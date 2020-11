Primul showroom virtual de ferestre si usi din Transilvania

HELIOS, companie producatoare de tamplarie termoizolanta din PVC si aluminiu lanseaza pentru clientii si partenerii sai primul showroom virtual de ferestre, usi si culisante din Transilvania.

Cu un portofoliu extins de produse din aluminiu si PVC, Helios vine in contextul economic actual in intampinarea nevoilor clientilor sai punand la dispozitie posibilitatea de alegere a produselor dorite pe o platforma online. Clientii vor fi ghidati in acest tur virtual de catre unul din reprezentantii de vanzari Helios care va oferi consiliere si recomandari in functie de nevoile functionale si estetice ale clientului.

Showroomul virtual acopera o gama variata de produse din PVC si aluminiu, pornind de la gama economica pana la gama premium. Pot fi vazute ferestre si usi realizate pe profile din PVC cu 5, 6 si 7 camere cu dimensiuni de profile de 70 mm, 76 mm si 88 mm. Din gama premium, clientii pot vedea ferestre si usi placate cu aluminiu, produse cu balamale ascunse, paneluri de usi cu design modern sau culisante din PVC sau aluminiu.

“Vanzarea de tamplarie este o vanzare consultativa, clientii nu vor achizitiona acest tip de bunuri online ca si alte bunuri de larg consum. Orice casa are caracteristicile ei si evident niste nevoi de izolatie termica si fonica sau diferite grade de securitate, in plus orice client are propriile lui alegeri estetice. De aceea am oferit posibilitatea de a vizualiza produsele noastre simultan cu discutia cu consilierul Helios de vanzari” a mentionat Bogdan Stauder, Director General Helios.

Procesul de vanzare pe aceasta platforma virtuala este extrem de simplu pentru clienti: pe baza formularului din site ferestrehelios.ro, sectiunea showroom virtual, pot alege ziua si ora la care doresc sa fie contactati de catre un reprezentant Helios, apoi acceseaza in ziua stabilita link-ul shwroomului virtual simultant cu conversatia telefonica sau aplelul video stabilit cu reprezentantul de vanzari. Acesta il va ghida prin tur si va oferi informatii legate de produsele alese.

Platforma este disponibila atat clientilor finali cat si partenerilor revanzatori Helios, care la randul lor pot urma aceeasi pasi in procesul de vanzare.

www.ferestrehelios.ro

Despre Helios

HELIOS inseamna 400 de ferestre realizate pe zi, 15 ani de activitate, aproape 20.000 metri pătrați suprafață de producție, 200 de angajați și peste 500 de colaboratori în 8 țări.

HELIOS este marca sub care BDM Grup Invest produce și comercializează ferestre și uși termoizolante de PVC și aluminiu încă din anul 2004. Activitatea de producție se desfășoară într-o locație dotată cu utilaje de ultimă tehnologie, complet automatizată. Liniile de producție ultramoderne URBAN și RAPID, gestiunea atentă a calității, personalul calificat și colaborarea cu cei mai buni furnizori – Profine, Cortizo, Saint Gobain, Guardian, Roto si Winkhaus – sunt doar câteva din punctele forte ale mărcii ce au generat success pe piața locală dar și cea europeană. Helios exportă produse de PVC și aluminiu în țări ca Franța, Italia, Elveția, Belgia, Germania sau Austria.