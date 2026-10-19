Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) de tip autocallable sunt promovate cu randamente de 10-19%, însă investitorii care caută venituri la pensie nu au garanția acestor încasări. Intervalul indicat de prezentatorul Bloomberg Television descrie oferta categoriei, în timp ce plățile efective depind de evoluția pieței și de condițiile produsului.

Despre compromisul acceptat de cumpărători, Andres Rincon, Head of ETF Sales & Strategy la TD, a declarat în emisiunea Bloomberg ETF IQ de la Bloomberg Television, publicată pe 19 octombrie 2026: „Investitorii iau o decizie activă de a schimba potențialul de creștere cu venituri. În același timp, au o anumită protecție la scăderi. Aceasta nu este nelimitată. Dacă piața scade sub un anumit prag, sunt expuși scăderii.”

Încasările depind de condițiile pieței

Plafonarea câștigului limitează participarea investitorului la o creștere puternică a pieței. O parte importantă din profitul potențial este astfel sacrificată, explică Rincon, care rezumă prețul acestui mecanism: „Nu există venit gratuit, la fel cum nu există opțiune gratuită.”

El diferențiază situațiile în care produsul poate plăti venituri de cele în care rezultatul investiției se deteriorează:

Dacă piața rămâne la nivelul prevăzut de produs sau deasupra acestuia, investiția poate genera venit în condițiile stabilite.

O scădere ușoară a pieței poate fi suficientă pentru ca produsul să nu plătească venit.

Pentru o perioadă îndelungată de declin, avertismentul său privește rezultatul investiției: „Dacă piața traversează o perioadă prelungită de scădere, randamentele ar putea fi negative”, a explicat Rincon.

Rincon descrie aceste fonduri ca pe o modalitate de a introduce titlurile structurate, produse cu rezultate dependente de condiții prestabilite, în categoria fondurilor tranzacționate la bursă. El le compară cu produsele care oferă o protecție parțială la scăderi.

Pensionarea generației Baby Boomers alimentează cererea

Potrivit lui Rincon, investitorii din generația Baby Boomers caută modalități de a înlocui salariul după retragerea din activitate. Membrii mai vârstnici sunt deja pensionari, iar cei mai tineri intră în această etapă. Cererea lor susține transformarea activelor acumulate în surse de venit.

Strategiile bazate pe dividende au reprezentat o generație anterioară de asemenea produse. Autocallable continuă orientarea industriei către venituri și către rezultate definite prin condițiile investiției, nu doar către câștigul total, explică acesta.

Prezentatorul indică mai multe produse din categorie cu active de peste 100 de milioane de dolari fiecare. Segmentul rămâne însă mult mai mic decât cel al strategiilor covered call, adică strategii de vânzare a opțiunilor acoperite. Rincon spune că randamentele oferite sunt similare celor din această categorie.

Accesul prin bursă nu elimină complexitatea produselor

Rincon arată că participanții care asigură cotațiile de cumpărare și vânzare au dezvoltat metode pentru evaluarea acestor instrumente complexe. Structura ETF a extins accesul la strategii diferite și a adus mai multă transparență asupra lor, susține el.

În evaluarea sa, complexitatea nu este, în sine, nici un avantaj, nici un dezavantaj. Investitorii trebuie să examineze componentele produsului și riscurile asumate, iar Rincon recomandă colaborarea cu un consultant financiar pentru aceste investiții.