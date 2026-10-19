Companiile pot reduce riscul preluării conturilor publicitare și al pierderilor financiare verificând instrucțiunile de instalare a aplicațiilor de inteligență artificială (AI) înainte ca angajații să execute comenzile primite. Atacatorii folosesc numele unor produse precum ChatGPT și Claude pentru a prezenta programe periculoase drept instrumente de lucru.

Cercetătorii Any.Run au identificat 1.258 de analize publice legate de asemenea campanii, realizate în spații de testare izolate. Activitățile examinate acoperă intervalul dintre 15 aprilie și 5 octombrie 2026, aproximativ șase luni. Totalul măsoară analizele unor activități suspecte, nu calculatoare cu infectarea confirmată.

Compania stabilește aplicațiile acceptate și sursele de instalare

Specialiștii Any.Run recomandă ca angajatorul să definească aplicațiile AI permise și să pună la dispoziția personalului sursele oficiale pentru instalarea lor. Recomandarea privește atât alegerea instrumentului, cât și locul din care sunt obținute programul și instrucțiunile necesare utilizării.

Pașii de verificare și precauțiile recomandate sunt:

Stabilirea unei liste cu instrumentele AI aprobate în companie, astfel încât angajații să cunoască aplicațiile acceptate pentru lucru.

Furnizarea surselor oficiale de instalare pentru produsele de pe această listă.

Compararea instrucțiunilor primite cu procedura publicată pe pagina oficială a dezvoltatorului aplicației.

Evitarea comenzilor distribuite prin reclame sau conversații partajate, chiar dacă acestea promit instalarea unui instrument cunoscut.

Neexecutarea scripturilor, adică a secvențelor de comenzi, atunci când utilizatorul nu înțelege operațiunile pe care acestea le pornesc.

Cererea de a copia o comandă poate ascunde descărcarea unui program periculos

În atacurile denumite ClickFix, angajatul primește indicația de a copia o comandă, apoi de a o rula folosind Windows PowerShell, fereastra Run a sistemului Windows sau aplicația Terminal de pe macOS. Atacul se bazează pe executarea instrucțiunii chiar de către persoana care încearcă să instaleze ori să folosească produsul.

Explicația afișată poate invoca instalarea aplicației AI, testarea compatibilității sau corectarea unei erori. În loc să îndeplinească operațiunea promisă, comanda aduce pe calculator software malițios și îl pornește. Instrucțiunile ajung la utilizatori prin pagini de descărcare contrafăcute, publicitate malițioasă și conversații partajate pe servicii legitime.

Varianta numită InstallFix utilizează programe de instalare contrafăcute pentru aplicații AI adresate programatorilor. Pentru această categorie de angajați, cererea de a lucra în terminal poate părea plauzibilă: instalarea unor produse autentice, inclusiv Claude Code, presupune frecvent folosirea lui.

În aceste campanii, utilizatorul este convins să pornească programul periculos sub pretextul unei operațiuni necesare. Verificarea instrucțiunilor la dezvoltator vizează tocmai această etapă, înaintea executării comenzii primite dintr-o reclamă sau conversație.

Conversațiile de pe platformele autentice pot conține instrucțiuni false

Atacatorii pot publica discuții accesibile publicului pe ChatGPT ori Claude, introducând pași falși pentru instalare, actualizări inventate și trimiteri spre fișiere periculoase. Pentru a atrage utilizatori către respectivele conversații, folosesc reclame online și rezultate ale căutărilor manipulate.

Metoda poartă numele LLMshare și exploatează încrederea acordată adreselor oficiale ale platformelor. Dan Green, cercetător la Push Security, explică faptul că persoanele vizate nu se așteaptă la instrucțiuni malițioase într-o discuție găzduită de serviciul autentic. Autenticitatea platformei nu echivalează cu validarea comenzilor publicate într-o conversație.

Potrivit unei relatări anterioare Playtech, într-o campanie, reclame Google Ads trimiteau utilizatorii către discuții autentice găzduite de Claude, dar care conțineau instrucțiuni periculoase. Playtech a relatat și în octombrie 2026 despre distribuirea de software malițios prin variante personalizate de ChatGPT, într-o campanie investigată de Huntress.

Datele separă mărcile imitate de metodele folosite

Any.Run a găsit campanii care utilizau drept momeală mărcile Claude, ChatGPT, Codex, GitHub Copilot și Gemini. Procentele cercetării descriu atât numele exploatate de atacatori, cât și modalitatea de executare a comenzilor:

Imitarea Claude apărea în aproximativ 48% dintre analize.

Campaniile bazate pe ChatGPT și Codex aveau împreună o pondere de 33%.

InstallFix era metoda întâlnită în 27% dintre analizele examinate.

Forma tradițională ClickFix reprezenta aproximativ 17% din analize.

Pentru ansamblul cazurilor, Any.Run indica minimum 45% cu cereri explicite de copiere și rulare a unei comenzi.

Push Security raportează o altă măsurătoare: între 5% și 10% din detecțiile sale lunare sunt asociate atacurilor InstallFix care folosesc instrumente AI. Compania semnalează și o creștere a frecvenței acestora.

Un reper anterior, din mai 2026, era identificarea de către Kaspersky a peste 92.000 de tentative care exploatau interesul pentru AI. Unitatea măsurată în acel caz era tentativa de atac, distinctă de analiza publică numărată în cercetarea Any.Run.

Limitarea accesului poate reduce consecințele unui atac reușit

Software-ul executat prin aceste metode poate extrage parole, sesiuni de autentificare, cod sursă, chei SSH folosite pentru acces și credențiale pentru servicii cloud, adică datele necesare conectării la acestea. În cazul unui dezvoltator, compromiterea acestor informații poate permite intrarea fără autorizare în infrastructura companiei.

Pentru personalul din marketing, atacurile pot expune și informațiile de facturare. Conturile publicitare și accesul la datele tehnice ale companiei sunt, astfel, vizate prin aceeași acțiune inițială: executarea unei instrucțiuni prezentate în mod fals drept parte a instalării.

Autentificarea multifactor, care introduce verificări suplimentare la conectare, și reducerea drepturilor administrative acordate utilizatorilor sunt măsurile recomandate pentru diminuarea consecințelor după compromiterea unui calculator.