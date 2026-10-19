JPMorgan a lansat JPM Coin pe Ethereum pentru clienții instituționali aprobați, extinzând un sistem prin care urmărește să transfere dolari în câteva secunde, inclusiv în afara programului bancar. Transferurile bancare obișnuite se desfășoară în timpul programului și pot avea nevoie de zile pentru a ajunge la destinație, potrivit Decrypt. Informația a fost publicată de Decrypt, care citează told Bloomberg.

JPM Coin reprezintă un depozit bancar sub formă de token: fiecare unitate corespunde unui dolar existent într-un cont JPMorgan, potrivit Decrypt. Banca precizează pe propriul site că deținătorii îl pot transforma oricând în dolari, fără o perioadă obligatorie de blocare.

Accesul depinde de verificarea și aprobarea contrapărților, adică a instituțiilor care participă la tranzacții. Tokenul nu poate fi cumpărat de orice investitor pe o platformă de schimb.

Instituțiile pot folosi tokenul pentru plăți, decontări și garanții

Banca anticipează trei utilizări pentru instrumentul său:

Companiile cripto îl pot utiliza pentru efectuarea plăților.

Instituțiile financiare pot achita tranzacții cu active tokenizate, adică acțiuni, titluri de datorie sau fonduri reprezentate prin tokenuri pe blockchain.

Instituțiile financiare îl pot depune drept garanție pentru o tranzacție.

Emma Landriault, director global Kinexys Labs în divizia blockchain a JPMorgan, a indicat drept argument pentru extindere banii și investițiile tokenizate care circulă deja pe Ethereum. Aplicațiile acestei rețele găzduiesc aproximativ 50 de miliarde de dolari.

„Am fost, în mod clar, într-un an de convergență tot mai mare între Wall Street și cripto”, a declarat Landriault pentru Bloomberg.

Matthew Dawson, cofondator Ethereum Institutional, a descris această extindere drept: „un semnal clar că finanțele instituționale se mută pe o infrastructură publică, verificabilă”.

Deținătorii pot transfera JPM Coin între două rețele

Instrumentul a debutat în noiembrie 2025 pe Base, după luni de teste cu Mastercard și Coinbase. Dezvoltată cu sprijinul Coinbase peste Ethereum, Base este o rețea cu tranzacții mai rapide și mai ieftine. Deținătorii pot muta acum tokenul între cele două rețele.

În decembrie 2025, JPMorgan a emis pe Ethereum primul dintre cele două fonduri monetare tokenizate ale sale. Aceste fonduri dețin titluri de datorie pe termen scurt, iar participațiile sunt reprezentate prin tokenuri.

În ianuarie, banca a anunțat că intenționează să extindă JPM Coin și pe Canton Network, un blockchain destinat piețelor financiare, axat pe confidențialitate. Al doilea fond monetar tokenizat pe Ethereum a fost emis în mai 2026.

Tokenurile de depozit concurează cu stablecoinurile

Diferența dintre JPM Coin și un stablecoin privește structura banilor din spatele tokenului. În primul caz este reprezentat un depozit la JPMorgan. În al doilea, o companie privată menține legătura tokenului cu dolarul prin rezerve păstrate în altă parte.

Naveen Mallela, codirector Kinexys, a susținut că tokenurile de depozit reprezintă o alternativă la stablecoinuri deoarece pot plăti dobândă. Aceasta este o posibilitate atribuită categoriei de instrumente, nu o dobândă anunțată pentru JPM Coin.

Concurența pentru aceiași clienți include un consorțiu de peste 100 de companii, printre care Visa, Stripe și Mastercard, care a lansat în septembrie propriul stablecoin în dolari.

JPMorgan, Citigroup și alte bănci mari plănuiesc lansarea unei rețele comune de depozite tokenizate, disponibilă permanent, cel mai devreme în prima jumătate a anului 2027.