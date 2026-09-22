UE și Filipine au ajuns la un consens comercial, iar acordul final este așteptat în lunile următoare

UE și Filipine au ajuns la un consens substanțial în negocierile pentru un acord de liber schimb, potrivit Reprezentanța în România. Înțelegerea anunțată la 22 septembrie reprezintă un pas intermediar, iar finalizarea acordului este așteptată în lunile următoare.

Consensul a fost anunțat după o convorbire video de Maros Šefčovič, comisarul pentru comerț și securitate economică al UE, și Maria Cristina Aldeguer-Roque Philippine, secretara pentru comerț și industrie a Filipinelor.

Acordul vizează accesul pe cele două piețe

Acordul urmărește să îmbunătățească accesul exportatorilor, furnizorilor de servicii și investitorilor pe cele două piețe. Noile condiții vor susține fluxuri comerciale și de investiții mai puternice între UE și Filipine, partener strategic cu creștere rapidă din regiunea Asiei de Sud-Est.

Înțelegerea ar urma să sprijine diversificarea relațiilor economice ale UE și Filipinelor, formarea unor parteneriate de încredere și aplicarea unor norme comerciale stabile și previzibile. Un alt efect urmărit este consolidarea lanțurilor de aprovizionare, astfel încât acestea să reziste mai bine la perturbări.

Următorul reper al negocierilor este încheierea acordului final în lunile următoare.