Energia electrică destinată livrării din 20 octombrie 2026 are un preț mediu de 1.639 de lei/MWh, echivalentul a 307 euro/MWh, la București, pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU). Nivelul vine după scumpiri înregistrate în mai multe zile consecutive și privește tranzacțiile pentru livrarea din ziua următoare.

Tranzacțiile acestei piețe au reprezentat în septembrie 2026 o pondere de 32% din consumul de electricitate al României, conform datelor operatorului pieței OPCOM, citate de Economica.net. Datele pentru septembrie privesc activitatea pieței pe parcursul lunii, în timp ce prețul de la București se referă la energia destinată livrării din 20 octombrie.

Pentru livrarea din 28 septembrie 2026, volumul schimburilor pe această piață a urcat la cel mai ridicat nivel consemnat după maximele din februarie, potrivit unui comunicat al operatorului.

Scumpirile lunare au început înaintea nivelului actual

În august, prețul spot crescuse cu 26%. Septembrie 2026 a adus o nouă majorare, de 17% față de luna anterioară, iar nivelul din acea lună era dublu față de cel înregistrat cu un an înainte.

România participă la cuplarea piețelor spot europene prin mecanismul Single Day Ahead Market, care leagă piețele pentru livrarea energiei în ziua următoare. Dintre piețele participante, numai Bulgaria și Ungaria au conexiuni fizice cu România.

Pentru aceeași livrare din octombrie, cotațiile din Serbia și din cele două țări conectate fizic se situează la cel puțin 300 de euro/MWh. Regiunea are niveluri mai ridicate decât alte zone europene.

Producția nucleară și hidro redusă limitează oferta regională

Economica.net identifică mai multe cauze pentru nivelul prețurilor:

Ambele reactoare nucleare românești lipsesc din sistem, însumând 1.400 MW.

La Kozlodui este indisponibilă o unitate de 1.000 MW.

Centrala nucleară ungară produce sub capacitate.

Hidrocentralele din regiune au o producție foarte mică, în special marile amenajări de pe Dunăre.

Contribuția energiei solare se reduce.

Gazele sunt scumpe, în timp ce centralele care folosesc acest combustibil produc tot mai multă electricitate.

Pentru marți și miercuri, prognoza consultată de Economica.net indică o contribuție eoliană mult mai slabă în România. Astfel, o mare parte a producției din vânt ar putea lipsi, după câteva zile cu un aport abundent.