarea continuă a titlurilor după lansare.

Transferul mută Microsoft Casual Games de la Bethesda la King. Portofoliul format din Solitaire, Mahjong și Minesweeper intră, prin urmare, în aceeași structură cu operațiunile King dedicate jocurilor casual.

Mutarea completează reorganizarea pe domenii: Activision primește responsabilități suplimentare pentru următorul Halo, Rare și World’s Edge, Bethesda include Obsidian, King preia Microsoft Casual Games, iar Turn 10 și Playground sunt combinate.

Trei studiouri au revenit sub controlul propriilor conduceri

Reorganizarea include și transferuri în afara structurii directe a Microsoft. În august, Compulsion și Double Fine au revenit sub conducerea echipelor lor, împreună cu proprietatea intelectuală, cataloagele istorice și finanțarea necesară funcționării.

Undead Labs a trecut ulterior printr-un proces construit pe condiții similare. Studioul va lansa State of Decay 3 cu un nou publisher, iar jocul va fi disponibil pe Game Pass din prima zi a lansării.

Aceste operațiuni au contribuit la progresul programului de restructurare calculat de Microsoft începând din iulie. Compania include transferurile studiourilor în evaluarea potrivit căreia aproximativ trei sferturi din schimbările anunțate au fost deja executate.

Ninja Theory intră în consultarea pentru o posibilă închidere

Microsoft începe consultarea angajaților Ninja Theory cu privire la o posibilă închidere a studioului, după eșecul a două acorduri separate. Procedura este o propunere de închidere, nu o decizie finală deja executată.

În cele trei cazuri, studiourile au trecut la structuri conduse de propriul management sau la un nou publisher. Pentru Ninja Theory, cele două tentative de acord nu s-au concretizat, iar compania a trecut la consultarea personalului.

Posibila închidere se desfășoară în aceeași etapă în care Microsoft elimină cele 268 de posturi din Halo Studios, alte studiouri deținute de grup, conducerea Xbox Game Studios și funcțiile centrale. Numărul de posturi anunțat pentru această rundă acoperă toate aceste structuri, nu numai echipa Halo.

Arkane Lyon rămâne, la rândul său, într-un proces de consultare. Consultarea cu Arkane este încă în desfășurare și este așteptată să continue până la sfârșitul anului.

Schimbările de conducere au precedat resetarea Xbox

Reorganizarea studiourilor vine după plecări din conducerea Xbox Game Studios. Craig Duncan, fostul șef al Rare, a preluat conducerea Xbox Game Studios în 2024 și a demisionat din Microsoft în iunie, înaintea resetării ample a diviziei.

Louise O’Connor, șefa de cabinet a Xbox Game Studios, a părăsit compania împreună cu Duncan. Ea își începuse activitatea la Rare în 1999.

Halo Studios trecuse, la rândul său, prin schimbări de conducere și reduceri de personal înaintea deciziei actuale. Noua împărțire restrânge rolul său la sprijinirea jocurilor Halo existente, în timp ce dezvoltarea următorului titlu principal se mută la echipa dedicată din Activision.

Redistribuirea portofoliului urmează aceeași logică operațională enunțată de Microsoft: mai puține unități de business și reunirea echipelor care colaborează deja. Aplicarea diferă însă de la un activ la altul, de la fuziunea Turn 10 cu Playground până la trecerea Obsidian sub Bethesda și transferul jocurilor casual către King.

Microsoft mai are de executat peste 1.000 de reduceri din programul anunțat

Cele 268 de posturi eliminate în această etapă ridică bilanțul restructurării la aproape 1.900 de roluri afectate. Reperul programului rămâne cel de 3.200 de roluri în anul fiscal 2027, după o rundă anterioară de 1.600 de concedieri la Xbox.

Matt Booty a anunțat că va discuta cu studiourile în săptămâna următoare. Pe 6 octombrie, angajații sunt programați să participe la o reuniune generală Xbox dedicată progresului reorganizării și viitorului portofoliu de jocuri.

Anul fiscal 2027 al Microsoft se încheie în iunie 2027. Până atunci, programul anunțat indică peste 1.000 de roluri rămase din totalul de 3.200 vizat de reducerile Xbox.