Lunete auto cu montaj la domiciliu doar de la parbrizeacasa.ro

Pentru ca un autovehicul sa poata fi utilizat in conditii legale dar si de maxima securitate este necesar ca acesta sa fie prevazut cu toate componentele aflate in cartea tehnica a autoturismului, luneta auto fiind una dintre piesele care nu trebuie sa lipseasca din dotarea unei masini. Acest geam este situat in spatele autovehiculului si indeplineste urmatoarele roluri:

Nu permite aerului sa intre in autoturism motiv pentru care acesta poate circula fara nici un fel de problema. De asemenea ii protejeaza pe pasagerii aflati in autovehicul. Luneta auto mai are si rolul de a permite pasagerilor evacuarea in cazul in care autoturismul este implicat intr-un accident.

Ofera vizibilitate soferului in timp ce acesta conudce. Este foarte important ca in timpul sofatului sa ai un nivel cat mai ridicat de vizibilitate pentru a putea anticipa tot ceea ce se intampla sau se poate intampla in trafic.

Indeplineste criteriile minime legale pentru ca un autovehicul sa poata fi utilizat pe un drum public.

Luneta auto este geamul care de regula se sparge cel mai greu motiv pentru care acesta se inlocuieste destul de rar. Insa, exista si situatii in care din diverse motive este necesara achizitionarea unei lunete auto, cateva dintre aceste situatii fiind urmatoarele:

A fost sparta intentionat de catre hoti. Desi luneta auto este realizata din geam securizat aceasta se sparge destul de usor in momentul in care se doreste asa ceva.

Este atat de zgariata incat nivelul de vizibilitate este foarte mic motiv pentru care este pusa in pericol siguranta rutiera atat a pasagerilor din autovehicul cat si a celorlalti participanti la trafic. Proasta intretinere a masinii dar si zgarieturile realizate de catre oamni rau intentionati sunt motivele principale pentru care la un moment dat este posibil sa fie necesara inlocuirea lunetei auto. Aceasta trebuie sa se prezinte in cea mai buna stare de utilizare si sa ofere un nivel cat mai ridicat de vizibilitate pentru ca soferul sa poata conduce in maxime conditii de siguranta rutiera.

Deteriorarea sistemului de incalzire este o alta situatie in care luneta auto necesita schimbare. In momentul de fata toate autovehiculele noi sunt prevazute cu lunete auto cu dezaburire motiv pentru care durata de utilizare a lunetelor auto este diminuata. La un moment dat sistemul de dezaburire se va strica motiv pentru care va fi necesara inlocuirea lunetei auto pentru ca acest sistem nu poate fi reparat.

Pentru a amana cat mai mult inlocuirea lunetei auto este necesara luarea tuturor masurilor pentru prevenirea deteriorarii lunetei auto. Cele mai comune masuri care trebuie respectate sunt urmatoarele:

In interiorul autovehiculului nu sunt lasate la vedere obiecte de valoare pentru a nu atrage atentia persoanelor care se ocupa cu spargerea masinilor.

Luneta auto nu trebuie stearsa cu materiale care ar putea conduce la aparitia zgarieturilor.

Sistemul de dezaburire nu trebuie suprasolicitat pentru a preveni aparitia deteriorarii acestui sistem foarte important aflat in componenta unui autovehicul.

In timpul sezonului rece trebuie utilizat doar lichid de parbriz destinat sezonului rece si trebuie evitata aruncarea cu apa calda peste luneta.

Evitarea circularii cu viteza ridicata pe drumurile cu pietris pentru a evita posibilitatea ca o piatra sa poata sari si sparge luneta auto.

Concluzii

Pentru a putea circula cu autovehiculul in cele mai bune conditii este necesar ca masina sa fie prevazuta cu toate componentele necesare, luneta auto fiind una dintre aceste componente. In cazul in care din varii motive necesita inlocuita este necesar ca aceasta sa fie inlocuita cu un model de luneta auto de calitate premium. Nu arunca cu bani pe modele de luneta ieftine sau care nu sunt compatibile 100% pentru ca risti foarte mult din punct de vedere financiar. Alege sa utilizezi doar lunete auto originale pentru a te putea bucura o perioada cat mai lunga de timp de beneficiile oferite de catre utilizarea unei lunete auto.