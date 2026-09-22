OpenAI lansează GPT-6 Sol și Luna cu cost API redus și mai puține erori

Compania atribuie reducerea îmbunătățirilor aduse stocării în cache și inferenței, procesul prin care modelele generează răspunsurile solicitate.

Informațiile au fost relatate de TechCrunch. Scăderea de preț vizează companiile care folosesc modelele prin ChatGPT API pentru programare sau activități administrative. Lansarea extinde generația GPT-6 după apariția GPT-6 Astra la începutul lunii, model prezentat de OpenAI drept cel mai puternic și capabil produs al său și drept cel mai bun model din lume pentru activități precum munca pe computer și programarea.

Primele modele din seriile Sol și Luna au fost introduse la începutul acestui an ca niveluri diferite în oferta OpenAI. Sol este conceput pentru sarcini complexe, inclusiv programarea. Luna vizează activități administrative cu volum mare și obiectiv clar, între care rezumarea documentelor, extragerea informațiilor și formularea unor răspunsuri rapide.

GPT-6 Sol a făcut aproximativ jumătate din erorile predecesorului

OpenAI susține că GPT-6 Sol a făcut aproximativ jumătate din greșelile modelului precedent într-o evaluare internă a factualității. Testarea a folosit conversații reale anonimizate în care utilizatorii semnalaseră răspunsuri greșite produse de modelele companiei.

În această evaluare internă, Sol a ajuns la nivelul de fiabilitate atribuit GPT-6 Astra, dar la un cost mult mai mic. OpenAI afirmă și că noile modele oferă răspunsuri mai exacte factual și înregistrează o rată mai redusă de eroare la programare.

Rezultatele privind factualitatea provin din testarea internă a companiei. Separat, OpenAI afirmă că Sol și Luna extind beneficiile introduse de Astra și fac generația GPT-6 mai eficientă și mai accesibilă.

Comparația cu Anthropic rămâne o afirmație a OpenAI

OpenAI susține că GPT-6 Sol și GPT-6 Luna gestionează sarcinile substanțial mai bine decât modelele de vârf ale rivalului Anthropic, între care Fable și Opus. Această comparație face parte din poziționarea comercială a noilor produse, distinctă de evaluarea internă de factualitate în care compania a comparat Sol cu propriul model precedent și cu nivelul Astra.

Anthropic a lansat o versiune nouă a modelului Opus 5.5 cu 90 de minute înaintea lansării OpenAI. Succesiunea celor două anunțuri reflectă competiția dintre companii pentru modelele destinate programării și procesării unui volum mare de sarcini administrative.

Sol și Luna intră în produsele pentru conturile plătite

Noile versiuni sunt disponibile în ChatGPT Work și Codex pentru majoritatea conturilor plătite, precum și în ChatGPT API. Astfel, accesul acoperă atât utilizarea directă în produsele OpenAI, cât și integrarea modelelor în aplicațiile și procesele companiilor prin API.

GPT-6 Luna este disponibil și în aplicația desktop, precum și pentru utilizatorii Free și Go. OpenAI intenționează să distribuie treptat modelele în ChatGPT, atât în aplicație, cât și pe site, pe parcursul zilei.